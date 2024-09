Christian Horner: Gehen Red Bulls Uhren wieder richtig?

Bekommt Red Bull seine Probleme mit dem RB20 langsam in den Griff? Teamchef Christian Horner hatte jüngst die Korrelationsprobleme zwischen Windkanal, CFD-Daten und dem echten Auto mit drei Uhren verglichen, die alle unterschiedliche Zeiten zeigen. Doch jetzt sagt er: "Die Uhren fangen an, etwas besser zu ticken, was normalerweise passiert, wenn die Dinge anfangen, sich besser zu verhalten."

"Ich denke, die Jungs und Mädels hier [bei Red Bull] machen einen unglaublichen Job. Sie arbeiten unglaublich hart, und niemand gibt auf - vor allem nicht in der Konstrukteursmeisterschaft", so Horner.

"Wir hatten Pech, dass wir in Baku nicht mehr mit nach Hause nehmen konnten, aber es stehen noch viele Rennen aus. Wir sind uns der Leistung unserer Konkurrenten sehr bewusst und jeder gibt Gas", sagt er.

Zwar hatte Max Verstappen in Aserbaidschan ein paar mehr Probleme als Teamkollege Sergio Perez, aber das lag an einer falschen Abstimmung im Qualifying, die wegen der Parc-Ferme-Beschränkungen nicht mehr rückgängig gemacht werden konnte.

Aber es war die Pace von Perez, die Horner zu der Überzeugung bringt, dass Red Bull nach einer schwierigen Phase wieder einen Schritt zurück an die Spitze machen könnte.

"Ich denke, wir können aus Checos Leistung in Aserbaidschan etwas Zuversicht schöpfen, denn er lag 98 Prozent des Rennens innerhalb von 1,5 Sekunden hinter den ersten Drei", sagt er. "Daraus kann man natürlich lernen."

"Ich denke, dass wir nach dem dritten Training einige Änderungen an Max' Auto vorgenommen haben, die wir im Nachhinein anders gemacht hätten, wenn wir sie hätten ändern können."

"Aber in Singapur sind wir ermutigt durch das, was wir von Checos Leistung in Aserbaidschan gesehen haben und dass wir langsam erkennen, dass es eine Korrelation zwischen der Strecke und einigen unserer Ideen gibt", so der Brite.

Horner: Alle Teams haben Probleme

Während Red Bulls jüngste Leistungsprobleme auf einen neuen Unterboden in Imola fußen, glaubt Horner nicht, dass sie das einzige Team sind, das solche Schwierigkeiten hat.

Da alle Teams immer weniger Leistung aus dem Auto herausholen können und sich auf einem schmalen Grat bewegen, wenn es darum geht sicherzustellen, dass der zusätzliche Abtrieb nicht zum Bouncen führt, sieht Horner die Probleme seines Teams ähnlich wie die der anderen.

"Alle Teams hatten zu unterschiedlichen Zeiten Probleme", sagt er. "Ich denke, jetzt, wo die Regeln wirklich geringe Gewinne bringen, gehen die Leute sehr, sehr hart an die Grenzen."

"Ich denke, alle Teams, und das hat man besonders bei Ferrari und Mercedes gesehen, haben Teile ans Auto gebracht und wieder verloren. Ich glaube, dass alle Teams an die Grenze stoßen."

"Das Schöne für die Fans ist, dass die Rennen eng und hart umkämpft sind. Ich denke, wir hatten in den letzten Rennen ein paar Probleme mit dem Auto, aber ich glaube, wir haben jetzt wirklich angefangen, es zu verstehen und in den Griff zu bekommen."

Schaden bei Perez nicht tragisch

Eine gute Nachricht vom Rennen in Baku am vergangenen Wochenende ist, dass die wichtigsten Komponenten von Perez' beschädigtem Auto nach dem Unfall nicht abgeschrieben werden müssen: "Glücklicherweise scheinen die wichtigsten strukturellen Teile des Autos einigermaßen intakt geblieben zu sein", so Horner.

Und obwohl es keine Bedenken dabei gibt, dass Perez an diesem Wochenende auf eine ältere Spezifikation des Autos zurückgreifen muss, hat der Unfall Red Bulls Ersatzteilsituation in dieser kritischen Phase der Saison weiter unter Druck gesetzt - was bedeutet, dass es Konsequenzen haben könnte, wenn es zu weiteren Zwischenfällen kommt.

Horner: "Ich glaube nicht, dass sich das auf die Spezifikation des Autos auswirkt, aber es hat sicherlich Auswirkungen auf unsere Ersatzteilmengen. In einer Formel, die von Kostengrenzen dominiert wird, kann man es sich nicht leisten, große Mengen an Teilen zu haben."