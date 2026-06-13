Charles Leclerc kleinlaut: "Gibt keine Entschuldigung" für Q3-Crash

Charles Leclerc erlebte im Qualifying zum Grand Prix von Barcelona-Catalunya einen der bittersten Momente seiner bisherigen Saison. Der Ferrari-Pilot verlor auf seiner ersten schnellen Runde im entscheidenden Q3 die Kontrolle über seinen SF-26 und schlug in Kurve vier in die Streckenbegrenzung ein.

Der Monegasse wird das Rennen dadurch lediglich von Startplatz zehn aufnehmen. Besonders schmerzhaft: Teamkollege Lewis Hamilton qualifizierte sich gleichzeitig für die erste Startreihe und unterstrich damit das Potenzial des Ferrari-Pakets.

Entsprechend niedergeschlagen präsentierte sich Leclerc nach der Session. Der Ferrari-Pilot macht keinerlei Ausreden geltend und geht mit sich selbst hart ins Gericht.

"Ich schäme mich": Leclerc übernimmt die volle Verantwortung

Schon kurz nach dem Aussteigen aus dem Auto macht Leclerc deutlich, wie sehr ihn der Fehler beschäftigte. Mehrfach verwendet er das Wort "ashamed", also beschämt oder beschämt über sich selbst. "Mir geht es gut, danke. Aber ich schäme mich sehr, nach einem Unfall wie diesem hier zu stehen", erklärt er unmittelbar nach dem Qualifying.

Dabei sieht Leclerc die Ursache des Unfalls ausschließlich bei sich selbst. "Es gibt keine Entschuldigung", stellt er klar. "Dieses Wochenende hat sich alles wirklich gut angefühlt. An solchen Tagen muss ich liefern - und genau das habe ich nicht getan."

Die Aussagen sind insofern bemerkenswert, weil Leclerc in den vergangenen Wochen mehrfach mit technischen Problemen und schwierigen Fahrzeugabstimmungen zu kämpfen hatte. Diesmal jedoch will er davon nichts wissen.

Unfall durch zu viel Risiko in Kurve vier

Der entscheidende Fehler passierte in einer der schnellsten Kurven des Circuit de Barcelona-Catalunya. Leclerc versuchte dort, den aus seiner Sicht einzigen Schwachpunkt des Ferrari auszumerzen.

"Ich habe die Bremse früher gelöst und versucht, mehr Geschwindigkeit mitzunehmen", erklärt er. "Wir waren in praktisch jeder Kurve sehr schnell, nur Kurve vier war unsere Schwäche."

Leclerc wusste, dass dort Zeit zu gewinnen war und wollte den perfekten Umlauf fahren. Doch der Versuch ging schief. Nachdem er die Kurve mit mehr Tempo angefahren hatte, geriet er beim Herausbeschleunigen auf die schmutzigere Linie neben der Ideallinie.

"Ich habe versucht, mehr Geschwindigkeit mitzunehmen. Das hat zunächst funktioniert. Aber dann kam ich beim Beschleunigen auf die schmutzige Seite der Strecke und verlor das Heck." Der Einschlag war die direkte Folge. Für Leclerc steht fest: "Ich habe es einfach übertrieben."

Bremsprobleme diesmal nicht verantwortlich

Nach seinem Ausfall in Monaco hatte Leclerc noch Probleme mit seiner Bremskonfiguration angesprochen. Für Barcelona wechselte Ferrari daher auf ein ähnliches Set-up wie bei Lewis Hamilton.

Doch diesmal spielte die Technik laut Leclerc keinerlei Rolle. "Nein, überhaupt nicht", betont er mehrfach. "Ich habe mich schon ab dem zweiten Freien Training sehr wohlgefühlt. Ich habe mich sofort an die Änderungen angepasst. Das hat nichts mit den Bremsen zu tun."

