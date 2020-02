Chase Carey gibt nicht auf: Miami-Grand-Prix "in fünf bis zehn Jahren"

Chase Carey spielt Verzögerungen beim angedachten Miami-Grand-Prix der Formel 1 herunter. Allerdings sagt er gegenüber 'Motorsport.com', dass er "über die zunehmende Komplexität frustriert" sei.

Der Formel-1-Chef sagt aber auch, dass das "Projekt USA" ein langfristiges sei und nun ein Zeitrahmen von fünf bis zehn Jahren anvisiert werde. "Uns war klar, dass es in den USA Zeit braucht", so der 66-jährige.

"Andererseits muss man auch sagen, dass es länger dauert als erhofft. Es ist frustrierend, weil wir viel Zeit investiert haben, aber es zunehmende Komplexität zu geben scheint."

"Ich denke, wir müssen uns mit der Realität anfreunden, dass es ein Zeitrahmen von mehr als fünf Jahren ist. Das Ziel ist jetzt ein Rennen in den nächsten fünf bis zehn Jahren von heute aus gerechnet. In diesem Rahmen sind zwölf Monate [Verzögerung] keine große Sache. Das heißt aber nicht, dass es zunehmend frustrierend ist."

Widerstand von verschiedenen Interessengruppen

Auf die nächsten Schritte für das geplante Rennen angesprochen antwortet er: "Es scheint ein paar Änderungen im Zuge des politischen Prozesses zu geben, die wir in den Griff kriegen müssen. Das muss alles noch ins Gleichgewicht kommen."

Zuletzt hat das Vorhaben einen Sieg gegen die lokale Opposition erzielen können. Die Bezirkskommission stimmte am Mittwoch darüber ab, ob das Gelände der Miami Dolphins auch für Autorennen genutzt werden dürfe. Die Abstimmung ging unentschieden (6:6) aus.

Die Dolphins-Besitzer können nun mit den Plänen vorerst fortfahren, auf dem Gelände des Stadions, wo Anfang des Monats zum sechsten Mal der Super Bowl stattfand, eine Rennstrecke zu bauen. Nach einem Treffen wurden eine Reihe von Zugeständnissen an die Anwohner gemacht, erzählt der Bürgermeister.

Eine Fahrt um das Hard Rock Stadium ist noch nicht vom Tisch Foto: Hard Rock Stadium

Unter diese Zugeständnisse falle auch die Entfernung eines Streckenabschnitts, für den die Nutzung einer öffentlichen Straße geplant war. Es wurden auch Zusicherungen bezüglich der Lärmbelästigung und keine Formel-1-Aktivitäten während der Schulstunden oder in der Nacht gemacht.

"Wir sind froh, diese lang verschobene Abstimmung hinter uns zu lassen, damit wir mit den privaten Investitionen in Höhe von mehreren Millionen Dollar beginnen können", kommentiert Miami-Dolphins-Geschäftsführer Tom Garfinkel.

Die Anrainer wollen so schnell jedoch nicht aufgeben. Die örtliche Beauftragte für Miami Gardens, Barbara Jordan, die bisher erfolgreich eine Kampagne gegen das Rennen geleitet hat, verspricht, weiterhin gegen die Veranstaltung zu kämpfen.

Rückkehr nach Indianapolis denkbar?

Medienberichten zufolge wollen die Anrainer gar rechtliche Schritte gegen die Miami Dolphins und die Formel 1 einleiten, um den Grand Prix zu verhindern. Seit Liberty Media im Jahr 2017 die Formel 1 gekauft hat, will der Medienkonzern sie in den USA populärer machen. An Plänen für einen Grand Prix in Miami wird seit zwei Jahren gearbeitet.

Doch Widerstände aus verschiedenen Richtungen haben zu zahlreichen Änderungen am ursprünglichen Plan geführt. Eine weitere Möglichkeit für ein zusätzliches Rennen in den USA wäre eine Rückkehr zum Indianapolis Motor Speedway. Die Rennstrecke wurde im Zuge des IndyCar-Megadeals von Roger Penske gekauft.

Eine Rückkehr nach Indianapolis ist unter den neuen Besitzern nicht ausgeschlossen Foto: LAT

Der "Captain" sprach im Zuge des Kaufs auch von der Möglichkeit einer Formel-1-Rückkehr in den "Brickyard". Zwischen 2000 und 2007 fanden acht Rennen auf dem Infield-Kurs statt. Carey hält sich bezüglich Gesprächen mit Penske bedeckt, ist sich aber dem Interesse bewusst.

"Ich kenne die Penskes und hatte mit ihnen bereits Kontakt, bevor sie Indianapolis gekauft haben", versichert er. "Aber ich möchte keinen Kommentar über Gespräche abgeben."

"Wir wissen um ihr Interesse. Natürlich ist es eine ikonische Strecke in der Welt des Motorsports. Sie ist Teil der 'Triple Crown' mit Monaco und Le Mans. Das sagt alles über den Stellenwert dieser Strecke im Motorsport."

Weiterer Co-Autor: Heiko Stritzke, Maria Reyer. Mit Bildmaterial von Motorsport Images.