Colapinto mit dem Bus zur Fabrik: "Man kann Franco nicht nicht mögen"

Franco Colapinto ist eine der großen Entdeckungen des Formel-1-Jahres 2024. Nicht viele hatten erwartet, dass es für Williams sportlich besser werden würde, als man sich von Logan Sargeant trennte und in Monza den völlig unerfahrenen Argentinier ans Steuer ließ, der zuvor lediglich ein halbes Jahr in der Formel 2 absolviert hatte.

Doch Colapinto feierte in Italien ein solides Debüt und wusste danach zu überraschen: In Baku schlug er Teamkollege Alexander Albon im Qualifying, was Sargeant in eineinhalb Jahren nie gelungen war, und kam direkt hinter dem Thailänder als Achter ins Ziel.

Auch in Singapur überzeugte er und verpasste seinen nächsten Punkt auf einer ihm unbekannten Strecke knapp. Den holte er dann aber am vergangenen Wochenende in Austin nach, sodass sich Williams weiter von Alpine entfernt hat.

Wir haben uns einmal mit seinem Renningenieur Gaetan Jego hingesetzt, um über den Shootingstar der Formel 1 zu sprechen und zu erfahren, wie er arbeitet und was ihn so besonders macht.

Frage: "Gaetan, Sie arbeiten jetzt seit eineinhalb Monaten mit Franco. Wie sehr hat er sich seit seinem ersten Rennen in Monza entwickelt?"

Gaetan Jego: "Eine ganze Menge, denke ich. Ich glaube, Franco kam nach Monza, ohne wirklich zu wissen, was er von der Formel 1 erwarten kann. Und er hatte natürlich eine sehr steile Lernkurve vor sich."

"Er kam aus einer Welt ... Die Formel 2 war recht simpel. Du arbeitest mit einer eingeschränkten Zahl von Leuten um dich herum. Du redest direkt mit deinem Renningenieur und du hast einen Dateningenieur - das war's. Und in der Formel 1 sind viel mehr Leute um dich herum, die dir versuchen zu helfen, schneller Fortschritte zu machen und schneller zu lernen. Das ist wohl einer der größten Bereiche, in denen er Fortschritte gemacht hat."

Colapinto im Gespräch mit seinem Ingenieur Gaetan Jego Foto: Motorsport Images

"Es geht darum zu lernen, mit wem er reden muss, um die Informationen zu bekommen, die er braucht, und wie er diese Informationen nutzen kann, um weiterzukommen. Das konnte man schon am Wochenende in Monza sehen, aber in Baku und Singapur war es noch ein weiterer Schritt."

"Ich glaube, er hat wirklich schnell gelernt, wie man in der Formel 1 arbeitet, und ich denke, er hat bereits ein hohes Maß an Verständnis dafür entwickelt, wie er die Leute um sich herum am besten einsetzen kann, um schneller zu sein. Und das ist wahrscheinlich einer der Gründe, warum er so schnell ist."

Bis Ende der Saison eins mit dem Auto?

Frage: "Glauben Sie, dass es an ihm liegt oder liegt es auch daran, wie man ihn im Team behandelt?"

Jego: "Ich glaube, es ist ein bisschen von beidem. Ich denke, jeder wusste, dass es für ihn eine Herausforderung sein würde, einfach aufzusteigen, am Rennwochenende aufzutauchen und schnell auf Touren zu kommen. Deshalb hat sich jeder bemüht, ihn bei jeder Diskussion mit einzubeziehen und ihm zu sagen: 'Brauchst du noch mehr Informationen?'"

"Ich denke also, es ist ein bisschen von beidem. Ich habe ihn sehr gepusht, damit er alle nötigen Details erfährt, aber er konnte sich auch viele Informationen einprägen und sie nutzen. Ich denke also, dass beide Seiten gut waren, das Team und er."

Frage: "Glauben Sie, dass er jetzt völlig im Einklang mit dem Auto ist, oder braucht er noch Zeit?"

Jego: "Nein, ich glaube, er braucht noch Zeit. Er hat sich definitiv stark verbessert, und ich denke, das kann man sehen, wenn man am Freitag an die Strecke kommt. Es gibt immer einen großen Unterschied zwischen dem, was er an einem Freitag und dem, was er am Samstag und Sonntag macht. Und das liegt an der ganzen Arbeit, die im Hintergrund geleistet wird, und an dem, was wir ihm als Feedback sagen, und auch daran, dass er versteht, was er an einem Rennsonntag tun muss, im Vergleich zu einem FT2 mit viel Benzin zum Beispiel."

