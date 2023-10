Charles Leclerc über Pole verwundert: "Es ist eine Überraschung für uns!"

Charles Leclerc steht beim USA GP auf der Pole, weil die Bestzeit von Max Verstappen gestrichen wurde. "Es ist definitiv eine Überraschung für uns, wir haben nicht damit gerechnet, dass wir hier um die Poleposition kämpfen können", freute sich der Ferrari-Pilot über die 21. Pole seiner Karriere.

"Im Qualifying habe ich versucht, alles zusammenzubringen", beschreibt der Monegasse den Verlauf der Session. "Die erste Runde hat sich etwas besser angefühlt als der zweite Versuch, aber ich denke, die Strecke hat sich verbessert, sodass die zweite Runde zur Pole gereicht hat."

Im zweiten Versuch ging Leclerc etwas mehr Risiko ein, was ihn möglicherweise in einen Fehler trieb, sich am Ende allerdings auszahlte. "Alles in allem habe ich beim Risiko mehr gewonnen, als ich durch einen kleinen Fehler verloren habe", sagt er. "Daher war es etwas schwieriger, alles zusammenzubringen, als ich in der letzten Runde richtig Druck gemacht habe."

"Auf der Strecke wurden wir von Max geschlagen, aber seine Rundenzeit wurde gestrichen", gibt Leclerc ehrlich zu, der natürlich weiß, dass es vom reinen Speed her nicht für den besten Startplatz gereicht hätte. "Ich bin trotzdem sehr glücklich, dass wir auf Pole stehen. Ich bin positiv überrascht."

Lerclerc bekommt "Herzinfarkt im Auto"

Dabei war der Monegasse nach der Zieldurchfahrt kurzzeitig fassungslos: "Ich hatte gerade einen Herzinfarkt, weil mein Ingenieur mir 'Tracklimits' und erst dann '... für Verstappen' gesagt hat", lacht Leclerc. "Ich schlug auf das Lenkrad und meinen Helm, erst dann hörte ich 'Verstappen' und dachte: 'Okay, das sind bessere Nachrichten für uns!'"

Charles Leclerc bekam im Qualifying "einen Herzinfarkt" Foto: Motorsport Images

Das ist den Italienern in Austin perfekt gelungen. "Wir hatten ein gutes Training", freut sich der 26-Jährige. "Dank der Arbeit, die die Jungs geleistet haben, um dieses Wochenende vorzubereiten, starteten wir mit einer starken Basis und einem Auto, das sich auf Anhieb gut anfühlte."

Auch im Qualifying habe ihn der SF-23 nicht im Stich gelassen, sagt Lerclerc. "Ich war die ganze Zeit zufrieden", schmunzelt der Monegasse, auch wenn es natürlich nicht ganz perfekt lief: "In der letzten Runde im Q3 gab es hier und da ein paar Fehler, aber ich denke, es war nicht für alle einfach."

Lerclec kann Leistung "schwer nachvollziehen"

Leclerc war völlig ohne Erwartungen in das Qualifying gestartet und hätte nicht gedacht, dass es am Ende zur Pole reichen würde. "Ich denke darüber nicht mehr nach, denn in diesem Jahr kann man nicht nachvollziehen, wo wir stehen", weiß der Ferrari-Pilot aus den bisherigen Rennen. "Es ist sehr schwer nachzuvollziehen, wo wir uns an diesem Wochenende erwarten, deshalb fokussieren wir uns auf uns selbst."

Warum der Ferrari ausgerechnet auf dem Circuit of the Americas so gut funktioniere, konnte sich Leclerc nur schwer erklären. "Diese Strecke hat sehr viele Bodenwellen, aber unser Auto lag heute sehr gut", berichtet er. "Das hat uns etwas Vertrauen gegeben und deshalb konnten wir mehr pushen als die anderen. Und das Auto war in den mittel schnellen und langsamen Abschnitten sehr gut. Bisher sind wir die stärksten, und das ist gut."

In Hinblick auf das Rennen will sich der fünffache GP-Siege aber nicht zu viel erhoffen. "Ich meine, natürlich ist die erste Kurve hier immer schwierig. Aber gleichzeitig ist es immer besser, vorne anzufangen, als hinten zu stehen", grinst der Ferrari-Fahrer. "Ich bin wirklich glücklich und ich liebe diese Strecke. Ich liebe die Stimmung, die rund um die Strecke in der Stadt und auf dem Land herrscht. Es ist großartig, hier zu sein."

Sprint für das Rennen von großer Bedeutung

Auch Ferrari-Teamchef Fred Vasseur ist zufrieden. "Es ist schwer, in dieser Saison mit der Poleposition zu rechnen, wir stehen nicht so oft auf der Pole", weiß der Franzose. "Aber wir waren etwas zuversichtlicher als am letzten Wochenende, was das Layout und den Zustand der Strecke angeht. Und es ist wieder so eng."

"Das Wichtigste ist, zu versuchen, das Beste zu geben, und bis jetzt haben wir es geschafft, einen guten Job zu machen", sagt Vasseur, der allerdings auch Einschränkungen machte. Denn aufgrund des veränderten Sprint-Zeitplans konnte Ferrari bisher noch keinen Longrun absolvieren und weiß daher nicht, wie sich der Reifenverschleiß in Austin entwickelt.

Der Ferrari SF-23 macht in Austin bisher einen starken Eindruck Foto: Motorsport Images

Es ist aber nicht geplant, den Sprint "zu opfern", um wichtige Erkenntnisse für das Rennen zu sammeln. "Es wird kein richtiger Test, denn wir können Punkte sammeln und mit Mercedes und sogar mit McLaren kämpfen", glaubt Vasseur. "Es ist wichtig, morgen ein gutes Ergebnis zu erzielen, aber es wird für alle die erste Gelegenheit sein, einen langen Stint zu absolvieren."

Dabei hofft der Ferrari-Teamchef auch auf die Unterstützung von Sainz, der im Qualifying den vierten Startplatz erreichte. "Er war da und wir sprechen von einem Rückstand von weniger als zwei Zehnteln", macht sich Vasseur Hoffnung auf ein gutes Doppelergebnis. "Ich denke, es ist kein großer Abstand. Und es ist gut, die beiden Autos in den ersten beiden Reihen zu haben."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.