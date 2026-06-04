Charles Leclerc: "Ich habe nie wirklich über Alternativen nachgedacht"

Das Fahrerlager Formel 1 in Monte Carlo ist am Donnerstagmorgen noch menschenleer. Um neun Uhr hat für Charles Leclerc bereits ein langer Tag voller Verpflichtungen begonnen. Ein vollgepackter Terminkalender erwartet ihn, aber es bleibt auch Zeit, Glückwünsche für die Vertragsverlängerung entgegenzunehmen, die ihm mindestens zwei weitere Jahre bei Ferrari sichert.

Im Interview mit der italienischen Ausgabe von Motorsport.com spricht Leclerc erstmals seit der Bekanntgabe von Ferrari über die Gründe, warum er auch künftig der Scuderia die Treue halten wird.

Frage: "Sie haben jetzt Ihre dritte Vertragsverlängerung mit Ferrari unterschrieben. War das diejenige, über die Sie am meisten nachgedacht haben, oder war die Entscheidung so natürlich wie bei den vorherigen Malen?"

Charles Leclerc: "Ich denke, jede Verlängerung wird immer sorgfältig abgewogen, und diese war nicht anders. Der Hauptfaktor ist der Glaube an das Projekt. Was die Liebe angeht, die ich für dieses Team empfinde, so ist das nichts mehr, was ich hinterfragen muss - aus dieser Perspektive musste ich also nicht lange nachdenken."

"Dann ist da noch Fred (Vasseur): Wir haben eine einzigartige Beziehung, und ich habe großes Vertrauen, dass er die richtige Person ist, um Ferrari wieder an die Spitze zu bringen."

"Da sind auch die Zeichen, die wir dieses Jahr gesehen haben. Wir liegen hinter Mercedes, das stimmt, aber ich sehe viel Innovation. In Maranello gibt es eine Gruppe, die extrem pusht und versucht, anders als in der Vergangenheit zu denken, auch mal unkonventionell. Wir haben neue Lösungen am Auto gesehen, und das hat mir noch mehr Zuversicht gegeben und mich davon überzeugt, dass dies das Team ist, bei dem ich sein möchte."

"Abgesehen von meiner Liebe zu Ferrari - die offensichtlich ist - gab es also auch eine rationale Bewertung. Genau wie bei jeder Vertragsverlängerung zuvor."

"Komfortzone" spielte bei der Entscheidung keine Rolle

Frage: "Haben Sie im Laufe der Jahre jemals das Bedürfnis verspürt, Alternativen zu Ferrari in Betracht zu ziehen? Ich kann mir vorstellen, dass Nicolas Todt Anfragen von anderen Top-Teams erhalten hat. Wie leicht fiel es Ihnen, sich auf eine einzige Option zu konzentrieren?"

Leclerc: "Ich habe eigentlich nie wirklich über Alternativen nachgedacht. Es gab sicherlich Gespräche, denn nach zehn Jahren in diesem Fahrerlager baut man Beziehungen auf, die über das Berufliche hinausgehen."

"Manchmal gibt es Diskussionen, die ich für ganz natürlich halte, aber ich kann bestätigen, dass diese Angelegenheiten Nicolas viel mehr betreffen als mich. Was mich betrifft, und das möchte ich betonen, war das, was ich tun wollte, immer völlig klar."

Frage: "Sie sind Monegasse, aber Sie sind mittlerweile seit vielen Jahren in ein tiefitalienisches Umfeld eingetaucht. Letztes Jahr hat Lewis Hamilton Sie 'Mr. Ferrari' genannt und damit unterstrichen, wie sehr Sie ein Teil der Scuderia geworden bist. Hat dieses Zugehörigkeitsgefühl Ihre Entscheidung beeinflusst? Manchmal kann es schwieriger sein, die Komfortzone zu verlassen, als es scheint."

Leclerc: "Das glaube ich nicht. Im Laufe meiner Motorsportkarriere habe ich oft das Team gewechselt, vom Kartsport bis durch die Nachwuchskategorien. Selbst wenn man im selben Team bleibt, wechseln die Leute, mit denen man arbeitet, oft von einer Saison zur nächsten."

Leclerc: "Ich habe eine klare Vision"

"Es stimmt, dass ich seit acht Jahren im selben Umfeld bin, aber auch hier haben sich viele Menschen verändert. Die Komfortzone war bei meinen Entscheidungen noch nie ein Kriterium. Es wäre falsch, sich für ein Verbleiben zu entscheiden, nur weil man sich dort wohlfühlt."

"Was ich will, ist gewinnen. Das habe ich immer gesagt. Und was ich unbedingt will, ist in Rot zu gewinnen. Diese Verlängerung zielt darauf ab, Ferrari wieder an die Spitze zu bringen."

Charles Leclerc will mit Ferrari Formel-1-Weltmeister werden Foto: LAT Images

Frage: "Nach Ablauf dieser Vereinbarung werden sie elf Saisons in der Formel 1 absolviert haben, zehn davon mit Ferrari. Dennoch werden Sie erst 31 Jahre alt sein. Denken Sie manchmal darüber nach, wie lange Ihre Zukunft in diesem Sport noch sein könnte?"