Frage: "Glauben Sie, dass er bis zum Saisonende im Einklang mit dem Auto sein kann?"

Jego: "Ich denke schon, ja. Er bekommt noch eine Menge Fahrzeit und die meisten Leute haben aufgehört, Upgrades und Entwicklungen für das Auto zu bringen. Er wird in gewisser Weise also ein stabiles Auto und eine stabile Plattform haben, mit der er arbeiten kann. Und wenn ich mir die Fortschritte von ihm anschaue, dann glaube ich, dass er fast vollständig im Auto angekommen sein kann, wenn wir zum letzten Tripleheader kommen. Das hoffe ich."

"Er wollte kein Taxi nehmen"

Frage: "Wie würden Sie Franco als Mensch und als Fahrer beschreiben?"

Jego: "Er ist ein netter junger Mann. Jeder liebt ihn, denke ich. Man kann Franco nicht nicht lieben. Er ist süß, ich denke, das ist ein gutes Wort. Aber er ist auch verdammt schnell. Ich glaube, wir waren alle überrascht, wie schnell er in einem F1-Auto ist. Ich glaube, er wäre nicht hier, wenn wir nicht erwartet hätten, dass er schnell ist, aber vielleicht nicht so schnell. Ich glaube, das hat uns wirklich überrascht."

"Ich finde ihn interessant, denn am Anfang, als er zu uns kam, waren wir im Simulator, er schlief in einem Hotel nicht weit von der Fabrik entfernt, er kam immer mit dem Bus zur Fabrik. Er wollte kein Taxi nehmen."

"Ich musste ihn drängen und ihm sagen: 'Du bist da. Du musst dein Privileg nutzen. Scheue dich nicht, dein Privileg zu nutzen. Du musst dich selbst schützen. Nutze jedes Privileg, das du kannst, um dir das Leben zu erleichtern.' Und irgendwann hat er zugestimmt, und jetzt nimmt er ein Taxi."

Frage: "Das war ein großer Schritt für ihn."

Jego: "Genau. Ich glaube, er befindet sich immer noch in dieser Welt vor der Formel 1 und versucht langsam zu verstehen, wie sehr sich die Formel 1 von allem unterscheidet, was er bisher gemacht hat. Das ist also ziemlich erfrischend. Das ist sehr schön, um ehrlich zu sein."

Frage: "Was können Sie über Francos Ansatz an einem Rennwochenende erzählen? Ist das vielleicht anders als bei anderen Fahrern, mit denen Sie gearbeitet haben?"

Jego: "Zumindest was meine Formel-1-Erfahrung angeht, habe ich vor allem mit Rookies und Leuten gearbeitet, die frisch im Geschäft waren. Ich habe alle Jahre von Nicky (Nicholas Latifi; Anm. d. Red.) mit ihm gemacht, aber er hat als Rookie begonnen, und bei Logan [Sargeant] war es das Gleiche."

"In vielerlei Hinsicht unterscheidet sich also das, was ich mit ihm mache, von dem, was ich mit den anderen Jungs gemacht habe, und die Herangehensweise, die ich ihm nahelege, nicht allzu sehr, denn es ist im Grunde die gleiche Erfahrung in der Formel 1. Ich denke daher nicht, dass es anders ist."

"Wir versuchen immer, einen Schritt zurück zu gehen, nicht zu viel von uns zu erwarten und uns auf die Grundlagen zu konzentrieren, zuerst die Basisarbeit zu lernen und dann zu sehen, wo wir landen, und nicht zu versuchen, den Dingen vorzugreifen. Einfach darauf fokussieren, was man tun muss, um ein Mindestmaß an Performance zu haben, und dann schaut man, wo man steht."

"ir haben immer diesen bodenständigen Ansatz, dass wir nicht versuchen, uns selbst zu sehr unter Druck zu setzen, indem wir sagen: 'Vielleicht können wir in Q3 kommen', 'vielleicht können wir Punkte holen'. Nein, einfach die Arbeit machen. Verbring einfach Zeit mit deinem Ingenieur, dem Reifeningenieur, dem Motoreningenieur, dem Performance-Ingenieur und mir. Mach einfach dein Arbeit, und dann werden wir sehen, was wir erreichen können."

Williams vom Lernprozess sehr überrascht

Frage: "Nicht zu weit nach vorne zu schauen, sondern Schritt für Schritt vorzugehen und dem Prozess zu folgen, ist das schwierig für einen ambitionierten jungen Fahrer?"

