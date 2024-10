Colapinto strotzt vor Selbstvertrauen: "Ich habe erwartet, schnell zu sein"

"Ich weiß, was ich kann und habe erwartet, schnell zu sein", sagt Franco Colapinto, der bislang drei Formel-1-Rennen für Williams bestritten hat. Der Argentinier folgte mitten in der Saison auf Logan Sargeant, der nach schwachen Leistungen vor die Tür gesetzt wurde. Mit Platz acht in Aserbaidschan sicherte sich Colapinto bereits vier Punkte, weshalb der 21-Jährige vor Selbstvertrauen strotzt.

In seinen ersten drei Rennen landete Colapinto stets in den Top 12. Bei seinem Debüt in Monza wurde er Zwölfter, in Baku folgten als Achter die ersten Punkte. Zuletzt verpasste er in Singapur als Elfter die Punkteränge nur knapp. Der ehemalige Formel-2-Pilot erhält von Williams-Teamchef James Vowles viel Unterstützung und zahlt das Vertrauen mit guten Leistungen zurück.

"Ich habe nicht viel Erfahrung im Auto, aber es war die Idee des Teams, mich fahren zu lassen und ich bin sehr glücklich, dem Rennstall helfen zu können." Ein einziger Formel-2-Sieg gelang Colapinto bis zu seiner Beförderung in die Formel 1. Dass die Ergebnisse in der Nachwuchsmeisterschaft nur bedingt Aufschluss darüber geben, wie gut ein Nachwuchsfahrer in der Königsklasse ist, zeigt auch Oliver Bearman, der 2025 für Haas an den Start gehen wird. Bearman liegt nämlich nur auf dem 15. Platz.

Harte Arbeit und Hilfe von Albon

Dass seine Leistungen bei Williams Zufall sind, glaubt Colapinto nicht: "Wir machen einfach einen guten Job zusammen. Es gibt viele Möglichkeiten, Dinge am Auto zu verändern. Ich lerne jedes Mal dazu, wenn ich im Auto sitze und gewöhne mich immer mehr daran. Ich verstehe immer besser, wie ich das Maximum aus dem Auto herausholen kann, also läuft es gut."

Teamkollege Alexander Albon ist beeindruckt, wie gut sich der 21-jährige Neuling in der Formel 1 schlägt. "Er ist ein schneller und gleichzeitig entspannter Fahrer", sagt Albon über Colapinto. "Einige Fahrer sind angespannt und nervös, aber das scheint bei ihm nicht der Fall zu sein. Er kam und war sofort schnell und das auf schwierigen Strecken."

Colapinto selbst freut sich über den Aufstieg in die Formel 1. Seit seinem Wechsel von der Formel 2 in die Königsklasse habe sich sein Leben aber verändert. "Es war ein großer Schritt nach vorne und ein Traum, der in Erfüllung gegangen ist. Ich genieße diese Möglichkeit, aber ich weiß, dass es schwierig wird. Wir haben in meinem erst zweiten Rennen bereits Punkte geholt. Auch das ist ein Traum, der für mich und das Team in Erfüllung gegangen ist."

Vowles will Colapinto in der Formel 1

Unterstützung erhält der Argentinier auch von seinem deutlich erfahreneren Teamkollegen Albon, der immer wieder als Maßstab herangezogen wird, um die Leistungen des Youngsters einzuordnen. "Das ist sehr positiv und hat mich seit meinem Debüt in Monza schneller gemacht", so Colapinto. "Es ist großartig, so einen Teamkollegen bei meinem Debüt zu haben."

Franco Colapinto hofft, in der Formel 1 zu bleiben Foto: Motorsport Images

Doch wie lange wird er seinen Traum in der Formel 1 wirklich leben können? Carlos Sainz fährt ab der Saison 2025 für Williams, doch schon jetzt versucht Vowles, Colapinto bei Sauber unterzubringen. Es ist das letzte freie Cockpit für die Saison 2025 und Sauber hat sich noch nicht entschieden. Es ist also nicht in Stein gemeißelt, dass der 21-Jährige auch in der kommenden Saison im Grid stehen wird.

"Ich weiß nicht, was nächstes Jahr passieren wird", erklärt der Argentinier. "James will, dass ich in der Formel 1 bleibe und dafür bin ich dankbar. In der Formel 1 passiert viel und Details sind entscheidend, was manchmal schwierig ist. Aber er hilft mir. Er hat auch meinen Traum wahr werden lassen. Ich möchte bei Williams bleiben, denn ich liebe das Team und die Art und Weise, wie es arbeitet. Ich bin sehr dankbar, denn das Team hat mir als erstes die Chance gegeben, ein Formel-1-Auto zu fahren."

Zukunft steht in den Sternen

Plan A ist also Williams und Colapinto hat sich noch nicht allzu viele Gedanken über die Optionen gemacht. Außerdem will er die Investitionen zurückzahlen, die das Team mit ihm in den Nachwuchsklassen getätigt hat. Dennoch könnte es sein, dass sich Colapinto auch außerhalb von Williams und der Formel 1 umsehen muss, um seine Karriere voranzutreiben.

"Ich gebe mein Bestes und konzentriere mich auf mich", sagt er. "Die Ergebnisse kommen langsam und das ist positiv. Wir werden sehen, was in den nächsten Rennen passiert. Aber ich denke, es werden gute Rennen." Der Argentinier will auf sich aufmerksam machen und so die Chance am Leben erhalten, den Traum von der Formel 1 noch viele Jahre zu leben.