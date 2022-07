Charles Leclerc: Tröstende SMS von Sebastian Vettel nach Frankreich-Crash

Audio-Player laden

Sebastian Vettel wird nach seinem Rücktritt aus der Formel 1 ein Loch in der Königsklasse hinterlassen - auf und neben der Strecke. Ein Beispiel dafür liefert am Donnerstag vor dem Großen Preis von Ungarn 2022 in Budapest sein Ex-Teamkollege bei Ferrari, Charles Leclerc.

Der Monegasse warf beim vergangenen Rennen in Le Castellet durch einen Abflug einen möglichen Sieg weg. Vettel war nach der Nullnummer beim Frankreich-Grand-Prix für seinen früheren Stallgefährten da. "Er ist ein Freund und schreibt mir immer eine SMS, so wie nach dem vergangenen Sonntag", verrät Leclerc nun.

"Und er versucht immer, mich aufzumuntern, wenn ich eine schwierige Zeit habe. Es ist schön zu sehen, wie sehr ich mich entwickelt habe, seit ich ihn kennengelernt habe." Generell habe Leclerc die schönsten Erinnerungen an Vettel nicht auf, sondern neben der Strecke, erklärte er auf eine entsprechende Nachfrage von 'Autosport'.

"Es sind all die Momente in der Fabrik und die Art und Weise, wie sich unsere Beziehung im Laufe der Jahre entwickelt hat. Denn ich kam im ersten Jahr [bei Ferrari] an und war superbeeindruckt. Und ich denke, ich war wahrscheinlich seltsam zu ihm, weil ich einfach schüchtern war und nicht wusste, was ich sagen sollte, wenn ich mit ihm zusammen war."

Leclerc: Schönste Vettel-Erinnerungen neben der Strecke

Dabei schien die Beziehung zwischen Vettel und Leclerc in den beiden gemeinsamen Ferrari-Jahren zumindest auf der Strecke durchaus belastet zu sein. Vor allem im Spätsommer und Herbst 2019 kam es immer wieder zu kontroversen Szenen, unter anderem im Qualifying von Monza und in den Rennen von Singapur und Interlagos.

Tiefpunkt: 2019 kollidierten Vettel und Leclerc in Interlagos Foto: LAT

Bei letzterer Gelegenheit krachte es sogar zwischen den beiden damaligen Ferrari-Piloten, was Vettel zu einer Schimpftirade am Funk veranlasste. Auf die gute Beziehung zwischen dem viermaligen Weltmeister und Leclerc hatte das langfristig jedoch keinen Einfluss.

Hat Leclerc inzwischen, auch dank Vettels SMS, den Nuller aus Le Castellet überwunden? "Nun, ich muss", antwortet er. "Es gibt nichts, was mir helfen würde, wenn ich über meinen Fehler nachdenke oder weiter in der Vergangenheit lebe, was diesen Fehler angeht."

Ferrari hat nicht genug Drehmoment im ersten Gang

"Ich habe diesen Fehler gemacht, und er hat mich viele Punkte gekostet. Ich bin mir dessen bewusst. Und das war's. Jetzt muss ich einfach weitermachen, mich zu 100 Prozent auf dieses Wochenende konzentrieren, versuchen, das Bestmögliche zu tun, zu versuchen, dieses Rennen zu gewinnen und dann bin ich sicher, dass es gut laufen wird."

Leclerc betont nochmals, dass dem Unfall kein technischer Defekt vorausgegangen ist. Stattdessen nimmt er die Schuld ganz alleine auf sich - trotz eines Funkspruchs unmittelbar nach dem Abflug, der ein Problem am Gaspedal als Ursache vermuten ließ. Dabei bezog er sich jedoch offenbar auf Schwierigkeiten, sich mit Hilfe des Rückwärtsgangs zu befreien.

Zu Theorien, die im Zusammenhang mit seinem Unfall aufkamen, meint Ferrari-Pilot Leclerc: "Ich habe verstanden, dass es Zweifel gab. Aber es ist einfach so, dass das Drehmoment im ersten Gang begrenzt ist. Ich habe also nur darüber [am Boxenfunk] gesprochen, nicht über irgendetwas anderes. Es war also nichts am Auto."