Jego: "Ich glaube schon. Fairerweise muss man sagen, dass einige Fahrer so sind, selbst wenn sie um die Weltmeisterschaft fahren. Sie nehmen einfach eine Session nach der anderen, ein Rennen nach dem anderen. Sie versuchen nicht, sich zu viel vorzunehmen, denn sie wissen, dass es in der Formel 1 auf kleine Details ankommt, die am Ende den Unterschied ausmachen."

"Und ich denke, ob man nun P16 oder P1 anstrebt, es ist die gleiche Arbeit, die man leisten muss. Man muss einfach sicherstellen, dass man alles richtig macht, um alles herauszuholen, was man kann."

Frage: "Gibt es etwas, dass Sie an Franco überrascht hat, was wir von außen vielleicht nicht sehen?"

Jego: "Er lernt Strecken sehr schnell. Sehr, sehr schnell. Die Strecke in Monza kannte er, also haben wir gedacht, dass es deutlich einfacher als Baku und Singapur sein würde - auch weil Baku und Singapur nicht einfach zu lernen sind. In Baku hatte er dann im ersten Training einen Unfall, aber im zweiten Training hat er einfach da weitergemacht, wo er aufgehört hatte. Es gab keinen Schritt zurück, keine Sorge über einen erneuten Crash. Er hat einfach weitergemacht und weitergelernt, und am Ende des zweiten Trainings konnten wir sehen, dass er sich am nächsten Tag gut schlagen würde. Und am nächsten Tag hat er seinen Lernprozess beschleunigt."

"In Singapur war es vom ersten zum zweiten Training genauso. Im zweiten Training war er über eine Runde schon sehr gut. Beim Reifenmanagement mit viel Sprit vielleicht noch nicht ideal, aber im Rennen war er im ersten Stint auf Medium schon sehr gut, und Perez konnte ihm nicht folgen."

"Er hat die Fähigkeit, schnell zu lernen und das nächste Mal, wenn er auf der Strecke ist, einfach das Richtige zu tun. Das ist ziemlich beeindruckend, und ich glaube, die Leute wissen das vielleicht nicht zu schätzen."

Manchmal redet Franco etwas zu viel ...

Frage: "Albon sagte in der Pressekonferenz, wie gut es für das Team sei, einen weiteren schnellen Fahrer wie Franco und dessen Feedback zu haben. Was sagen Sie denn zu seinem Feedback?"

Jego: "Ich denke, er bekommt ein gutes Verständnis für das Auto. Das ist interessant. Er ist ziemlich detailliert. Manchmal muss man ihm ein wenig helfen, zu verstehen, was er gefühlt hat und es in Worte zu fassen, aber ich denke, er ist Alex nicht allzu unähnlich. Er bekommt ein wirklich gutes Verständnis und ein gutes Feingefühl für das Auto selbst, was sehr hilfreich ist. Und selbst im Simulator, der sich sehr vom Rennauto unterscheidet, ist er immer sehr detailliert und kann uns sehr gute Hinweise geben und die Limitierungen aufzeigen."

"Er redet gerne (lacht; Anm. d. Red.). Das sieht man wahrscheinlich in Interviews. Ich habe ihm gesagt, er soll sich in seinem Feedback kurzfassen. Und er ist lustig, manchmal übertreibt er, aber ich glaube, das ist die lateinamerikanische Philosophie, die Art zu leben. Man drückt sich einfach sehr viel aus. Das ist ganz anders als in Ländern wie England, wo die Leute viel direkter zur Sache kommen. Das ist sehr interessant."

Frage: "Tatsächlich redet er im Medienbereich immer sehr viel. Ich frage mich, ob das bei den Ingenieuren genauso ist."

Jego: "Ja, und wir versuchen das zu reduzieren. Ich denke aber, dass er schon gelernt hat, das zu tun. Das ist etwas, woran wir am Anfang viel gearbeitet haben, als wir Simulatorsessions hatten. Als er das erste Mal im Simulator war, hatte ich keinen Platz mehr, um seine Kommentare aufzuschreiben. Es ist [jetzt] prägnanter, [aber] er kann immer noch daran arbeiten."

"Und ich denke, es ist eine gute Übung, denn wenn man in der Lage ist, ein prägnantes Feedback zu geben, bedeutet das, dass es auch in seinem Kopf klar ist. Er wird also besser. Es wird immer besser. Danach mit euch, ich weiß nicht. Vielleicht spricht da mehr das Herz als der Kopf."

Frage: "Es geht darum, effizient zu kommunizieren, richtig?"

