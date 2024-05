Charles Leclerc dominiert auch das Abschlusstraining in Monaco

Charles Leclerc (Ferrari) hat im dritten Freien Training zum Grand Prix von Monaco eindrucksvoll untermauert, dass er derjenige ist, den es ab 16:00 Uhr im Qualifying zu schlagen gilt. Denn obwohl ihm auf dem Weg zur Bestzeit (1:11.369 Minuten) im letzten Sektor ein leichter Fahrfehler unterlief, fuhr er letztendlich souverän auf Platz 1.

"Wenn's Leclerc nicht geben würde, wär's recht knapp", staunt ORF-Experte Alexander Wurz über die Performance des Monegassen, der auf seiner Hausstrecke phasenweise mehr als eine halbe Sekunde Vorsprung auf den Rest der Welt hatte. Erst im Finish rückte Max Verstappen (Red Bull) bis auf 0,197 Sekunden heran.

Bereits vor FT3 hatte Helmut Marko angekündigt, dass Red Bull möglicherweise nicht mehr so hart über die Randsteine brettern kann wie eigentlich ideal, um das Hoppeln des Autos in den Griff zu bekommen. Was natürlich Rundenzeit kostet und einen Teil des Rückstands auf Leclerc erklärt.

"Das Auto springt weniger", sagt Marko nach FT3 im Interview mit dem ORF. "Das Maximum ist die erste Reihe. Das wird schwer genug. Leclerc ist außer Konkurrenz, eine Klasse für sich. Unsere Gegner heißen Alonso, McLaren und Mercedes." Wurz sieht gar nur noch einen Gegner für Leclerc im Kampf um die Pole: "Den Pechvogel!"

Womöglich hätte Verstappen sogar noch näher an Leclerc herankommen können, denn auf seiner letzten Runde fuhr er mit gebrauchten Softreifen absolute Bestzeit im ersten Sektor, ehe er bei Tabak vom Gas gehen musste. Plötzlich standen mehrere Autos im Weg, darunter auch sein Teamkollege Sergio Perez (5./+0,554).

Verstappen muss sich vor dem Qualifying jedoch selbst vor den Rennkommissaren verantworten, wegen unnötigem Langsamfahren während des Trainings. Dafür droht jedoch eher keine Gridstrafe, sondern wahrscheinlich nur eine Ermahnung. "Ich glaube nicht, dass es eine Strafe fürs Zeittraining geben wird", vermutet Wurz.

Dritter wurde Lewis Hamilton (+0,341), der sich zuerst einen heftigen Verbremser bei Sainte Devote leistete, durch den er einen Reifensatz zur Seite legen musste, weil der nicht mehr verwendbar war. Danach musste er eine schnelle Runde wegen eines Fehlers am Schwimmbad abschenken. Letztendlich verbesserte er sich aber doch noch auf Platz 3 und knüpfte an seine starken Leistungen am Freitag an.

Hinter Hamilton lagen die Verfolger extrem dicht beisammen: Kevin Magnussen (Haas) auf Platz 14 hatte nur 0,315 Sekunden Rückstand auf Oscar Piastri (McLaren/+0,532) auf Platz 4. Mittendrin in diesem Paket auch Nico Hülkenberg (13./Haas/+0,823), in Monaco 2024 der einzige deutsche Fahrer im Starterfeld.

Pech hatte Valtteri Bottas: Der Sauber-Fahrer kam ausgangs Schwimmbadpassage ins Rutschen, touchierte auf der rechten Seite die Leitplanken und schlug sich dabei die rechte Vorderradaufhängung kaputt. Eine Situation, die in vergleichbarer Härte schon oft gut ausgegangen ist, diesmal aber die Session für Bottas beendete.

Es waren zwölf Minuten gefahren, und die Session musste für vier Minuten unterbrochen werden. Denn Bottas schaffte es mit der zerstörten Radaufhängung nicht mehr, das Auto zu lenken, und musste daher bei Rascasse aus dem Auto aussteigen. Denkbar ungünstiges Timing, im letzten Training vor dem wahrscheinlich wichtigsten Qualifying des Jahres.

Verkehr vor Qualifying ein großes Thema

Im Abschlusstraining zeichnete sich bereits ab, dass langsame Fahrzeuge auf der Strecke besonders in Q1, wenn alle 20 Fahrer gleichzeitig auf Zeitenjagd gehen, ein Diskussionsthema werden könnten. Teilweise spielten sich haarsträubende Szenen ab, in denen Fahrer in letzter Sekunde aus dem Weg gingen, wenn von hinten ein schnellerer Pilot daherkam.

"Das war gefährlich", meckerte etwa Kevin Magnussen (Haas), als er im Tunnel bei hoher Geschwindigkeit plötzlich zwei Autos vor sich hatte, und Verstappen ging einmal vom Gas und beschwerte sich am Boxenfunk, obwohl vor dem Schwimmbad mehrere Konkurrenten zwar aus dem Weg gingen, er das aber zu spät realisierte und unnötigerweise trotzdem vom Gas ging.

Ein andermal regte sich Perez am Schwimmbad drüber auf, dass er Guanyu Zhou (Sauber) vor der Nase hatte: "Was macht der Idiot?" Eine Einschätzung, die ORF-Experte Alexander Wurz teilt: "Der Ingenieur hätte Zhou ein bisschen besser Bescheid sagen sollen." Irgendwen - alles andere wäre ein kleines Wunder - wird sowas auch im Qualifying treffen.

