Charles Leclerc: Möchte eines Tages unbedingt Le Mans fahren

Es gibt viele ikonische Rennstrecken. In der Formel 1 sind das etwa Monaco und Monza, auf denen Charles Leclerc in dieser Saison gewinnen konnte. Doch auch Le Mans umgibt ein ganz besonderer Mythos, weshalb der Ferrari-Pilot dort eines Tages auf jeden Fall am legendären 24-Stunden-Rennen teilnehmen will.

Diesen Wunsch äußerte Leclerc nach dem letzten Rennwochenende in Monza, als er auf seine diesjährigen Siege zurückblickte: "Es fühlt sich gut an, auf diesen beiden Strecken - Monaco und Monza - zu gewinnen. Das bedeutet sicher noch etwa mehr, Monaco als Monegasse und hier als Ferrari-Fahrer."

"Also ja, beides ist ein ganz besonderes Gefühl, und ich würde mich nicht zwischen beiden entscheiden wollen, denn beide sind sehr, sehr besonders", betonte er.

Auf die Frage, ob er neben Monaco und Monza auch Interesse an anderen berühmten Rennstrecken wie etwa Indianapolis oder Le Mans hätte, stellte Leclerc klar: "Ich bin wirklich daran interessiert, eines Tages in Le Mans zu fahren."

"Indianapolis ist nicht unbedingt etwas, das ich besonders im Auge habe. Vielleicht eines Tages. Aber Le Mans ist definitiv eines der Rennen, an denen ich eines Tages teilnehmen möchte. Ich weiß nicht, wann, aber hoffentlich bald."

Leclerc reiht sich damit in eine lange Tradition von Formel-1-Fahrern ein, die in Le Mans antreten sind. So haben Fernando Alonso und Nico Hülkenberg die Herausforderungen des Langstreckenklassikers bereits erfolgreich gemeistert.

Alonso gewann das prestigeträchtige Rennen gleich zweimal: 2018, als er parallel noch in der Formel 1 antrat, und 2019 während seiner Auszeit erneut. Nico Hülkenberg war 2015 als aktiver Formel-1-Fahrer in Le Mans siegreich.

Auch Lewis Hamilton und Sebastian Vettel in der Vergangenheit haben Interesse an Langstreckenrennen wie Le Mans gezeigt, obwohl sie noch nicht teilgenommen haben. Leclerc ist also nicht allein mit der Absicht, seine Fähigkeiten bei einem der härtesten und renommiertesten Rennen der Welt unter Beweis zu stellen.