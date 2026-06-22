"Carlos und Alex wollen ihre Zukunft hier": Vowles bleibt gelassen

Williams-Teamchef James Vowles zeigt sich überzeugt, dass Alex Albon und Carlos Sainz auch in der kommenden Formel-1-Saison für den Traditionsrennstall an den Start gehen werden. Der Brite betont, dass beide Fahrer offen mit ihm über mögliche Alternativen sprechen würden.

Williams hatte im vergangenen Jahr mit Rang fünf in der Konstrukteurswertung einen deutlichen Fortschritt erzielt. In der Saison 2026 bleiben die Erwartungen bislang noch unerfüllt. Der FW48 ist zu schwer und verfügt nach Angaben des Teams über zu wenig Abtrieb.

Vowles erklärt, dass an den Problemen gearbeitet werde. Weitere Gewichtseinsparungen sollen in den kommenden Rennen folgen, bis das Auto das vorgeschriebene Mindestgewicht erreicht. Platzierungen in den Punkten in Miami, Monaco und Montreal hätten zudem gezeigt, dass im Paket grundsätzlich Potenzial steckt.

"Carlos und Alex wollen ihre Zukunft bei Williams verbringen"

Trotz der bislang durchwachsenen Saison und Spekulationen über eine mögliche Rolle von Sainz auf dem Fahrermarkt 2027 sieht Vowles keinen Anlass zur Sorge. Beide Fahrer hätten sich dem langfristigen Projekt verschrieben.

"Das Gute an beiden ist, dass sie dieselben Werte haben wie ich, nämlich Ehrlichkeit und Transparenz", erklärt Vowles. "Deshalb führen wir ehrliche Gespräche. Schon seit Oktober vergangenen Jahres, als ich die ersten Probleme erkannt habe, und auch von Januar bis März habe ich ihnen erklärt, was wir tun, um die Situation in diesem Jahr zu verbessern."

Das habe dazu geführt, dass Sainz und Albon Vertrauen in die Arbeitsweise des Teamchefs gewonnen haben. "Sie wissen, dass sie von mir nicht nur die guten Nachrichten hören, sondern auch die schlechten. Aber es gibt weiterhin positive Aspekte. Die Geschwindigkeit, mit der wir uns entwickeln und neue Teile an die Strecke bringen, ist sehr gut."

Vowles: Topteams würden jeden Fahrer zum Nachdenken bringen

Vowles betont, dass die gemeinsame Offenheit auch bedeute, dass beide Fahrer ihn informieren würden, falls sie andere Möglichkeiten prüfen sollten. "Im Moment wollen Carlos und Alex ihre Zukunft bei Williams verbringen. Das haben sie mir gesagt und das haben sie auch öffentlich erklärt", so der Brite.

Zugleich räumt der Teamchef ein, dass es für Fahrer selbstverständlich sei, Optionen bei Top-Teams im Blick zu behalten. "Wenn morgen bei Mercedes ein Platz frei würde, wäre es töricht, sich nicht mit den eigenen Möglichkeiten zu beschäftigen", sagt er. Dennoch seien beide Piloten derzeit auf Williams fokussiert.

"Sie unterstützen unsere Investitionen in die Zukunft und die Richtung, die wir eingeschlagen haben. Wir haben ihrer Leistung im Winter keinen guten Dienst erwiesen. Da haben wir Fehler gemacht", gesteht Vowles. Seine Aufgabe sei es nun, schnell gegenzusteuern und den Fahrern wieder ein Auto zur Verfügung zu stellen, mit dem sie künftig um Podestplätze kämpfen können.

"Es ist ihr Team": Vowles setzt auf Mitsprache der Fahrer

Darüber hinaus hebt Vowles hervor, dass Albon und Sainz bereits viel Zeit und Arbeit in den Aufbau des Teams investiert hätten. Er wolle ihnen ein Umfeld bieten, in dem sie eine führende Rolle, mit viel Mitsprache einnehmen können. Nach Ansicht des Teamchefs ist genau das ein wichtiger Bestandteil des langfristigen Projekts von Williams.