Christian Horner: Keine Selbstzufriedenheit bei Red Bull

Teamchef Christian Horner hat Andeutungen zurückgewiesen, dass sich bei Red Bull angesichts der beispiellosen Siegesserie in der Formel 1 Selbstzufriedenheit breit machen könnte. Verstappen gewann vor der Sommerpause in Spa bereits sein zehntes Rennen und baute damit die Siegesserie von Red Bull aus, das alle zwölf Rennen 2023 gewonnen hat - ein neuer Rekord.

Red Bull hat nun die letzten 13 Grands Prix gewonnen, ein Rekord, der auf 23 gestiegen wäre, hätte das Team nicht gegen George Russell und Mercedes beim letztjährigen Großen Preis von Brasilien verloren.

Doch trotz der beispiellosen Dominanz des Teams mit dem alles überragenden RB19 wies Teamchef Horner alle Befürchtungen zurück, dass sich beim Team aus Milton Keynes Selbstzufriedenheit breit machen könnte.

"Das glaube ich nicht. Ich denke, wir nehmen ein Rennen nach dem anderen, eine Session nach der anderen", sagt Horner. "Und ich denke, dass man sich darauf konzentrieren muss." Er betont: "Niemand lässt sich ablenken und es ist eine lange, lange Meisterschaft."

Auch bei der neuen Motorenabteilung Red Bull Powertrains sei eine Menge los, auch weil man bereits mit Feuereifer in Richtung des neuen Reglements ab 2026 blickt: "Es gibt also viel, worauf sich die Leute konzentrieren können", so Horner.

Ebenfalls ein entscheidender Faktor: Red Bull hat "zahlreiche Anfragen" von konkurrierenden Teams erhalten, um seine besten Mitarbeiter abzuwerben. Rob Marshall ist eine der Schlüsselfiguren, die zu McLaren wechselt, obwohl das Team auch eine Reihe von Ingenieuren abgeworben hat, um seine neue Motorenabteilung aufzubauen.

Horner ist der Ansicht, dass die Herausforderung, an der Spitze zu bleiben immer schwieriger wird, umso größer die Zielscheibe wird, die man auf dem Rücken hat. Aber er glaubt, dass Red Bull dank seiner "Stärke in der Tiefe" gut gerüstet ist, um einen möglichen Absturz aufzuhalten.

"Die Herausforderungen sind immer anders, denn wenn man der Jäger ist, konzentrieren sich alle auf das Ziel vor einem", erklärt er. "Wenn man plötzlich zum Gejagten wird, ist der Druck ein ganz anderer."

"Natürlich haben wir viele Anfragen von all diesen Leuten, die hinter unseren Mitarbeitern, Sponsoren und so weiter her sind", sagt er.

"Dorthin zu kommen ist eine Sache, dort zu bleiben eine andere. Aber ich glaube, dass der Geist, die Kultur, die wir im Team haben, sehr stark ist. Wir haben eine große Stärke in der Tiefe und eine große Kontinuität über einen langen Zeitraum, was in diesem Geschäft sehr wichtig ist".

