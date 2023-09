Christian Horner: Sechster WM-Titel "ein goldener Moment" für Red Bull

Wenngleich Red Bull beim Japan GP zum zweiten Mal in Folge und zum sechsten Mal in der Geschichte des Teams die Konstrukteurs-Weltmeisterschaft gewinnen konnte, sprach Christian Horner von einem "goldenen Moment" für das Team. "Ich denke, es ist unmöglich, es besser zu machen als wir es getan haben", lobt der Red-Bull-Teamchef.

"Ich denke, dass wir auf einer Welle reiten, und natürlich wollen wir versuchen, diese Welle so lange wie möglich zu reiten", sagt Horner, der allerdings auch weiß: "Die Formel 1 ist ein schnelllebiges Geschäft. Man sieht, wie schnell Teams auf- und absteigen, und Singapur zeigt, dass es keine Selbstgefälligkeit geben darf, und dass wir die Grenzen immer weiter hinausschieben müssen."

"Unglaublich!", fasst Horner die aktuelle Saison in einem einzigen Wort zusammen. "Das letzte Jahr war ein sehr starkes Jahr für uns. Dass wir diesen Schwung beibehalten haben, trotz der Herausforderungen, die wir hatten, ist ein Zeugnis für all die Männer und Frauen im Team, die unermüdlich daran gearbeitet haben, ein so konkurrenzfähiges Auto zu bauen, das die Fahrer und insbesondere Max so gut nutzen konnten."

"Alle haben in das Auto investiert"

"Die Formel 1 ist eine der größten Mannschaftssportarten der Welt", so Horner. "Und ich denke, das ist das Ergebnis all dieser 22 verschiedenen Abteilungen, von all den unterstützenden Funktionen, all den Mitarbeitern im Hintergrund, die verrückte Überstunden gemacht haben, die Opfer, die sie gebracht haben, um diese Art von Autos und diese Art von Ergebnissen zu produzieren."

"Alle haben in eine Sache investiert, und das ist das Auto", weiß der Red-Bull-Teamchef die Arbeit seiner Mannschaft zu schätzen. "Es ist eine unglaubliche Leistung, ein solches Auto zu bauen und solche Ergebnisse zu erzielen."

Bemerkenswert ist, dass Red Bull mit Ausnahme von Singapur bei allen Rennen den Sieg nach Hause fuhr. "Das Feld hat sich hinter uns bewegt", erinnert Horner an die wechselnde Konkurrenz: "In der einen Woche ist es McLaren, in der nächsten Ferrari, in der nächsten Mercedes. Und wir waren zu 90 Prozent konstant an der Spitze des Feldes."

"Ich denke, dass wir bei der Entwicklung des Autos ziemlich eingeschränkt waren", glaubt der erfahrene Teamchef. "Aber ich denke, dass die Entwicklung, die wir gemacht haben, effektiv genug war, um einen vernünftigen Vorsprung aufrechtzuerhalten, den wir hier [in Japan] wieder gesehen haben."

"Das Auto effizient weiterentwickelt"

Im Vergleich zur letzten Saison gab es am Auto allerdings nur wenige Änderungen. "Das Reglement ist stabil, wir haben das gleiche Getriebe im Auto, wir haben weitgehend das gleiche Chassis wie im letzten Jahr, also ist sehr viel vom letzten Jahr übernommen worden", erinnert Horner.

"Das Team hat großartige Arbeit geleistet, indem es das Auto effizient weiterentwickelt und das Gewicht reduziert hat", weiß der Brite. "Das gesamte technische Team, das operative Team, hat einen erstaunlichen Job gemacht, um diese Art von Leistung über die verschiedenen Strecken hinweg aufrechtzuerhalten."

Red Bull durfte in Japan den Gewinn der Konstrukteurs-WM feiern Foto: Motorsport Images

"Sie haben einen großartigen Motor entwickelt und waren mit der Leistung und Zuverlässigkeit, die sie in diesem Jahr gezeigt haben, ein wichtiges Element unseres Erfolgs", weiß Horner. "Daher ist es sehr passend, dass wir die Konstrukteursmeisterschaft auf dem heimischen Boden von Honda gewonnen haben."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.