Jego: "Ja, und das war auch das, woran wir zu Beginn stark gearbeitet haben. Aber ich denke, er ist jetzt gut. Selbst im Training sind die Unterhaltungen nie so lang. Du hast vielleicht 90 Sekunden oder zwei Minuten, um mit dem Fahrer zu reden, von daher muss es sehr effektiv sein. Und ich glaube, er kommt jetzt damit zurecht."

Williams will Rang acht

Frage: "Gibt es für ihn in den letzten Rennen bestimmte Ziele?"

Jego: "Wir kämpfen ganz klar in der Meisterschaft und sind aktuell Achter. Ich bin sicher, dass wir bis zum Ende gegen Alpine kämpfen werden. Und wenn wir auf beiden Seiten der Garage einige starke Performances hinlegen können, dann können wir vielleicht noch ein wenig nach oben kommen. Das ist das Ziel, auf das wir schauen wollen. Und ich glaube, er muss einfach so weitermachen wie bisher und nah an Alex dran sein."

"Ich glaube nicht, dass er sich unter Druck setzen lassen und denken sollte: 'Ich muss Alex schlagen'. Wir wollen einfach dabei sein und mit beiden Williams-Autos um Punkte kämpfen. Und ich denke, das ist möglich. Es gibt acht Autos, die schneller sind als wir, aber dahinter ist es wirklich eng."

"Und wenn er jedes Mal einen guten Job macht, so wie Alex es tun kann, dann denke ich, dass beide Autos in die Punkte fahren können. Und dann können wir P8 zementieren oder vielleicht nach oben schauen, um zu sehen, was wir für P7 tun können, auch wenn das noch ein Stück weg ist. Ich denke, das ist schon eine sehr gute Herausforderung für ihn."

Frage: "Alex sagte auch, dass ihr mit zwei Jungs jetzt einen strategischen Vorteil habt, weil ihr mehr mit der Strategie machen könnt."

Jego: "Dem stimme ich zu. In gewisser Weise ist es aber auch schwieriger, weil jeder im Team gleichzeitig auf zwei Autos schauen muss. Aber es eröffnet auch Möglichkeiten, das hat man schon gesehen. Wir haben am Start unterschiedliche Reifen aufgezogen, wir haben unterschiedliche Strategien bei der Boxenrunde gemacht und wir waren etwas aggressiver."

"Ich denke, das ist für die Strategiejungs und für das gesamte Team fantastisch. Und es ist eine gute Vorbereitung auf das kommende Jahr. Auch das haben wir im Kopf."

Vom Ingenieur zum kleinen Star

Frage: "Ist Ihnen bewusst, dass es die Leute in Argentinien lieben, wie Sie mit Franco umgehen, und dass Sie laut unserem Korrespondenten in Buenos Aires ein kleiner Star in Argentinien sind?"

Jego: "Bin ich das? Dann sollte ich dort mal in den Urlaub fahren! Vielleicht kann ich ein schönes Hotel oder so finden! Ja, das wurde mir gesagt. Ich selbst schaue nicht auf Social Media, aber mein Partner tut das. Mein Performance-Ingenieur Marco Fuga, der uns enorm dabei hilft, Franco auf Speed zu bringen, schaut mehr auf Social Media und hat mir das erzählt."

"Es ist schon lustig. Nach Monza gab es etwas, das ich Franco vor dem Rennen gesagt hatte, worauf die Leute ziemlich reagiert haben. Das ist schon cool, um ehrlich zu sein. Ich finde es gut, wenn die Leute mit meiner Arbeit glücklich sind, aber es ändert nichts an dem, was ich tue. Ich mache es nicht dafür, aber ich bin trotzdem glücklich, dass es die Leute glücklich macht."

Frage: "Waren Sie schon mal in Argentinien?"

Jego: "Noch nie, nein."

Frage: "Aber haben Sie es vor?"

Jego: "Solange ich mit Franco gut bin: Ja, wieso nicht? Bis jetzt war ich nur zum Arbeiten in Südamerika, aber nie für Urlaub. Es ist definitiv ein fantastischer Ort, und es gibt viele Dinge zu sehen. Ganz Südamerika, Brasilien, Argentinien, Chile, all diese Länder, sollte man irgendwann mal gesehen haben. Das sind alles fantastische Orte, von daher kann ich das hoffentlich tun."

"Die Formel 1 hilft uns mit dem Kalender nicht. Du hast nicht wirklich viel Zeit, und wenn du dann mal frei hast, dann willst du manchmal einfach deine Familie und Freunde sehen und reist nicht ans andere Ende der Welt. Aber hoffentlich habe ich noch viele Jahre vor mir, sodass ich das eines Tages machen kann."