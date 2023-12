Weiter sechs Events: Formel 1 verkündet Sprintrennen 2024

Die Formel 1 hat die sechs Rennen verkündet, bei denen 2024 Sprintwochenenden ausgetragen werden: Die Grands Prix in Schanghai (China), Miami (USA), Spielberg (Österreich), Austin (USA), Sao Paulo (Brasilien) und Doha (Katar) werden im kommenden Jahr mit dem Sprintformat laufen.

Gegenüber der abgelaufenen Formel-1-Saison 2023 ergeben sich damit im Grunde nur zwei Änderungen: Die beiden ersten Sprints in Schanghai und Miami ersetzen Baku (Aserbaidschan) und Spa-Francorchamps (Belgien), wo in diesem Jahr Sprintrennen ausgetragen wurden. Alle anderen vier Austragungsorte hatten bereits 2023 unter dem Format stattgefunden.

In Austin und Katar gab es 2023 erstmals Formel-1-Sprintrennen, für Spielberg wird es bereits das dritte Mal sein, dass man einen Sprint austragen darf. Brasilien gehörte sogar bei allen bisherigen Saisons seit 2021 zu den Kandidaten und wird 2024 zum vierten Mal dabei sein.

"Ich freue mich, sechs aufregende Austragungsorte für die F1-Sprint-Events der nächsten Saison bekannt geben zu können, darunter die beiden neuen Gastgeber China und Miami, die beide eine fantastische Ergänzung darstellen und unseren Fans vor Ort und zu Hause großartigen Rennsport bieten werden", sagt Formel-1-Boss Stefano Domenicali.

"Seit seiner Einführung im Jahr 2021 hat der Sprint immer wieder für steigende Einschaltquoten im Fernsehen, mehr Unterhaltung für die Fans auf der Strecke und mehr Engagement der Fans auf sozialen und digitalen Plattformen gesorgt, und wir freuen uns auf die spannenden Veranstaltungen im nächsten Jahr."

Sprint bei Rückkehr nach China

Den ersten Sprint gibt es 2024 somit beim fünften Saisonrennen am 21. April, wenn die Formel 1 nach vier Jahren Pause wieder auf den Shanghai International Circuit zurückkehrt. Nur ein Rennen später gibt es in Miami am 5. Mai den zweiten Event.

"Vor allem Schanghai wird eine Herausforderung für die Teams und Fahrer sein, da die Formel 1 zum ersten Mal seit 2019 wieder in China gastiert, während ein Sprint in Miami einem spannenden Wochenende eine neue Dimension hinzufügen wird", erklärt FIA-Präsident Mohammed bin Sulayem.

Es folgen fünf "normale" Wochenenden, bevor das Sprintformat beim elften Saisonlauf in Spielberg (30. Juni) zurückkehrt. Erneut vergehen sieben "normale" Wochenenden, bevor die Formel 1 die Sprintschraube noch einmal aufdreht und bei den letzten sechs Events gleich drei Mal mit dem Format um die Ecke kommt.

Der Tripleheader Austin/Mexiko-Stadt/Sao Paulo besteht aus gleich zwei Sprints, nämlich beim ersten (20. Oktober) und beim dritten (3. November) Rennen, bevor es nach einer Pause zum letzten Tripleheader Las Vegas/Doha/Abu Dhabi geht, wo das zweite Rennen in Katar (1. Dezember) den Abschluss der Sprints 2024 bilden wird.

Formatänderung noch offen

Wie das Format in der kommenden Saison aussehen wird, steht aber noch nicht fest. In der abgelaufenen Saison hatte es einige Diskussionen darüber gegeben, weil der Samstag mit Shootout und Sprint komplett entkoppelt war und das Qualifying am Freitag die Startaufstellung für den Grand Prix am Sonntag gebildet hatte.

Das könnte sich für 2024 ändern. Eine wahrscheinliche Variante, über die derzeit diskutiert wird, ist, dass das reguläre Qualifying auf seinen angestammten Platz am Samstagnachmittag rückt. Das Qualifying für den Sprint würde dann auf den Freitagnachmittag rücken, wobei der Sprint selbst am Samstagvormittag stattfinden könnte.

Eine finale Entscheidung darüber wird erst im Januar erwartet, wenn die Vorschläge an die Formel-1-Kommission gegeben werden. Dann wird auch darüber entschieden, ob eventuelle Änderungen an der Parc-ferme-Situation folgen werden oder andere Vorschläge wie eine umgekehrte Startaufstellung ausprobiert werden.

"Wir müssen uns ständig weiterentwickeln und anpassen, um sicherzustellen, dass wir das Beste für den Sport tun. Deshalb arbeiten wir mit der FOM und den Teams zusammen, um die zukünftige Richtung des Sprintformats zu definieren", so Sulayem.

Was für die nähere Zukunft aber angedacht ist: Die Formel 1 möchte vorerst bei den sechs Events pro Jahr bleiben und diese Zahl nicht weiter ausweiten.

Die Formel-1-Sprints 2024 in der Übersicht:

1. Schanghai, China - 21. April 2024 (5. Saisonrennen)

2. Miami, USA - 5. Mai 2024 (6. Saisonrennen)

3. Spielberg, Österreich - 30. Juni 2024 (11. Saisonrennen)

4. Austin, USA - 20. Oktober 2024 (19. Saisonrennen)

5. Sao Paulo, Brasilien - 3. November 2024 (21. Saisonrennen)

6. Doha, Katar - 1. Dezember (23. Saisonrennen)

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.