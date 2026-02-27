Christian Horner über Liam Lawson: "Nicht meine Entscheidung"

Liam Lawson legte 2025 das bislang kürzeste Gastspiel in der Geschichte von Red Bull hin. Der Neuseeländer bekam zu Saisonbeginn lediglich zwei Rennen an der Seite von Max Verstappen und wurde dann schon wieder durch Yuki Tsunoda ersetzt.

Das Vorgehen wurde damals von vielen Beobachtern kritisiert, und der damalige Red-Bull-Teamchef Christian Horner hat nun verraten, dass es nicht seine Entscheidung gewesen sei, Lawson so schnell zurück zum Schwesterteam Racing Bulls zu schicken.

"Es war nicht meine Entscheidung", so Horner in der achten Staffel der Netflix-Serie "Drive to Survive". Er betont: "Ich wurde immer dazu gedrängt, Fahrer aus dem Nachwuchsprogramm zu nehmen. Helmut war eine treibende Kraft dahinter."

Horner schiebt die Verantwortung also Helmut Marko zu, der die Bullen am Ende des vergangenen Jahres ebenfalls verlassen hat. Der Österreicher brachte in seiner Karriere über das Red-Bull-Nachwuchsprogramm beispielsweise Max Verstappen oder Sebastian Vettel in die Formel 1.

Während die beiden für Red Bull zusammen insgesamt acht WM-Titel gewannen, schafften viele andere von Marko geförderte Piloten den Durchbruch nicht. Dazu gehört auch Lawson, der die Bullen nach nur zwei punktlosen Rennen Anfang 2025 wieder verlassen musste.

Gerüchteweise sollen allerdings nicht nur Lawsons sportliche Leistungen in Australien und China zu seiner schnellen Degradierung geführt haben, sondern auch sein Verhalten hinter den Kulissen. Marko selbst räumte später ein, dass es "ein Fehler" gewesen sei, Lawson überhaupt zu Red Bull zu befördern.

Der Neuseeländer hatte zur Saison 2025 Sergio Perez ersetzt, doch weder er noch Nachfolger Tsunoda lieferten im Verlauf der Saison bessere Ergebnisse als zuvor der Mexikaner ab. Tsunoda verlor sein Cockpit bei den Bullen am Ende des Jahres ebenfalls.

2026 fährt nun Isack Hadjar an der Seite von Max Verstappen. Bei dessen Zukunft spielen inzwischen weder Christian Horner noch Helmut Marko eine Rolle.