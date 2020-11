Chase Carey: Miami-Pläne während Corona auf Eis, aber nicht tot

Während Saudi-Arabien erst gestern ein Formel-1-Rennen in Dschidda für 2021 verkündet hat, ist es um einen möglichen Grand Prix in Miami ruhig geworden. Auch im Kalenderentwurf für das kommende Jahr taucht das Rennen nicht auf, doch Formel-1-Boss Chase Carey betont, dass die Pläne für das Rennen nicht begraben wurden - sie liegen aktuell lediglich auf Eis.

"Bei Miami sind wir noch aktiv dabei", betont Carey und bestätigt Gespräche mit Verantwortlichen, die vor ein paar Wochen geführt wurden. Man habe dabei jedoch entschieden, die Angelegenheit während der Coronapandemie etwas ruhiger anzugehen und ein Debüt anzustreben, wenn die Planungen wieder etwas sicherer durchgeführt werden können.

"Wir freuen uns wie eh und je auf die Möglichkeit in Miami, aber wir waren beide der Meinung, dass der kluge Weg nach vorne wäre, sicherzustellen, dass wir zuversichtlich sind", so der Formel-1-Boss. "Wir wollen ein neues Rennen auch richtig starten."

So soll der Kurs in Miami später einmal aussehen Foto: Miami GP

Für 2020 hat das mit den beiden neuen Rennen in Vietnam und den Niederlanden nicht geklappt. Beide hätten in dieser Saison ihr Debüt, respektive ihr Comeback, geben sollen, doch aufgrund der Coronapandemie mussten beide abgesagt werden. Für 2021 ist der nächste Anlauf in Hanoi und Zandvoort geplant.

Einen solchen Fehlschlag möchte man für Miami nicht unnötig riskieren, denn ob man alle geplanten Rennen für 2021 durchbringt, ist aktuell auch unklar. "Und wir haben immer gesagt, dass wir beim Wachstum des Sportes in den USA nicht auf die Aussichten in den nächsten zwölf Monaten schauen, sondern auf die langfristigen Aussichten", sagt der Amerikaner.

"Es ist wichtiger, dass wir es richtig machen, als dass wir es schnell machen." Daher heißt die Devise: erst einmal abwarten. Die Formel 1 möchte die Situation beobachten und schauen, wann es sinnvoll ist, die nächste Phase einzuleiten.

