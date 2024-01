Carrie Schreiner: Sauber holt deutsche Rennfahrerin ins Team

Die deutsche Rennfahrerin Carrie Schreiner wird 2024 zum Aufgebot des Schweizer Sauber-Teams gehören. Der Formel-1-Rennstall, der in den kommenden beiden Jahren unter dem Namen Stake antreten wird, hat die 25-jährige Saarländerin vor der kommenden Saison der F1-Academy in sein Nachwuchsprogramm aufgenommen.

Hintergrund ist der, dass jedes Formel-1-Team ab 2024 eine Nachwuchsfahrerin unterstützen muss, die in den Farben des Rennstalls in der zweiten Saison der F1 Academy antreten wird. Schreiner wird dabei eine von drei Fahrerinnen bei Campos sein.

Doch neben der einfachen Unterstützung hat Sauber entschieden, die Völklingerin auch in der Sauber Academy aufzunehmen und ihre Fähigkeiten dort weiterzuentwickeln.

"Es ist eine Freude, Carrie im Team willkommen zu heißen, und wir freuen uns auf unsere gemeinsame Reise in der F1 Academy", sagt Sauber-Teammanager Beat Zehnder, der gleichzeitig auch für die Nachwuchsakademie des Teams verantwortlich ist.

Er lobt: "Trotz ihres jungen Alters kann Carrie bereits eine beeindruckende Erfolgsbilanz vorweisen. Sie beweist großes Renngeschick und eine starke Fähigkeit, sich an so viele verschiedene Serien anzupassen. Wir können es kaum erwarten, loszulegen und zu sehen, was wir gemeinsam aufbauen können."

"Mit dem Fachwissen und der Unterstützung unseres Formel-1-Teams, der Sauber Academy und Campos Racing, Unternehmen mit jahrzehntelanger Erfahrung im Motorsport, sind wir zuversichtlich, dass wir gemeinsam Großes erreichen werden", so Zehnder.

Schreiner möchte gewinnen

Schreiner war bereits in der Debütsaison der Frauenrennserie für das Team ART am Start und konnte in Zandvoort einen Saisonsieg holen und am Ende Platz elf der Gesamtwertung belegen. 2024 folgt nun der Wechsel ins spanische Campos-Team, wo sie bislang als erste Pilotin feststeht.

"Ich bin stolz darauf, dieses Team und die Sauber Academy dieses Jahr in der F1 Academy zu vertreten", sagt die 25-Jährige. "Nach einer aufregenden ersten Saison freue ich mich darauf, wieder an die Arbeit zu gehen. Sauber hat eine beeindruckende Motorsportgeschichte und ich möchte meinen Teil dazu beitragen, die Erfolgsgeschichte in der F1 Academy fortzusetzen."

"Mein Ziel für diese Saison ist nur eines: zu gewinnen und dabei die Fahne des Teams hochzuhalten und gleichzeitig mehr Bewusstsein für Frauen im Motorsport zu schaffen", sagt sie weiter. "Die F1 Academy ist eine großartige Plattform, um meine Ambitionen zu verwirklichen, und ich bin hoch motiviert, mit unserem Team und Campos Racing neue Meilensteine zu erreichen."

Diese Pilotinnen stehen bereits fest

Schreiner ist neben Sophia Flörsch (Alpine) die zweite deutsche Fahrerin in einem Formel-1-Nachwuchsprogramm. Flörsch wird allerdings nicht in der F1 Academy starten, sondern 2024 erneut in der Formel 3 antreten.

Bislang wurden neben Schreiner bereits vier weitere Frauen als Nachwuchsfahrerinnen für die Serie bestätigt: Die Schweizerin Tina Hausmann (Aston Martin) geht für Prema an den Start, die Britin Abbi Pulling (Alpine) fährt für Rodin. Zudem sind bei ART Bianca Bustamante (McLaren) von den Philippinen sowie die US-Amerikanerin Lia Block (Williams) gesetzt.

Die F1 Academy wird 2024 sieben Veranstaltungen zu je drei Rennen im Rahmen der Formel 1 veranstalten. Los geht es am 8. März in Saudi-Arabien.

Mit Bildmaterial von Sauber Motorsport.