Colapintos zweites Punkterennen: Das ist erst der Anfang

Williams-Neuling Franco Colapinto zeigte beim jüngsten Formel-1-Rennen in Austin/USA einmal mehr eine beeindruckende Leistung und ließ keinen Zweifel daran, dass er bereit ist, sich in der Königsklasse zu etablieren.

Nach einem schwierigen Samstag, an dem die Dinge für ihn und sein Team nicht wie geplant liefen, fand er am Sonntag zurück zu seiner Form und bewies seine Stärke im Rennen, indem er auf Platz zehn sein zweites Punkteergebnis seit Aserbaidschan einfuhr. Dort war er Mitte September Achter geworden.

Colapinto reflektierte nach dem Rennen: "Ja, ich bin glücklich. Es war ein sehr harter Samstag für uns, aber wir wussten, dass das Auto das Potenzial hat, stark zu sein und ein gutes Rennen zu fahren. Deshalb habe ich mich so darauf gefreut, auf den harten Reifen zu starten und etwas freie Luft zu haben."

"Wohlverdienter" Punkt in Austin

Diese Entscheidung zahlte sich aus, denn Colapinto zeigte eine starke Pace: "Als wir in freier Luft fuhren, waren wir richtig stark. Und als wir dann auf die Medium-Reifen gewechselt haben, flogen wir förmlich über die Strecke."

"Es war also großartig zu sehen, wie wir uns am Sonntag erholt haben und wie wir nach einem sehr schwierigen Samstag gestärkt zurückgekommen sind. Es war ein harter Samstag für die Mannschaft. Aber sie haben sich diesen Punkt verdient, und sie haben hart dafür gearbeitet", betont der Williams-Fahrer.

Beinahe wären es sogar zwei Punkte geworden, hätte Alpine-Konkurrent Esteban Ocon ihm die schnellste Rennrunde zum Schluss nicht noch abspenstig gemacht.

Unterstützung der Fans "unglaublich"

Colapinto nahm es jedoch gelassen: "Das gehört zum Rennsport. Ich war glücklich, die schnellste Runde eine Weile zu halten. Es ist zwar ein Punkt, den wir verloren haben, aber wir werden ihn bald zurückgewinnen, denn wir haben ein gutes Auto und sind in der Lage, zu punkten. Also werden wir stärker zurückkommen."

Ein weiteres Highlight des Wochenendes war die große Unterstützung, die Colapinto von seinen argentinischen Fans erhielt, was ihn sichtlich berührte: "Es war unglaublich zu sehen, wie viele Argentinier hier waren. Die Menge rief ständig 'Franco, Franco', und es war sehr beeindruckend und schön zu sehen."

Colapinto freut sich nun auf das kommende Rennen in Mexiko, wo erneut viele spanischsprachige Fans vor Ort sein werden, und auf sein erstes Rennen in Brasilien, das wie in Austin wieder ein Sprint-Wochenende sein wird.

Colapinto: "Das muss ich noch lernen"

Darauf angesprochen, räumt der Formel-1-Rookie ein, dass das straffe Zeitmanagement während des Wochenendes herausfordernd war: "Es war anstrengend. Man ist ziemlich ausgebrannt, und das ist etwas, das ich besser in den Griff bekommen muss."

"Die Zeiteinteilung - ich muss sie besser einteilen, die freie Zeit, und versuchen, in den Momenten, in denen ich es kann, etwas entspannter zu sein. Denn es ist sehr viel los."

"Man steht die ganze Zeit unter großem Druck, und ich muss einfach versuchen zu verstehen, wie man damit besser umgehen kann. Aber ich denke, dass ich auch aus der Erfahrung lernen kann, zunächst natürlich aus der in Austin, um dann in Brasilien stärker zu sein", gibt sich der Argentinier motiviert.

"Als Rennfahrer steht man immer unter Druck. Ich habe mich entschieden, mein Ding auf der Strecke durchzuziehen, und ich werde versuchen, den Fans zu zeigen, wie sehr ich mich bemühe, um hier zu sein. Natürlich werde ich mein erstes Rennen in Brasilien genießen, aber auch das Mexiko an diesem Wochenende."