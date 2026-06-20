Colapinto erklärt: Nur wenige Formel-1-Fahrer aus Südamerika

Vor dem Grand Prix von Barcelona-Katalonien wurde Franco Colapinto gefragt, warum es im Vergleich zu früheren Generationen nur noch so wenige Piloten aus Südamerika in die Formel 1 schaffen. "Nun, wir sind wirklich weit von Europa entfernt", betont der Alpine-Pilot.

"Ich habe das schon oft gesagt, aber wir haben echt viel durchgemacht, um hierherzukommen. Es war enorm schwer, du musstest viel opfern, viele schwierige Entscheidungen treffen. Und ich glaube, dass jeder Formel-1-Fahrer diese Entscheidungen treffen muss."

"Aber wenn du aus einem Land am anderen Ende der Welt stammst, dann es ist es noch schwieriger" betont Colapinto. Der Argentinier ist in der Formel 1 der erste Vertreter seines Heimatlandes seit Gaston Mazzacane in den frühen 2000ern. Den letzten WM-Titel gab es für die Nation durch Juan Manuel Fangio im Jahr 1957.

Großes Poker für die Karriere

"Ich bin hier sehr jung hergekommen", so Colapinto. "Aber das war meine Entscheidung, äußerst riskant, aber es hat sich zum Glück ausgezahlt."

Des Weiteren betont der 23-Jährige, wie schwierig es für Südamerikaner ist, im europäischen Motorsport zu bestehen. "Ich will nicht sagen, dass es für [europäische Kinder] einfacher ist", so Colapinto.

"Aber er ist praktikabler. Du bist nach dem Rennen abends bei deiner Familie, während ich alleine in der Fabrik war. Solche Situationen haben es wirklich schwer gemacht, aber es senkt auch die Chancen erheblich."

"Dabei sind wir beim Fahren eigentlich besser" betont der Alpine-Fahrer. Laut eigener Aussage hatte Colapinto erstmals mit 14 Jahren die Chance, in Europa Kart zu fahren. Dennoch betont er: "Der Sport wird immer größer, und der Support nimmt stetig zu."

Steigende Popularität in Südamerika

"Die Chancen werden immer besser, für Brasilianer, Argentinier, sogar normale Bürger. Und ich glaube, das hat zumindest ein kleines bisschen mit mir zu tun, seitdem ich in der Formel 1 bin."

"Das macht mich sehr stolz und ich bin sehr glücklich, denn ich weiß, wie hart es ist. Seit ich in der Formel 1 bin, habe ich das Gefühl, mich ein wenig geöffnet zu haben."

In Argentinien begeistert Colapinto trotz seiner schwankenden Leistungen bereits die Massen. Anfang des Jahres waren hunderttausende Fans auf den Straßen von Buenos Aires, um ihren Helden live in einem Alpine zu sehen.

"Das hat viele Türen ein wenig weiter geöffnet", so Colapinto zum Hype der Fans. "Das macht mich sehr stolz, denn, weißt du, seit ich ein kleiner Junge war, bin ich ein riesiger Fan von Ayrton [Senna]. Wegen ihm habe ich den Sport lieben gelernt und angefangen, die Formel 1 zu verfolgen."

"Sein Einfluss in der Formel 1, in jeglichen anderen Sportarten, auf die Fans, daran orientiere ich mich immer, und ich wertschätze das durchgehend."

Hype im Doppelpack

Neben der Inspiration Senna oder dem Impact eines Fangio erwähnt Colapinto auch den Erfolg des Brasilianers Gabriel Bortoleto, der ebenso zum jüngsten Hype in Südamerika beiträgt.

"Wir haben es beide im selben Jahr geschafft, unsere Länder zu repräsentieren und gleichzeitig unseren Traum zu leben", so Colapinto. "Das ist fantastisch und ich denke, wir schlagen uns wirklich gut."

"Es ist lange her, seit wir Argentinien, Brasilien und Mexiko in dieser Sportart hatten, und ich glaube, das wird einen großen Schub geben. Und es wird den anderen Kindern in Zukunft dabei helfen, hier anzukommen. Das ist unser Ziel: Wir arbeiten zusammen, um zu versuchen, den Sport in unseren Heimatländern ein wenig größer zu machen."

Mit Ayrton Senna wurde zuletzt 1991 ein Südamerikaner Formel-1-Weltmeister. Der letzte Grand-Prix-Sieg ging 2008 an Felipe Massa beim legendären Großen Preis von Brasilien.