Carlos Sainz: Williams hat die verlorenen Barcelona-Kilometer aufgeholt

Carlos Sainz glaubt, dass Williams den verpassten Shakedown in Barcelona vom Januar mittlerweile aufgeholt hat. Er warnt jedoch, dass es am FW48 noch immer viele verbesserungswürdige Bereiche gibt.

Vom 26. bis 30. Januar fanden in Barcelona private Testfahrten statt, die Williams jedoch aufgrund von Verzögerungen bei der Entwicklung des FW48 auslassen musste - als einziges Formel-1-Team.

Bei den aktuell stattfindenden Testfahrten in Bahrain kommt das Team jedoch auf viele Runden und konnte in der ersten Woche sogar die meisten Kilometer aller Teams fahren. Daher ist Sainz der Meinung, dass das Team alles getan habe, um die verlorene Zeit wettzumachen - allerdings habe man dabei auch "ziemlich viele" Schwachstellen am Auto entdeckt.

"Was die Tests angeht, haben wir das, was wir in den letzten Tagen brauchten - nämlich die in Barcelona verlorene Zeit durch viele Kilometer mit dem Auto wiedergutzumachen -, meiner Meinung nach gut hinbekommen. Das Auto läuft von Beginn an zuverlässig", sagt der Spanier während einer Pressekonferenz in Bahrain.

Auto im besseren Fenster

"Das erlaubt uns, die Schwächen und die Bereiche zu finden, in denen wir uns verbessern müssen - und davon gibt es leider so einige. Aber wie gesagt: Letzte Woche ging es hauptsächlich um die Laufleistung. Diese Woche fangen wir nun endlich an, ein bisschen Rundenzeit und Performance herauszukitzeln und zu versuchen, das Auto in ein besseres Set-up-Fenster zu bringen."

Auf die Frage, was er damit meint, fügt er hinzu: "Ich meine damit wahrscheinlich einfach die Folgen des Rückstands durch die verpassten Tests. Man kann die ersten Dinge über die Einstellung des Autos nicht schon in Barcelona herausfinden und ist dann beim Verständnis des Set-ups eben einen Schritt hinterher."

"Aber letzte Woche waren die Bedingungen für alle wirklich schwierig. Ich glaube, es war jeden Tag extrem windig. Diese Woche hat sich der Wind plötzlich gelegt und die Bedingungen sind viel normaler", sagt Sainz weiter. "Dadurch sind die Autos, glaube ich, für alle viel berechenbarer und deutlich besser zu fahren."

"Wir haben zudem einige Anpassungen am Set-up vorgenommen, um das Auto besser auf dieses Reglement abzustimmen, und es scheint in die richtige Richtung zu gehen."

Albon mit solidem Donnerstag

Am Donnerstag saß Sainz nicht im FW48, stattdessen war Teamkollege Alexander Albon den ganzen Tag an der Reihe. Der Thailänder landete mit 1,7 Sekunden Rückstand zwar nur auf Rang elf, konnte aber weitere 117 Runden auf Williams' Kilometerkonto bringen.

"Es war ein weiterer solider Testtag für das Team", meint Einsatzleiter Paul Williams. "In der Vormittagssession bauten wir auf den Set-up-Grundlagen des Vortages auf und führten eine Kombination aus Runs mit viel und wenig Kraftstoff durch."

"Während der Mittagspause entschieden wir uns für einige größere Änderungen am Auto, bevor Alex Runs mit der gesamten Palette der Reifenmischungen absolvierte. Das erlaubte uns, wertvolle Daten im Hinblick auf die ersten Saisonrennen zu sammeln."

Am Freitag wird Sainz dann den kompletten letzten Testtag für Williams absolvieren.