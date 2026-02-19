Carlos Sainz: Williams hat die verlorenen Barcelona-Kilometer aufgeholt
Carlos Sainz freut sich über viele Kilometer in Bahrain, die den verpassten Barcelona-Test kaschieren, allerdings wurden auch einige Schwachstellen aufgedeckt
Williams erlebt produktive Testtage in Bahrain
Foto: Getty Getty
Carlos Sainz glaubt, dass Williams den verpassten Shakedown in Barcelona vom Januar mittlerweile aufgeholt hat. Er warnt jedoch, dass es am FW48 noch immer viele verbesserungswürdige Bereiche gibt.
Vom 26. bis 30. Januar fanden in Barcelona private Testfahrten statt, die Williams jedoch aufgrund von Verzögerungen bei der Entwicklung des FW48 auslassen musste - als einziges Formel-1-Team.
Bei den aktuell stattfindenden Testfahrten in Bahrain kommt das Team jedoch auf viele Runden und konnte in der ersten Woche sogar die meisten Kilometer aller Teams fahren. Daher ist Sainz der Meinung, dass das Team alles getan habe, um die verlorene Zeit wettzumachen - allerdings habe man dabei auch "ziemlich viele" Schwachstellen am Auto entdeckt.
"Was die Tests angeht, haben wir das, was wir in den letzten Tagen brauchten - nämlich die in Barcelona verlorene Zeit durch viele Kilometer mit dem Auto wiedergutzumachen -, meiner Meinung nach gut hinbekommen. Das Auto läuft von Beginn an zuverlässig", sagt der Spanier während einer Pressekonferenz in Bahrain.
Auto im besseren Fenster
"Das erlaubt uns, die Schwächen und die Bereiche zu finden, in denen wir uns verbessern müssen - und davon gibt es leider so einige. Aber wie gesagt: Letzte Woche ging es hauptsächlich um die Laufleistung. Diese Woche fangen wir nun endlich an, ein bisschen Rundenzeit und Performance herauszukitzeln und zu versuchen, das Auto in ein besseres Set-up-Fenster zu bringen."
Auf die Frage, was er damit meint, fügt er hinzu: "Ich meine damit wahrscheinlich einfach die Folgen des Rückstands durch die verpassten Tests. Man kann die ersten Dinge über die Einstellung des Autos nicht schon in Barcelona herausfinden und ist dann beim Verständnis des Set-ups eben einen Schritt hinterher."
"Aber letzte Woche waren die Bedingungen für alle wirklich schwierig. Ich glaube, es war jeden Tag extrem windig. Diese Woche hat sich der Wind plötzlich gelegt und die Bedingungen sind viel normaler", sagt Sainz weiter. "Dadurch sind die Autos, glaube ich, für alle viel berechenbarer und deutlich besser zu fahren."
"Wir haben zudem einige Anpassungen am Set-up vorgenommen, um das Auto besser auf dieses Reglement abzustimmen, und es scheint in die richtige Richtung zu gehen."
Albon mit solidem Donnerstag
Am Donnerstag saß Sainz nicht im FW48, stattdessen war Teamkollege Alexander Albon den ganzen Tag an der Reihe. Der Thailänder landete mit 1,7 Sekunden Rückstand zwar nur auf Rang elf, konnte aber weitere 117 Runden auf Williams' Kilometerkonto bringen.
"Es war ein weiterer solider Testtag für das Team", meint Einsatzleiter Paul Williams. "In der Vormittagssession bauten wir auf den Set-up-Grundlagen des Vortages auf und führten eine Kombination aus Runs mit viel und wenig Kraftstoff durch."
"Während der Mittagspause entschieden wir uns für einige größere Änderungen am Auto, bevor Alex Runs mit der gesamten Palette der Reifenmischungen absolvierte. Das erlaubte uns, wertvolle Daten im Hinblick auf die ersten Saisonrennen zu sammeln."
Am Freitag wird Sainz dann den kompletten letzten Testtag für Williams absolvieren.
Diese Story teilen oder speichern
Wegen Batterien: Dringende Bitte von Carlos Sainz an FIA
Sainz über das Vertrauen in Williams: Keine Zweifel, aber klare Analyse
Williams: So lief der erste Testtag mit dem FW48 von Sainz und Albon
James Vowles winkt ab: Kompressions-Debatte "in 48 Stunden vom Tisch"
Romantik in Big Sur: Das Geheimnis hinter Albons Verlobung gelüftet
Carlos Sainz beeindruckt: Red-Bull-Motor "deutlich" vor den anderen
Aktuelle News
"Näher am Ende als am Anfang": Verstappen spricht über Rücktritt
James Vowles gibt zu: Williams hatte Ferrari-Flügel "nicht auf dem Schirm"
Carlos Sainz: Williams hat die verlorenen Barcelona-Kilometer aufgeholt
Motorenvoting erklärt: Das sind die nächsten Schritte für Mercedes
Registrieren und Motorsport.com mit Adblocker genießen!
Von Formel 1 bis MotoGP berichten wir direkt aus dem Fahrerlager, denn wir lieben unseren Sport genau wie Du. Damit wir dir unseren Fachjournalismus weiterhin bieten können, verwendet unsere Website Cookies. Dadurch wird Dein Nutzererlebnis optimiert und die Werbung auf Deine Interessen zugeschnitten. Wir wollen dir aber natürlich trotzdem die Möglichkeit geben, eine werbefreie Website zu genießen.