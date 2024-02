Charles Leclerc: Vasseur schert sich nicht um Gerüchte - und das ist gut so!

Seit Fred Vasseur Anfang 2023 als Teamchef zu Ferrari stieß, hat es im Hintergrund einige Umstrukturierungen gegeben, und das nicht nur personell. Der SF-24 ist das erste Auto, das unter der neuen Organisation entstanden ist.

Angesprochen auf den Unterschied in der Herangehensweise, gerät Ferrari-Pilot Charles Leclerc ins Schwärmen. "Mit Fred habe ich natürlich viele Gespräche geführt, und ich bin mit der lang- und mittelfristigen Vision, die er für das Team hat, völlig einverstanden."

"Das hat mir auch das Vertrauen gegeben, an das Projekt für die Zukunft zu glauben", sagt der 26-Jährige, der erst kürzlich eine Vertragsverlängerung unterzeichnet hat.

In Bezug auf den Führungsstil von Vasseur erklärt Leclerc: "Es ist schwierig, genau zu beschreiben, wie sich die Dinge verändert haben, weil Fred einfach eine andere Arbeitsweise an den Tag legt. Es gibt so viele Besonderheiten, die anders sind, dass es einfach eine andere Art zu arbeiten ist. Also ja, es gibt einen Unterschied."

Von 2019 bis 2022 war Mattia Binotto vier Jahre lang Teamchef bei Ferrari und lenkte die Geschicke des Formel-1-Rennstalls, bevor in der vergangenen Saison Vasseur übernahm.

"Fred ist sehr, sehr klar in dem, was er erreichen will, und in den Anweisungen, die er dem Team gibt, was ich für eine gute Sache halte", sagt Leclerc. Dabei spiele der Lärm von außen seit Vasseurs Ankunft nur noch eine untergeordnete Rolle.

"Ohne einen Vergleich zwischen früher und heute anstellen zu wollen, denke ich, dass eine wirklich gute Sache an Fred ist, dass er sich nicht wirklich um das Gerede außerhalb des Teams kümmert und sich sehr auf das konzentriert, was innerhalb des Teams getan werden muss", fasst Leclerc zusammen.

"Er kommt sehr direkt zur Sache. Und ich denke, das ist eine Stärke von Fred", lobt er Vasseurs Führungsstil bei Ferrari und ergänzt: "Ich mag diese Arbeitsweise sehr."

Mit Bildmaterial von Ferrari.