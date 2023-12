Christian Danner: Das unterscheidet Max Verstappen von Juan Pablo Montoya

Dass Max Verstappen ein herausragendes Fahrtalent ist, das hat Christian Danner schon in dessen jungen Jahren erkannt. Dass sich aber "ein junger Rennfahrer auf diese Höhen entwickeln kann", als Gesamtpaket im Verbund mit seinem Team Red Bull, das sei "schon eine Überraschung gewesen", räumt der Formel-1-Experte ein.

Es habe in der Geschichte des Grand-Prix-Sports nämlich schon viele große Fahrtalente gegeben, die letztendlich nie den ganz großen Durchbruch geschafft haben. "Ich sage nur Juan Pablo Montoya", nennt Danner ein Beispiel. "Der hatte Talent ohne Ende, das kann man sich nicht vorstellen. Aber er hat nichts draus gemacht."

"Das ist das Tolle, dass Max sich weiterentwickelt hat. Nicht nur, weil er Erfolg hatte, sondern weil er sich selbst auch die Latte höher legt. Davor habe ich einen riesen Respekt", sagt Danner bei ServusTV Sport und Talk aus dem Hangar-7, jetzt zu sehen als Video auf dem YouTube-Kanal von Formel1.de.

Dass dabei auch rein fahrerische Glanzmomente eine Rolle spielen, ist selbsterklärend. Ein solcher war 2023 Verstappens Polerunde in Monaco, unter Druck, Fernando Alonso noch abzufangen, mit einem herausragenden letzten Sektor und so am Limit, dass die Felge nachher von ein paar Leitplankenberührungen ganz zerkratzt war.

Danner stellt einen Vergleich mit Ayrton Sennas legendärer Qualifyingrunde in Monaco 1988 auf, über die auch heute, 35 Jahre später, immer noch geredet wird. Senna berichtete, er habe im Cockpit ein Trance-Erlebnis gehabt, sei gefahren wie in einem Tunnel - und erst danach "aufgewacht". Am Ende hatte er Alain Prost, seinem ersten Verfolger im gleichen Auto, 1,911 Sekunden abgenommen.

"Vielleicht erinnern wir uns in Zukunft an die Verstappen-Runde in Monaco", meint Danner und sagt, das Faszinierende an Verstappen sei, dass "er ein Fahrer ist, der in seiner Zeit das Optimale rausholt. So einen McLaren damals, den konnte man nicht so fahren wir das Auto, das Max im Moment fährt. Aber im Laufe der Geschichte hat es immer wieder Piloten gegeben, die eine Ära geprägt haben."

