Charles Leclerc zu Lewis Hamilton: "Wie, Ferrari erlaubt dir das?!"

Sportlich verlief der Große Preis von Österreich für Ferrari durchwachsen. Lewis Hamilton kam in Spielberg als Fünfter ins Ziel, Charles Leclerc musste sich mit Rang acht begnügen. Abseits der Rennstrecke hatten die beiden Teamkollegen den Fans jedoch bereits zuvor einen unterhaltsamen Moment beschert, der ihre lockere Beziehung zueinander unterstrich.

Während der Veranstaltung entdeckten Hamilton und Leclerc Bungee-Jumper in der Nähe der Bühne. Der siebenmalige Weltmeister zeigte sich wenig begeistert von dem Anblick und erklärt unverblümt: "Das sieht schrecklich aus." Auf die Frage, ob er selbst schon einmal einen Bungee-Sprung gemacht habe, antwortet Hamilton: "Ich habe das einmal gemacht, als ich jünger war. Da war ich etwa 17. Ich möchte das nie wieder machen."

Ganz auf Adrenalin verzichten möchte der Brite aber offenbar nicht. Stattdessen verrät er, was er sich in Zukunft einmal vorstellen könnte: "Eines Tages mit dem Fallschirm direkt auf die Rennstrecke zu springen. Das würde ich gerne machen."

Leclerc kontert mit humorvollem Ferrari-Seitenhieb

Diese Aussage brachte Teamkollege Charles Leclerc zu Hamiltons Aussage scherzhaft aufzugreifen: "Wie, Ferrari erlaubt dir das?" Hamilton bestätigte knapp mir nur einem Wort: "Ja." Diese Antwort ließ sich wiederum Leclerc nicht entgehen. Unter dem Gelächter der Zuschauer erwidert der Monegasse: "Mir erlauben sie das nicht." Als Hamilton überrascht nachfragt: "Wirklich?", kontert Leclerc mit einem Lächeln: "Vielleicht vertrauen sie mir einfach nicht."

Der lockere Schlagabtausch der Teamkollegen kam beim Publikum bestens an. Gleichzeitig vermittelte der gemeinsame Auftritt den Eindruck eines entspannten und harmonischen Verhältnisses zwischen den beiden Ferrari-Fahrern.

Nachdem vor allem nach Hamiltons Sieg in Barcelona immer wieder über die Stimmung innerhalb des Teams spekuliert wurde, liefert diese Szene jedenfalls keine Anhaltspunkte für mögliche teaminterne Spannungen. Stattdessen präsentierten sich Hamilton und Leclerc als harmonierendes Duo und bestens aufgelegt in der Fanzone des Red-Bull-Rings.