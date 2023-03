Charles Leclerc: Ferrari hat Probleme mit der Elektronik verstanden

Audio-Player laden

"So ist es nun mal", kommentiert Charles Leclerc die Tatsache, dass er bereits beim zweiten Formel-1-Grand-Prix der Saison 2023 eine Gridstrafe hinnehmen muss. Weil Ferrari an seinem SF-23 erneut die Kontrollelektronik ausgetauscht hat, wird er am Sonntag zum Rennen zehn Startplätze strafversetzt.

Nach dem technikbedingten Ausfall beim Saisonauftakt in Bahrain ist es der nächste Rückschlag für Leclerc. "Es ist der Anfang der Saison. Natürlich ist es nicht der ideale Start, den ich mir gewünscht hätte. Aber was kann ich dagegen tun?", sagt Leclerc.

"Jetzt müssen wir uns auf das konzentrieren, was vor uns liegt und was wir tun können, um ein besseres Team zu sein und besser zu werden. Und ja, dieses Wochenende beginnen wir natürlich mit einem Rückstand. Aber unser Ziel ist es, etwas Besonderes zu erreichen", hofft er auf eine Aufholjagd im Rennen.

"Ich mag die Herausforderung, aus der Defensive zu kommen und zu versuchen, etwas Besonderes zu machen und so schnell wie möglich wieder an die Spitze zu kommen."

Dabei könnte ihm in Dschidda die Streckencharakteristik zugutekommen: "Sie sollte uns ein bisschen besser liegen. Bahrain ist eine sehr spezielle Strecke. Ich hoffe also, dass die Delta-Pace, die wir im Rennen gesehen haben, hier nicht mehr so ist. Unser Auto sollte zu dieser Strecke ein bisschen besser passen."

"Ich hoffe also, dass dies der Fall sein wird. Aber etwas Besonderes ist auf jeden Fall möglich. Ein guter Start, ein paar gute Runden und hoffentlich eine gute Pace, das bringt uns wieder an die Spitze", übt sich der Ferrari-Pilot in Zuversicht.

