Charles Leclerc überrascht Hamilton mit Streich: Ferrari-Video geht viral

Vor dem Grand Prix von Ungarn sorgten Charles Leclerc und Lewis Hamilton mit einem humorvollen Moment abseits der Rennstrecke für Aufmerksamkeit. Ein von Ferrari veröffentlichtes Video verbreitete sich innerhalb kurzer Zeit millionenfach in den sozialen Netzwerken.

Zu sehen ist Hamilton zunächst bei routinemäßigen Medienterminen, während er unter anderem Teamkappen signiert. Gleichzeitig schnappt sich Leclerc unbemerkt ein großes Tonangel-Mikrofon und hält es durch einen Türrahmen direkt über den Kopf seines Teamkollegen.

Hamilton bemerkt die plötzliche Störung und reagiert zunächst sichtlich genervt. Er schiebt das Mikrofon beiseite, ehe sich Leclerc hinter der Tür zu erkennen gibt. Der Ärger weicht daraufhin sofort einem Lachen.

Der siebenmalige Formel-1-Weltmeister kontert den Streich scherzhaft und droht damit, die in der Nähe stehende Kamera zu nutzen, um eine von Leclercs bevorzugten Pizza-Belag öffentlich zu machen. Lachend zieht sich der Monegasse daraufhin schnell zurück und sagt: "Nicht vor der Kamera! Ich nehme mein Mikrofon mit. Ich muss noch etwas arbeiten, LH!"

Fans reagieren begeistert auf die Szene

Auch in den sozialen Medien sorgte die Szene für zahlreiche Reaktionen. "Lewis sah zuerst richtig wütend aus, haha. Jetzt weiß ich, wie er letztes Jahr unter dem Helm ausgesehen hat", schreibt ein Nutzer auf Reddit. Ein anderer kommentiert: "Wenn man genauer hinschaut, ist es noch lustiger. Er dachte wohl, es sei das Netflix-Team. Erst als er merkt, dass es Charles ist, muss er lachen."

Wieder ein anderer Nutzer schreibt: "Die Art, wie er das Mikrofon einfach wegschiebt und eher leicht genervt als wirklich wütend wirkt, lässt vermuten, dass ihm so etwas nicht zum ersten Mal passiert ist."

Auch Hamiltons scherzhafte Reaktion kam bei den Fans gut an. "Damit zu drohen, seine fragwürdigen Pizza-Vorlieben in einem Gebäude voller Italiener öffentlich zu machen, ist schon ziemlich gemein", heißt es in einem weiteren Kommentar. Ein anderer Nutzer scherzt: "Oh nein, das wird garantiert neue Verschwörungstheorien auslösen. F1-Pizzagate."