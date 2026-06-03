Charles Leclerc verlängert Vertrag bei Ferrari vorzeitig

Charles Leclerc wird auch in den kommenden Jahren für Ferrari in der Formel 1 fahren. Das gab die Scuderia am Mittwochmorgen in einer Pressemitteilung bekannt. Eine genaue Vertragslaufzeit wird dabei allerdings nicht genannt. Laut Sky handelt es sich um einen Kontrakt bis Ende 2028.

Der Monegasse selbst erklärt: "Ich könnte nicht glücklicher sein, diese Reise mit der Scuderia Ferrari fortzusetzen. Für mich war sie schon immer so viel mehr als nur ein Team. Es ist das Team, das ich seit meiner Kindheit liebe und von dem ich geträumt habe, Teil davon zu sein, und nach all den Jahren ist es zu einer zweiten Familie geworden."

"Gemeinsam haben wir unglaubliche Momente erlebt, aber auch einige schwierigere. Doch ich glaube mehr denn je an dieses Team und bin zutiefst dankbar, dass wir Seite an Seite weiter auf unser gemeinsames Ziel hinarbeiten werden: die Weltmeisterschaft zurück nach Maranello zu holen."

"Ein Ferrari-Fahrer zu sein, ist ein Traum, aber auch eine Verantwortung, die ich niemals als selbstverständlich betrachte. Ich werde weiterhin alles geben, um dieses Team dorthin zurückzubringen, wo es hingehört: an die Spitze. Für alle in Maranello und vor allem für die Tifosi, deren Leidenschaft der Herzschlag dieser Scuderia ist."

Leclerc stammt aus dem Ferrari-Nachwuchsprogramm und kam 2018 zunächst mit dem damaligen Kundenteam Sauber in die Formel 1, bevor er nur ein Jahr später ins Ferrari-Werksteam befördert wurde. An der Seite von Sebastian Vettel gewann er direkt in seiner ersten Saison für die Scuderia zwei Rennen.

Teamchef Frederic Vasseur sagt über den neuen Kontrakt: "Charles gehört nun schon seit vielen Jahren zur Ferrari-Familie, und diese Vertragsverlängerung erscheint uns als etwas ganz Natürliches."

"Im Laufe der vergangenen Saisons haben wir miterlebt, wie er sich nicht nur zu einem der stärksten Fahrer der Formel 1 entwickelt hat, sondern auch zu einer Person, die vollkommen mit dem Team und allem, wofür Ferrari steht, im Einklang ist", so Vasseur.

"Wir schätzen sein Talent, wir lieben seine Entschlossenheit und die Art und Weise, wie er jeden Tag mit den Menschen in der Scuderia umgeht, sowohl auf als auch abseits der Rennstrecke. Wir wissen, wie viel ihm dieses Projekt bedeutet, und freuen uns darauf, weiter auf unsere gemeinsamen Ziele hinzuarbeiten."

Im Zuge der "Silly Season" hatte es zuletzt Spekulationen darüber gegeben, dass Leclerc die Scuderia womöglich verlassen könnte, um sich seinen Traum vom WM-Titel mit einem anderen Team zu erfüllen. Durch seine Vertragsverlängerung dürften diese Gerüchte erst einmal vom Tisch sein.