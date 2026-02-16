Colton Herta: Das erwartet Cadillac von ihm für den Formel-1-Aufstieg

Was muss Colton Herta in der Formel 2 leisten, um eine Chance auf ein Cockpit in der Formel 1 zu haben? Lange wurde darüber spekuliert, ob der Amerikaner vielleicht schon 2026 beim Einstieg von Cadillac eines der Cockpits besetzen würde, doch das scheiterte unter anderem an den notwendigen Superlizenz-Punkten.

Stattdessen geht Herta 2026 das Risiko und wechselt aus seiner gewohnten Umgebung in der IndyCar-Serie nach Europa, um sich in der Formel 2 zu empfehlen.

Das Ziel ist klar: Die notwendigen Punkte sammeln, um die Superlizenz zu bekommen. Das dürfte allerdings kein Problem sein, denn Herta kann auch mit Einsätzen im Freien Training Zähler sammeln - und vier Trainings muss Cadillac per Reglement ohnehin an einen Fahrer mit maximal zwei Grands-Prix-Einsätzen abtreten.

Natürlich sollte Herta aber auch sportlich überzeugen, will er in die Formel 1 aufsteigen. Mit Hitech fährt er für ein starkes Team, das 2025 die Vizemeisterschaft einfahren konnte. Den ganz großen Druck bekommt er von oben aber nicht.

"Eigentlich erwarte ich von Colton eine Top-10-Platzierung in der Formel 2", sagt Geschäftsführer Dan Towriss und legt die Latte bewusst niedrig. "Das liegt daran, dass es vor allem darum geht, die Strecken und Reifen kennenzulernen und einfach um seine Entwicklung, um bereit für die Formel 1 zu sein."

Zudem will Cadillac seinen Zögling nicht nur nach seinen Ergebnissen in der Nachwuchsserie bewerten: "Es ist nicht nur entscheidend, was in der Formel 2 passiert", betont Towriss. Herta soll natürlich auch Einsätze im Freien Training bekommen und sich im Simulator des Teams beweisen.

"Wir werden uns also das Gesamtwerk ansehen, um seine Bereitschaft für die Formel 1 zu beurteilen", so Towriss.

Sollte sich Herta schon für 2027 empfehlen, dann müsste einer der aktuellen Stammfahrer, Sergio Perez oder Valtteri Bottas, weichen. Deren genaue Vertragslängen sind der Öffentlichkeit nicht bekannt.