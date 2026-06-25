Charles Leclerc erklärt: Business-Projekte machen mich besser

Charles Leclerc glaubt, dass der Ausbau seines Portfolios an geschäftlichen Aktivitäten ihm dabei hilft, ein "offenerer" Formel-1-Fahrer zu werden. Der Ferrari-Pilot besteht aber darauf, dass sein Ziel, Weltmeister zu werden, seine absolute Priorität bleibt.

Während viele Fahrer bis zum Karriereende warten, um unternehmerische Interessen zu erkunden, hat der Ferrari-Pilot bereits während seiner aktiven Rennfahrerkarriere damit begonnen, Unternehmen aufzubauen und in Firmen außerhalb des Motorsports zu investieren.

Trotz der zusätzlichen Verpflichtungen stellt Leclerc klar, dass seine Projekte abseits der Rennstrecke seinen Fokus auf die Formel 1 nicht beeinträchtigen. "99 Prozent meiner Zeit sind dem Rennsport gewidmet", sagte Leclerc in einem Interview mit Eight Sleep, einer Marke für Schlaftechnologie, in die er investiert hat.

"Ich versuche, der bestmögliche Fahrer zu sein, denke an den Rennsport und versuche sicherzustellen, dass die Performance auf der Strecke optimal ist. Der Rennsport ist und bleibt bis zum Ende meiner Karriere die Hauptpriorität."

Leclerc gibt zu: "Einziges Ziel ist, Weltmeister zu werden"

Später fügte er hinzu: "Mein einziges Ziel ist es jetzt natürlich, Weltmeister zu werden. Das ist alles, wovon ich je geträumt habe, und das ist alles, wofür ich je gearbeitet habe."

Auf die Frage nach der Motivation hinter seinen geschäftlichen Interessen erklärte der Monegasse: "Hauptsächlich, weil ich Kreativität liebe. Etwas aus meiner eigenen Vision heraus zu erschaffen, ist etwas, das mir besonders viel Spaß macht, aber auch, weil ich es liebe, mit Menschen zusammenzuarbeiten."

"Und wie ich vorhin schon sagte: Mit Menschen zu sprechen und zu versuchen, das Beste aus ihnen herauszuholen, ist wirklich etwas, das mich leidenschaftlich antreibt. Ein Team aufzubauen und gemeinsam an derselben Mission zu arbeiten, um eine Vision Wirklichkeit werden zu lassen, macht mir einfach riesigen Spaß."

"Und das ist eigentlich auch meinem Sport sehr ähnlich, weil wir alle auf dasselbe Ziel hinarbeiten. Zu sehen, wie so viele Menschen gemeinsam in dieselbe Richtung ziehen und so leidenschaftlich dafür kämpfen, dass es funktioniert, ist eine schöne Sache."

Charles Leclerc glaubt: Kartsport hat ihn geprägt

Leclerc schreibt es seiner Kindheit auf den Kartbahnen und der Arbeit mit Erwachsenen zu, dass er gut Beziehungen zu Menschen aufbauen kann.

"Ich denke, das ist die Beziehung zu Menschen im Allgemeinen - Menschen zu verstehen und sicherzustellen, dass sie sich im bestmöglichen Umfeld befinden, um ihren Job so gut wie möglich zu machen, das ist super cool", sagte er.

"Ich habe mit dreieinhalb Jahren mit dem Kartsport angefangen, ich war also noch ein Kind. Und wenn man mit seinem Sport aufwächst, wächst man immer mit Erwachsenen um sich herum auf, weil ich einen Mechaniker hatte, der sich um mein Kart gekümmert hat, während ich gefahren bin."

"Und da ist immer diese Beziehung zu Menschen, in der man einander braucht, um auf der Strecke eine gute Leistung zu bringen. Beim Aufwachsen habe ich gelernt, wie man mit Menschen umgeht, wie man sie versteht, wie man mit ihnen spricht, wie man sensibel für ihre Gefühle ist und wie man sicherstellt, dass man im richtigen Moment die richtigen Worte wählt, damit wir alle in die richtige Richtung ziehen."

"Jetzt arbeitet man mit immer mehr und mehr und mehr Menschen zusammen, und dann lernt man andere Dinge wie Struktur, Mentalität und Motivation. Ich habe überhaupt erst mit dem Rennsport angefangen, weil ich das Rennfahren an sich und das Fahren geliebt habe."

"Ich war beim Aufwachsen sehr überrascht, dass mir eigentlich auch der gesamte Hintergrund und die tatsächlichen Beziehungen zu den Menschen so viel Spaß machen, was mir eben auch sehr gefällt." Der 28-Jährige fügte hinzu, dass die Arbeit mit Menschen in einem geschäftlichen Umfeld ihn "offener" gemacht habe.

"In einem Unternehmen zu arbeiten, in einem anderen Umfeld, andere Menschen kennenzulernen, die andere Leidenschaften haben. Ich denke, das erweitert den Horizont. Also ja, es hat mich eindeutig zu einem offeneren Menschen gemacht, und das hilft immer."