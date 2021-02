Charles Leclerc: Keine Nachwehen nach COVID-19-Erkrankung

Charles Leclerc ist einer von mittlerweile sechs Formel-1-Piloten, die sich mit dem Coronavirus angesteckt haben. Der Monegasse machte Mitte Januar seine Erkrankung öffentlich, ist mittlerweile aber wieder vollständig genesen. "Ja, ich habe mich komplett davon erholt", bestätigt er im Rahmen der Teamvorstellung von Ferrari.

"Es hat mich zum Glück nicht so hart getroffen, von daher geht es mir absolut gut", sagt er. Leclerc habe nach seiner Erkrankung auch einige körperliche Tests absolviert, um sicherzugehen, dass alles wieder normal ist. "Und das ist der Fall", betont er. "Alles ist gut."

Trotzdem habe er vor einer Saison wohl noch nie so viel Zeit mit einem Team verbracht, wie in diesem Jahr. Leclerc fuhr bereits zusammen mit anderen Fahrern wie Carlos Sainz oder Mick Schumacher einen 2018er-Ferrari in Fiorano und fühlt sich daher bereit für die anstehenden Testfahrten.

"Ich habe ähnlich gearbeitet wie in den Vorjahren und habe versucht zu verstehen, wo meine Schwächen lagen", sagt er über sein Winterprogramm. Vor allem das Reifenmanagement habe er dabei als Schwachpunkt erkannt, auch wenn er sich 2020 dabei stark verbessert habe.

"Ich hoffe, dass ich in diesem Jahr noch einen weiteren Schritt machen werde. Ich habe dazu auf die letzten Rennen geschaut und wollte verstehen, was ich und wir als Team besser hätten machen können", so Leclerc.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.