Christian Horner: "Verstappen will nicht nur gewinnen, er will dominieren"

Max Verstappen krönte sich am Samstag zum dritten Mal in Folge zum Weltmeister. Und trotzdem ärgerte sich der Niederländer, dass er den Sprint nicht gewinnen konnte. "Ich denke, er ist unerbittlich in seinem Streben nach Leistung", sagt Red-Bull-Teamchef Christian Horner. "Er will nicht nur gewinnen, er will dominieren."

"Er lässt nichts auf dem Tisch liegen", weiß Horner aus den vergangenen Jahren. "Er will alles. Und das motiviert und treibt das Team an." Der erfahrene Teamchef glaubt, dass Verstappens Mentalität darin besteht, immer mit dem größtmöglichen Vorsprung zu gewinnen.

Allerdings sei das keine Seltenheit, so Horner. "Das sieht man bei allen großen Sportlern", weiß der 49-Jährige. "Aber das Streben nach Spitzenleistungen und das Streben, nicht nur der Erste zu sein, sondern zu dominieren, sind weitere Merkmale, die ihn zu einem Ausnahmetalent machen."

"Max hat sich als Fahrer weiterentwickelt"

Horner ist der Überzeugung, dass das, was Verstappen in diesem Jahr gezeigt hat, nicht nur eine Bestätigung seines Talents sei, das er schon seit Beginn seiner Formel-1-Karriere zeigt, sondern auch einer zusätzlichen Reife. "Er hatte im Auto schon immer einen guten Speed, und ich denke, dass er das jetzt mit seiner Erfahrung verbindet", sagt Horner.

"Er kam als ziemlicher Rohdiamant in die F1, aber jetzt ist er ein sehr geschliffener Diamant", versucht Horner die Entwicklung seines Fahrers sinnbildlich zu erklären. "Ich denke, dass er all diese rohen Attribute, die er hatte, beibehalten hat, aber jetzt bringt er Erfahrung mit und verbindet sie mit dieser."

"Einige der Rennen, die er dieses Jahr gefahren ist, waren so großartig, dass sie alle unsere Erwartungen übertroffen haben", lobt der Red-Bull-Teamchef. Der RB19 sei zwar das beste Auto im Feld, allerdings glaubt Horner, dass es dank Verstappen "noch besser aussieht als es ist".

Verstappen "versucht, sich ständig zu verbessern"

"Ich denke, Max hat sich als Fahrer weiterentwickelt, er ist weiter gewachsen und das Niveau, auf dem er jetzt agiert, und die Art und Weise, wie er in der Lage ist, die Rennen zu lesen und mit den Reifen umzugehen, gepaart mit der mentalen Stärke, die er in den Momenten des hohen Drucks hat, sind absolut herausragend."

Christian Horner weiß, dass sich Verstappen weiterentwickelt hat Foto: Motorsport Images

"Man wächst nicht nur als Fahrer, sondern auch als Mensch", sagt Verstappen. "Ich denke, dass all diese Dinge, wenn ich sie mit meiner ersten Saison in der Formel 1 vergleiche, sehr hilfreich sind, wenn es darum geht, mit jeder Art von Drucksituation während des Wochenendes umzugehen."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.