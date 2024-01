Codename 676: So heißt der neue Formel-1-Ferrari für 2024!

Der neue Ferrari für die Formel-1-Saison 2024 wird am 13. Februar präsentiert. Rund zwei Wochen vorher hat die Scuderia nun schon einmal verraten, wie das neue Auto heißen wird. Der Bolide, der intern unter dem Codenamen 676 geführt wurde, wird offiziell Ferrari SF-24 heißen.

Auf den ersten Blick erscheint die Benennung logisch, denn der Vorgänger trug den Namen SF-23. Tatsächlich ist es aber das erste Mal seit sechs Jahren, dass Ferrari bei der Bezeichnung seines Autos einfach "hochzählt". Zuletzt war das 2018 der Fall, als auf den SF70H der SF71H folgte.

Die Überraschung liegt 2024 also darin, dass es keine Überraschung gibt, denn kein anderes Team ist bei der Namensgebung der Boliden so kreativ wie die Scuderia. So hieß der erste Bolide in der Hybridära 2014 noch F14 T, wobei das "F" für Ferrari, die "14" für das Jahr und "T" für Turbo stand.

Bereits 2015 wich man mit dem SF15-T leicht davon ab, wobei die Bezeichnung "SF" seitdem für Scuderia Ferrari steht. 2016 folgte der SF16-H und damit die nächste kleine Änderung. Das "T" für Turbo wurde nun durch "H" für Hybrid ersetzt.

2017 änderte man die Namensgebung mit dem bereits angesprochenen SF70H komplett, wobei die "70" damals für den 70. Geburtstag von Ferrari als Automobilhersteller stand. Auf den SF71H ein Jahr später folgte 2019 mit dem SF90 der nächste komplett andere Name.

Dieses Mal erfolgte die Änderung anlässlich des 90. Geburtstags der Scuderia, die 1929 gegründet wurde. Der Hybrid-Zusatz in der Namensgebung wurde in diesem Zusammenhang fallengelassen und kehrte seitdem auch nicht mehr zurück.

2020 folgte der SF1000, dieses Mal in Anspielung auf das 1000. Formel-1-Rennen von Ferrari. 2021 kehrte man mit dem SF21 wieder zu einer klassischeren Namensgebung zurück, doch schon 2022 folgte mit dem F1-75 der nächste "Ausreißer".

Hintergrund war dieses Mal der 75. Geburtstag von Ferrari als Automobilhersteller, wobei man überraschenderweise erstmals seit 2014 auf das "SF" im Namen verzichtete und stattdessen mit "F1" einen klaren Bezug zur Formel 1 herstellte.

2023 setzte die Scuderia mit dem SF-23 dann wieder auf die traditionellere Namensgebung, die man nun auch 2024 beibehält.

