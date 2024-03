Carlos Sainz: Wovon sein Formel-1-Comeback in Australien abhängt

Kehrt Ferrari-Fahrer Carlos Sainz beim Australien-Grand-Prix 2024 in Melbourne wieder in die Formel 1 zurück oder bekommt Ersatzfahrer Oliver Bearman seine zweite Chance? Das ist noch offen, denn eine finale Entscheidung steht noch aus, wie Sainz vor dem Trainingsauftakt auf dem Albert Park Circuit erklärt.

Er selbst will fahren, "aber ich bin ja nicht dumm", sagt Sainz. "Wenn ich mich am Freitag nicht gut fühle, bin ich der Erste, der die Hand hebt und sagt, dass ich noch zwei Wochen bis zum nächsten Rennen brauche."

Zumindest probieren will es Sainz jedoch im Ferrari SF-24. Denn er habe vor allem durch "die Übungen im Fitnessstudio" den Eindruck, er sei "fit" genug, um das Auto zu bewegen. So ist es laut Sainz auch mit dem Automobil-Weltverband (FIA) besprochen: "Die FIA überwacht meine Fortschritte, und am Freitag habe ich einen weiteren Check."

Er werde dabei offen und ehrlich mit den Vertretern des Weltverbands kommunizieren, meint Sainz: "Ich will ja keine Schmerzen haben oder alles noch schlimmer machen, sondern sehr deutlich sagen, wie ich mich fühle und alles."

Tägliche Fortschritte bei der Genesung von Sainz

Derzeit gehe es ihm "jeden Tag besser" und er erkenne "große Fortschritte" von einem Tag auf den anderen. Einzig die erste Woche nach der Blinddarm-Operation in Saudi-Arabien sei "hart" gewesen, weil er "viel Zeit" im Bett habe verbringen müssen, um sich von dem Eingriff zu erholen.

"Dann sieht man die Dinge ein bisschen düsterer", sagt Sainz. "Aber in der zweiten Woche ging die Genesung dann viel schneller voran. Und ich begann mich viel besser zu fühlen. Ich bin also zuversichtlich, dass ich am Freitag ins Auto steigen und gut abschneiden kann."

Genau darauf habe er "vom ersten Tag an" hingearbeitet, so der Ferrari-Fahrer weiter. Er habe sich einem "strengen Regenerationsplan" unterworfen, "um für dieses Rennen bereit zu sein". Er gehe "positiv gestimmt" in das weitere Rennwochenende in Australien.

Wie sehr schmerzen wohl die Fliehkräfte im Rennauto?

Einzig der weitere Verlauf der Veranstaltung sei ungewiss aus seiner Perspektive. Ist das Fahren so kurz nach einer Operation mit enganliegenden Gurten und hohen Fliehkräften überhaupt möglich? "Ich weiß es nicht", sagt Sainz, "und das ist das Problem. Solange man nicht in einem Formel-1-Auto sitzt und die Kräfte spürt, ist es unmöglich, das zu wissen."

"Was ich weiß, ist, dass es mir heute viel besser geht als gestern, und gestern ging es mir viel besser als vor zwei Tagen." Diese jüngsten Fortschritte hätten ihn "ziemlich ermutigt" und "positiv gestimmt", meint Sainz. Alles Weitere müsse sich zeigen. "Also schauen wir mal."

