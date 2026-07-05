Christian Horner kehrt beim GP in Silverstone mit eigenem Buch zurück

Der ehemalige Teamchef Christian Horner ist beim Rennwochenende beim Großen Preis von Großbritannien in Silverstone vor Ort. Es ist sein erster Besuch eines Formel-1-Rennens, seit er das Red-Bull-Team im vergangenen Juli nach einer langen und erfolgreichen Ära verlassen hat.

Sein Abgang vor dem Großen Preis von Belgien im Vorjahr folgte auf eine sportliche Schwächephase und einen eskalierenden Machtkampf im Team. Nach genau einem Jahr Auszeit ist der 52-Jährige nun theoretisch wieder frei für Verhandlungen, hat aber bisher noch keine passende neue Aufgabe gefunden.

Christian Horner betonte zuletzt, dass er nur für ein Projekt mit echten Siegeschancen in das Fahrerlager zurückkehren wolle. Er möchte eine tragende Rolle spielen und aktiv die Fäden ziehen, anstatt nur eine normale Anstellung zu übernehmen. Der Brite hat daher keine Eile bei seiner Entscheidung.

Autobiagraphie mit spannenden Insides

In Silverstone wird er nun als Gast im Paddock erwartet. Der Brite pflegt weiterhin gute Kontakte zu Formel-1-Chef Stefano Domenicali, den er im April beim MotoGP-Lauf in Jerez traf. Zudem stattete er FIA-Präsident Mohammed Bin Sulayem in der Pariser Verbandszentrale einen Besuch ab.

Passend zu seiner Rückkehr kündigte Christian Horner die Veröffentlichung seiner ersten Autobiografie an. Das Buch mit dem Titel "Drive" soll am 22. Oktober bei Transworld Publishing erscheinen. Neben der gedruckten Ausgabe wird es eine Hörbuchversion geben, die er selbst eingesprochen hat.

Der Verlag verspricht ein sehr offenes und kompromissloses Werk. Darin beleuchtet der Brite seine mehr als zwei Jahrzehnte an der Spitze der Formel 1, in denen er mit Red Bull und den Fahrern Sebastian Vettel und Max Verstappen insgesamt acht Fahrer- sowie sechs Konstrukteurstitel feierte.

Comeback steht auf der Agenda

Sitzt Christian Horner bald wieder an einem Kommandostand? Foto: Motorsport Images

Das Buch soll den extremen Druck und die mentalen Anforderungen im Cockpit und an der Boxenmauer ungeschönt darstellen. Es beschreibt die instinktiven Entscheidungen, die in einem Sport am absoluten Limit über Sieg und Niederlage entscheiden und geht auf die persönlichen Opfer ein.

Bei einer Automesse in Dublin deutete Christian Horner bereits an, dass er seine Karriere in der Königsklasse noch nicht als beendet ansieht. Er fühle sich, als gäbe es dort für ihn noch unerledigte Dinge, da sein Abschied bei Red Bull nicht nach seinen eigenen Vorstellungen verlief.

Er vermisse den Sport, die Menschen und das von ihm aufgebaute Erfolgsteam, erklärte er im Februar. Er müsse zwar nicht zwingend zurückkehren, würde es aber tun, sobald sich eine passende Gelegenheit mit Partnern bietet, die seinen absoluten Siegeswillen teilen.