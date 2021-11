Chassis-Fehler sorgte für Daniel Ricciardos Ausfall in Brasilien

Ein Chassis-Fehler hat Daniel Ricciardo beim Großen Preis von Sao Paulo in Brasilien ein mutmaßliches Punkteergebnis gekostet. Das bestätigte McLaren-Teamchef Andreas Seidl nach dem Rennen, das Ricciardo in aussichtsreicher Position liegend aufgeben musste.

"Wir hatten einen Leistungsverlust auf der Strecke. In der ersten Untersuchung haben wir ein technisches Problem gefunden, genauer gesagt einen Riss im Chassis im Bereich der Powerunit-Installation. Wir müssen das erst genauer untersuchen", sagt Seidl.

Ricciardo lag zum Zeitpunkt seines Ausfalls auf einem sicheren achten Platz. Der Australier ist überzeugt, dass sogar noch mehr möglich gewesen wäre. Denn anders als die beiden Ferrari-Piloten vor ihm, die auf einer Zweistoppstrategie unterwegs waren, war bei Ricciardo nur ein Reifenwechsel geplant. Und diesen hatte er bereits erledigt.

Zum Zeitpunkt des Ausfalls lag Ricciardo elf Sekunden hinter Carlos Sainz und 14 Sekunden hinter Charles Leclerc. Allerdings hatte er in den zwei Runden zuvor aufgrund seines Problems bereits drei Sekunden auf die Ferraris verloren.

Auch ohne Ricciardos Ausfall hätte McLaren in Brasilien wohl weiter an Boden in der Konstrukteurs-WM eingebüßt, nun aber scheint der Kampf fast aussichtlos zu sein. Auch wenn Lando Norris noch einen Zähler holte, so liegt McLaren nun drei Rennen vor Saisonende 31,5 Punkte hinter Ferrari.