Leclerc: "Ich liebe diesen Sport und schätze mich glücklich, das tun zu dürfen, was ich tue. Aber es ist schwierig, eine klare Vision von der Zukunft zu haben und sich vorzustellen, wie ich mich in zwei, drei, fünf oder zehn Jahren fühlen werde. Das hängt von vielen Dingen ab."

"Die Formel 1 war schon immer das Wichtigste in meinem Leben, aber ich bin auch jemand, der die Familie liebt, und heute weiß ich nicht, wo ich in ein paar Jahren stehen werde oder wie meine Situation dann aussieht. Es könnte Aspekte geben, die meine allgemeine Sichtweise beeinflussen."

Frage: "Kinder zu bekommen?"

Leclerc: "Zum Beispiel, ja. Aber wenn Sie mich fragen, was ich heute denke, dann sage ich Ihnen, dass ich in der Formel 1 fahren würde, bis ich 45 bin! Aber ich möchte mir jetzt nicht zu sicher sein und dann in drei Jahren meine Meinung ändern."

"Wie gesagt, es ist heute schwer vorstellbar, wie mein Leben in drei oder fünf Jahren aussehen wird. Aber ich liebe die Formel 1 absolut und würde gerne so lange wie möglich weitermachen."

Leclerc betont: Liebe zu Ferrari ist keine Floskel

Frage: "In der Formel 1 ist man es gewohnt, viele standardisierte, vorgefertigte Aussagen zu hören. Das hat dazu geführt, dass manche Leute Ihre 'Ich liebe Ferrari'-Sprüche als etwas abgetan haben, das man eben von Ihnen erwartet hat. Wenn man sich heute Ihre Entscheidungen ansieht, scheint es offensichtlich, dass viel mehr hinter diesen Worten steckt."

Leclerc: "Nun... ich hoffe, das ist mittlerweile klar! Anfangs war es die Liebe zu diesem Team, zu dieser Marke, zu dem, was Ferrari repräsentiert. Nach zehn Jahren - erst in der Ferrari-Driver-Academy und dann in der Scuderia - habe ich Beziehungen aufgebaut, die mir sehr viel bedeuten."

"Ich habe zu so vielen Menschen eine ganz besondere Verbindung, und das stärkt meine Entschlossenheit, mit diesem Team zu gewinnen, nur noch mehr. Jeder, der in Maranello arbeitet, gibt seit vielen Jahren sein Bestes, und ja, genau das will ich auch tun."

Frage: "Bislang haben Sie sich die Garage immer mit Teamkollegen geteilt, die erfahrener waren als Sie - von Vettel über Sainz bis hin zu Hamilton. Haben Sie jemals daran gedacht, dass nach dieser Verlängerung eine Zeit kommen könnte, in der Sie der erfahrenste Bezugspunkt des Teams sein werden?"

Leclerc: "Das ist komisch, oder? (lächelt.) Die Zeit vergeht für jeden, auch für mich. Dieser Moment wird kommen, und ich denke, das wird eine zusätzliche Motivation sein."

"Mich hat es schon immer motiviert, mich mit den besten Fahrern der Welt zu messen. Ich hatte das Glück, sehr starke Teamkollegen wie Carlos, Seb und Lewis zu haben, und ich habe von allen etwas gelernt. Aber einen jüngeren Fahrer an meiner Seite zu haben, wäre absolut auch in Ordnung."

Frage: "Wenn Sie auf Ihren Lebenslauf blicken und acht Siege in acht Saisons sehen, empfinden Sie dann eher Stolz auf das, was Sie aufgebaut haben, oder Bedauern über das, was Ihnen bei bestimmten Gelegenheiten entwischt ist?"

Charles Leclerc betont seine besondere Beziehung zu Frederic Vasseur Foto: Ferrari

Leclerc: "Natürlich hätte ich gerne mehr Siege und ich hätte gerne eine Weltmeisterschaft gewonnen. Das sind Dinge, die ich noch nicht habe."

"Aber ich hatte die Chance, für das Team zu fahren, das mich schon immer zum Träumen gebracht hat. Und ich denke auch an die Loyalität gegenüber den Menschen, die mir in einem entscheidenden Moment meiner Karriere geholfen haben, damit ich heute dort stehe, wo ich bin. Wenn Ferrari nicht an mich geglaubt hätte, wüsste ich nicht, ob ich jetzt hier wäre. Das ist mir sehr wichtig."

"Sicher, ich hätte gerne mehr Erfolge in meiner Vita, aber ich glaube, jeder will immer noch etwas mehr, selbst wenn er schon viel gewonnen hat. Es stimmt, dass mir Siege und ein Weltmeistertitel noch fehlen und ich das erreichen möchte. Ich hoffe, es passiert bald."

Frage: "Werden Sie am Sonntagabend in den Hafen springen?"

Leclerc: "Ich hoffe es. Das ist das Ziel. Aber vor allem hoffe ich, Fred auch ins Meer zu werfen!"