Christian Horner: Dass Verstappen jetzt auch Probleme hat, baut Perez auf

Red-Bull-Chef Christian Horner hat am Rande des Grand Prix von Aserbaidschan 2024 in Baku erklärt, dass die Rangordnung zwischen seinen beiden Fahrern klar ist und dass Sergio Perez "zu 100 Prozent" weiß, dass er in dieser Saison eine unterstützende Rolle für Max Verstappen spielen muss.

Es herrscht immer noch Verwirrung über McLarens zuletzt heiß diskutierte "Papaya-Regeln" und darüber, wie und wann Oscar Piastri Lando Norris bei seinem Vorhaben unterstützen wird, den 62-Punkte-Rückstand auf Verstappen in der Fahrerwertung aufzuholen. An diesem Wochenende hat Piastri angekündigt, dass er Norris helfen würde, wenn sich die Gelegenheit dazu ergeben sollte.

Horner für seinen Teil ist froh, dass Perez seine Position bei Red Bull versteht und es teamintern keine Hierarchiediskussionen gibt. Der Mexikaner hatte in dieser Saison zu kämpfen und es wurde spekuliert, dass er in der Sommerpause entlassen werden würde, nur um dann doch für den Rest der Saison bestätigt zu werden.

Perez spielte beim legendären Grand Prix von Abu Dhabi 2021 eine berühmte Rolle als "Wingman", als Verstappen Lewis Hamilton unter den umstrittensten Umständen den Titel vor der Nase wegschnappte.

Horner erwartet Verstappen-Support von Perez

Jetzt erwartet Horner ein ähnliches Engagement von Perez: "Es kommt drauf an, wo die anderen stehen", sagt er im Interview mit Sky

auf die Frage, ob Red Bull, genau wie McLaren, im Zweifel auch eine Teamorder aussprechen würde.

"Teamorder ist immer ein umstrittenes Thema, aber 'Checo' weiß zu 100 Prozent, was seine Rolle und Aufgabe ist. Nämlich Max bis zum Ende dieser Meisterschaft zu unterstützen und natürlich die Konstrukteurs-WM zu gewinnen."

"Wir haben ihn ja gesehen. Man muss nur an Abu Dhabi 2021 zurückdenken, um zu sehen, was für ein Teamplayer er ist. Also ist der Spielplan für uns ziemlich klar", sagt Horner und antwortet auf die Frage, ob es in der letzten Runde in Baku zu einem Platztausch kommen sollte, sollte Perez vor Verstappen führen: "Ich würde es lieben, mir darüber den Kopf zerbrechen zu müssen."

McLaren hat in der Konstrukteurswertung zu Red Bull aufgeschlossen, da sowohl Piastri als auch Norris in den vergangenen Rennen viele Punkte gesammelt haben, während Verstappen gefühlt Alleinkämpfer ist, da Perez nicht mit dem Tempo mithalten kann.

Baku: Perez' vielleicht beste Strecke

Allerdings war Baku in den vergangenen Jahren stets eine der besten Strecken von Perez, und er hat in der aserbaidschanischen Hauptstadt mehr Rennen gewonnen als jeder andere Fahrer - nämlich zwei.

Warum Perez gerade in Baku so gut ist, weiß Horner auch nicht: "Ich habe keine Ahnung. Es ergibt keinen Sinn, da es sich um Hochgeschwindigkeitsgeraden mit Leitplanken und 90-Grad-Kurven handelt. Aber er war hier immer magisch. Wenn es eine WM mit 24 Rennen in Aserbaidschan wäre, wäre er ziemlich schwer zu schlagen!"

Perez stand in den vergangenen Monaten aufgrund seines Formtiefs und des teilweise eklatanten Rückstand auf Verstappen in der Kritik. Zuletzt in Monza hatte jedoch auch Verstappen mit dem Red Bull zu kämpfen, und seither ist Perez wieder näher dran. Möglich, dass er psychologisch davon profitiert, zu wissen, dass auch der große Verstappen mit diesem Auto nicht immer zurechtkommt.

Horner bestätigt das: "Er ist nach Monza ein paar Zentimeter gewachsen! 'Schau, es liegt nicht nur an mir!' Psychologisch hat ihn das wirklich aufgebaut, und es gibt ein paar Strecken, von denen wir immer schon wussten, dass sie theoretisch zu seinen besseren Strecken gehören sollten. Hier und Singapur zählen dazu, und hoffentlich kann er jetzt ein starkes Wochenende haben."

Perez war im dritten Freien Training vor dem Qualifying am Samstagnachmittag der Siebtschnellste, während Verstappen mit 0,348 Sekunden Rückstand auf die Bestzeit von Mercedes-Pilot George Russell auf dem fünften Platz lag.