Charles Leclerc: Schützende "Blase" hilft bei Aufholjagd von Ferrari

Ferrari-Teamchef Frederic Vasseur hat eine schützende "Blase" um das Team geschaffen, um negative Kräfte von außen abzuwehren. Charles Leclerc lobt, dass dies zur Erholung des Teams in der Formel 1 beigetragen hat.

Das Team aus Maranello erlebt eine schwierige Saison 2023, in der die Hoffnungen auf einen Kampf um die Meisterschaft aufgrund der Probleme mit dem SF-23-Auto schnell schwanden.

Doch unter dem neuen Teamchef Vasseur hat das Team eine Reihe von Änderungen an der Infrastruktur und am Auto vorgenommen, die offenbar dazu beigetragen haben, die Dinge wieder in den Griff zu bekommen. Zuletzt in Belgien stand Leclerc wieder auf dem Podium.

In einem Exklusiv-Interview mit der englischsprachigen Ausgabe von 'Motorsport.com' zeigt sich Leclerc beeindruckt davon, wie Ferrari auf die Herausforderungen zu Beginn der Saison reagiert hat.

Und er hebt besonders die Art und Weise hervor, wie Vasseur dazu beigetragen hat, ein historisches Problem anzugehen, nämlich dass Ferrari zu sehr von externer Kritik beeinflusst wurde, vor allem von den italienischen Medien.

"Ich glaube, wir haben uns eine Blase geschaffen, in der wir uns nicht zu sehr von dem beeinflussen lassen, was draußen passiert, und das ist wirklich gut", sagt Leclerc.

"Ich glaube, Fred war wirklich an Bord und hat sofort verstanden, dass die Medien das Team in der Vergangenheit in gewisser Weise beeinflussen konnten, und das war einer der Schwerpunkte zu Beginn des Jahres", so der Monegasse. "In dieser Hinsicht haben wir Fortschritte gemacht. Ich habe nicht das Gefühl, dass das immer noch der Fall ist."

"Natürlich gibt es Momente, die schwierig zu handhaben sind, aber das ist für alle im Fahrerlager gleich - auch wenn Ferrari immer etwas mehr im Rampenlicht steht", sagt er.

Zurück auf Kurs

Die Enttäuschung in dieser Saison ist für Leclerc nichts Neues, denn auch in der Saison 2020 erlebte er eine schwierige Phase, als Ferrari ebenfalls hinter den Zielen zurückblieb, die man sich vor der Saison gesteckt hatte.

Aber er glaubt, dass die Dinge jetzt viel besser laufen, denn er ist sich sicher, dass Ferrari eine bessere Vorstellung davon hat, in welche Richtung es gehen soll: "Wir haben das mit dem gesamten Team im Jahr 2020 durchgemacht, als die Ergebnisse natürlich nicht so gut waren, wie wir es zu Beginn der Saison erwartet hatten", sagt er.

"Das ist schwierig. Aber ich glaube, dass es in solchen Momenten am wichtigsten ist, immer eine klare Richtung zu haben, an der man arbeiten kann, denn es ist sehr leicht, sich ein wenig zu verlieren, wenn die Dinge nicht so laufen, wie man es sich wünscht", so Leclerc.

"Oft ist es nicht nur eine Sache, sondern es sind mehrere Dinge, die einen kleinen Unterschied in die falsche Richtung machen. Und man muss diese Dinge herausfinden und nur an diesen Dingen arbeiten und nicht alles in Frage stellen. Ich denke, dass wir diesmal gute Arbeit geleistet haben".

Er fügt hinzu: "Im Jahr 2020 hatte ich das Gefühl, dass es etwas schwieriger sein würde, diesen Weg wieder zu finden. Aber in diesem Jahr hatte ich sofort das Gefühl, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Und wir arbeiten in die richtige Richtung."

Schwierige Suche nach der Lösung

Ferraris Bemühungen, die Probleme für 2023 in den Griff zu bekommen, waren nicht einfach, da das Team eher mit einer Eigenart des Autos als mit einem völligen Mangel an Geschwindigkeit zu kämpfen hatte.

Der SF-23 erwies sich im Qualifying als superschnell, und Leclerc startete in dieser Saison bereits zweimal von der Poleposition. Die mangelnde Konstanz in der Leistung führte jedoch zu Problemen mit dem Reifenverschleiß, die Leclerc und Carlos Sainz in den Rennen oft zurückwarfen.

Auf die Frage, ob es schwieriger sei, ein solches Problem zu lösen, als einfach mehr Abtrieb zu finden, antwortet Leclerc: "Es sieht komplex aus."

"Und um ehrlich zu sein, nach den ersten beiden Rennen denkt man: 'Okay, das ist seltsam. Denn im Qualifying sind wir wirklich schnell, im Rennen haben wir aber viel zu kämpfen - und am Ende ist das Auto das gleiche, also können wir es nicht ändern."

"Aber sobald wir die zwei oder drei Dinge verstanden hatten, an denen wir arbeiten mussten, um vor allem den Rennspeed zu verbessern, wussten wir, in welche Richtung wir gehen mussten", betont er.

"Das braucht Zeit, denn in der Formel 1 braucht man Zeit und kann sich nicht von einem Tag auf den anderen verbessern. Wir haben einige Schritte nach vorne gemacht, aber wir müssen noch mehr tun, denn es ist noch ein weiter Weg, um Red Bull einzuholen."

Mit Bildmaterial von circuitpics.de.