Circuit of The Americas errichtet "Vettel-Wäldchen" in Austin

Darüber dürfte sich Sebastian Vettel freuen: Das "Vettel-Wäldchen" nahe der Formel-1-Rennstrecke in Austin wächst weiter. Nachdem beim Grand Prix der USA 2022 bereits die ersten Bäume auf dem Areal der Strecke gesetzt worden waren, ging die Bepflanzung nun im nahegelegenen Richard Moya Park weiter. Dort pflanzten in dieser Woche mehr als 40 Mitarbeiter des Circuit of The Americas (COTA) sowie Mitarbeiter der gemeinnützigen Organisation TreeFolks und lokale Freiwillige Hunderte von einheimischen Setzlingen und Bäumen, um Vettel zu ehren und das lokale Ökosystem von Austin langfristig zu stärken. Die Initiative war anlässlich von Vettels Rücktritt Ende 2022 ins Leben gerufen worden. Es sollte eine Gruppe von 296 Bäumen auf dem COTA-Areal und im Richard Moya Park gepflanzt werden, um die 296 Rennen in der Vettels Formel-1-Karriere zu feiern und sein Engagement für ökologische Nachhaltigkeit zu würdigen. Der viermalige Weltmeister bedankte sich seinerzeit für die Ehrung, indem er anbot, weitere 296 Bäume beizusteuern. Andy Soucek vom COTA betont: "Es bedeutet uns sehr viel, eine spezielle Grünfläche zu haben, die nicht nur Vettels legendäre Karriere ehrt, sondern auch seinen Einsatz für die Umwelt außerhalb des Sports." "Als Rennfahrer bin ich in unseren frühen Jahren selbst gegen Vettel gefahren", erinnert sich der ehemalige Formel-2-Weltmeister Soucek und schwärmt: "Seine Bescheidenheit und sein Mitgefühl, gepaart mit seinem unermüdlichen Streben nach Rennerfolgen - das war immer etwas, zu dem man aufschauen konnte." Ben Bertram, Programmdirektor bei TreeFolks, ergänzt: "Das Vettel-Wäldchen war unser bisher ehrgeizigstes Projekt. Wenn die Bäume ausgewachsen sind, werden sie der Gemeinde einen dauerhaften Nutzen bringen. Wir sind sehr dankbar für diese Partnerschaft und freuen uns darauf, sie weiter fortzusetzen."