Charles Leclerc: An Sieg zu denken, wäre "zu optimistisch"

Das letzte Mal, als Charles Leclerc in Spa-Francorchamps auf der Poleposition stand, hat er das Rennen anschließend gewonnen. Das war 2019 und es war Leclercs erster Sieg in der Formel 1. Auch am Sonntag wird er das Rennen nach der Strafversetzung von Max Verstappen wieder von Startposition eins aus angehen, doch an eine Wiederholung des Erfolgs glaubt er nicht.

"Ich bin nicht zuversichtlich, vor allem mit den beiden Red-Bull-Jungs direkt hinter mir", sagt er. "Ich glaube, sie haben ein deutlich besseres Auto im Rennen als wir." Sergio Perez startet direkt hinter Leclerc auf Position zwei, Max Verstappen zwar nur auf Position sechs, doch der Niederländer hat auch im vergangenen Jahr locker von Position 14 aus gewonnen.

Und: Er war mit acht Zehntelsekunden Vorsprung viel zu dominant, um Leclerc irgendeine Hoffnung zu geben.

"Es ist großartig, von ganz vorne zu starten. Das gibt uns eine gute Chance auf ein großartiges Ergebnis, aber zu sagen, dass wir den Sieg anpeilen, wäre vielleicht ein wenig zu optimistisch", gibt Leclerc daher zu. "Wenn es aus irgendwelchen Gründen eine Möglichkeit gibt, werde ich sie natürlich versuchen zu nehmen, aber ich glaube, dass es schwierig werden wird, die Jungs hinter und zu halten."

Allen voran Sergio Perez wird schon am Start versuchen, sich des Ferrari zu entledigen: "Ja, ich werde mein Bestes versuchen", sagt der Mexikaner. "Ich werde versuchen, Charles am Start zu überholen." Und wenn es dort nicht klappt, dann auf der langen Kemmel-Geraden - das ist ihm egal, "solange ich ihn kriege. Das ist mein Ziel."

Doch Perez weiß, dass es auch nach dem Start noch Chancen gibt: "Es ist ein langes Rennen mit hohem Reifenverschleiß", sagt der Red-Bull-Pilot. "Am Sonntag kann alles passieren."

Genaue Vorhersagen sind in Spa aber schwierig, da das einzige Training verregnet war und kaum Runden gefahren wurden - auf Slicks schon einmal gar nicht. "Ja, das macht es für das Rennen sehr schwierig, weil wir keine Longruns gefahren sind", sagt Leclerc. "Das Reifenmanagement und all diese Dinge werden ein großes Fragezeichen sein."

"Es wird wichtig sein, am Sonntag von Anfang an alles sehr gut zu analysieren und zu versuchen, in den ersten Runden zu verstehen, in welche Richtung es geht, wo der Abbau stattfindet, wie es aussieht, und dann die Strategie so schnell wie möglich anzupassen."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.