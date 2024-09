Christian Horner: Sergio Perez hat sich nach Zwischentief erholt

Sergio Perez hat den Trainingsfreitag von Baku mit der zweitschnellsten Zeit hinter Ferrari-Pilot Charles Leclerc beendet und damit erneut bewiesen, dass mit ihm auf Stadtkursen zu rechnen ist. Mit den zwei Siegen aus den Jahren 2021 und 2023 ist er zudem der Formel-1-Rekordsieger in Aserbaidschan. Doch selbst ohne den Stadtkursvorteil glaubt Red-Bull-Teamchef Christian Horner, dass Perez zurück zu alter Form gefunden hat.

"Ich denke, Sergio hat seit der Sommerpause definitiv einen Schritt nach vorne gemacht", so Horner in der Teamchef-Pressekonferenz am Freitag nach dem ersten Freien Training. "Und er zeigt Anzeichen einer guten Erholung. Wenn wir das Auto verbessern, wird ihm das hoffentlich bei einigen seiner Probleme helfen."

Nach einer katastrophalen Phase an den sechs Rennwochenenden von Imola bis Silverstone, wo Perez lediglich 15 Punkte sammelte, ist der Mexikaner seit dem Großen Preis von Ungarn wieder konstant in den Top 10 anzutreffen. Und auch der Rückstand zu Teamkollege Max Verstappen hat sich deutlich verringert.

Daten 2024: Perez jetzt so nah dran an Verstappen wie noch nie

Laut den Daten unseres Technologiepartners PACETEQ

, lag Perez bei der Rennpace an den ersten sechs Rennwochenenden von Bahrain bis Miami durchschnittlich 0,37 Sekunden pro Runde hinter Verstappen zurück. Mit dem beginnenden Formeinbruch in Imola erhöhte sich dieser Wert auf 0,84 Sekunden pro Runde für die sechs Rennen von Imola bis Silverstone. In den vier Rennen seit Ungarn fehlten Perez dafür nur noch 0,27 Sekunden pro Runde.

"Ich glaube, dass er kurz vor der Sommerpause massiv unter die Lupe genommen und unter Druck gesetzt wurde", erklärt Horner die Formschwankungen. "Wir leben in einem Mediengeschäft, und natürlich kann diese Kontrolle manchmal überwältigend werden. Ich weiß, dass er vor der Sommerpause mit den ständigen Spekulationen über seinen Job zu kämpfen hatte."

"Aber ich denke, dass er die Möglichkeit hatte, sich neu zu orientieren, sich zu erfrischen und mit einer klaren Einstellung zurückzukommen, im Wissen, dass er die volle Unterstützung des Teams hat, dass er unser Fahrer ist, und wir wissen, dass wir einige Probleme am Auto haben, die wir ausmerzen wollen, und er hat hart daran gearbeitet, diese zu lösen."

"Und jetzt kommt er langsam zu der Form zurück, die er schon zu Beginn des Jahres gezeigt hat. Und wir werden sie brauchen, wenn wir den Konstrukteurstitel verteidigen wollen."