Damit schließt er jede Möglichkeit aus, die Verantwortung auf das Auto oder die Abstimmung abzuwälzen. Vielmehr macht Leclerc deutlich, dass ihn gerade dieser Umstand besonders frustriert. Nach mehreren schwierigen Wochenenden habe Ferrari ihm diesmal endlich ein Auto zur Verfügung gestellt, mit dem er um die Poleposition kämpfen konnte. Schon die Longruns am Freitag waren überraschend stark.

Vasseur: Leclerc hatte das Zeug zur Pole

Diese Einschätzung teilt auch Ferrari-Teamchef Frederic Vasseur. Der Franzose glaubt, dass sein Fahrer realistische Chancen auf die Bestzeit hatte. "Natürlich sind wir enttäuscht für Charles, denn wir hätten als Team ein deutlich besseres Ergebnis erzielen können", so Vasseur.

"Er hatte das Gefühl, alles für die Poleposition in der Hand zu haben. Er war in allen Sessions schnell unterwegs. Er hat einfach ein bisschen zu hart gepusht." Auch Vasseur machte damit deutlich, dass Ferrari den Unfall nicht auf technische Probleme zurückführt, sondern auf einen Fahrfehler im Grenzbereich.

Für Sky-Experte Ralf Schumacher könnte die aktuelle Situation innerhalb des Ferrari-Teams ebenfalls eine Rolle gespielt haben. Der ehemalige Formel-1-Pilot glaubt nicht, dass Leclerc unter äußerem Druck steht. Einen neuen langfristigen Vertrag besitzt der Monegasse bereits. Dennoch könnte die starke Form von Lewis Hamilton unbewusst Einfluss haben.

Ralf Schumacher sieht Hamilton-Effekt

"Es stinkt ihm natürlich, dass Lewis näher dran ist", analysiert Schumacher bei Sky. "Das ist übrigens genau das, was ein Teamkollege machen kann. Man kommt immer näher ran und plötzlich sucht der andere nach dem letzten Unterschied und überfährt das Auto."

Leclerc sei es über Jahre gewohnt gewesen, seinen Teamkollegen regelmäßig einige Zehntelsekunden abzunehmen. Dieser Komfort sei inzwischen nicht mehr vorhanden. "Den Druck macht man sich selbst", ergänzt Schumacher. "Gerade wenn das Auto funktioniert, ärgert man sich über solche Fehler natürlich noch mehr."

So enttäuschend das Qualifying auch verlief, zumindest einen Lichtblick kann Leclerc dennoch erkennen. Erstmals seit mehreren Rennwochenenden fühlte er sich wieder vollständig wohl im Auto. Die jüngsten Ferrari-Upgrades hinterließen einen positiven Eindruck.

"Das Upgrade fühlt sich gut an", bestätigt der Monegasse. "Es war ein signifikanter Schritt nach vorne." Auch die neue Bremskonfiguration soll beibehalten werden. Auf die Frage, ob Ferrari künftig bei dieser Lösung bleiben werde, antwortet Leclerc ohne Zögern: "Ja, definitiv."

Jetzt braucht Leclerc ein Aufholrennen

Trotz seines Frusts blickt Leclerc vorsichtig optimistisch auf den Grand Prix. Die Rennpace des Ferrari machte über das gesamte Wochenende einen starken Eindruck, weshalb eine Aufholjagd durchaus möglich erscheint. "Ich glaube, wir können zurückkommen", sagt er. "Für morgen bin ich optimistisch."

Hinzu kommt der typische Startvorteil des Ferrari SF-26, der in den vergangenen drei Rennen aufgrund der Kürze der Distanz bis zur ersten Kurve aber kaum noch in Erscheinung trat. In Barcelona ist der Weg von der Startaufstellung bis zur ersten Kurve aber sehr lang.

Allerdings fällt es ihm unmittelbar nach dem Unfall schwer, bereits nach vorne zu schauen. "Im Moment denke ich nur an das Qualifying", gesteht Leclerc.