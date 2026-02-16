Zum Hauptinhalt springen

Kostenlos registrieren

  • Direkt zu Deinen Lieblingsartikeln!

  • Benachrichtigungen für Top-News und Lieblingsfahrer verwalten

  • Artikel kommentieren

Für Dich empfohlen

Colton Herta: Das erwartet Cadillac von ihm für den Formel-1-Aufstieg

Formel 1
Formel 1
Colton Herta: Das erwartet Cadillac von ihm für den Formel-1-Aufstieg

"Einfach enttäuschend": Teammanager wütet nach AMG-Kollision in Bathurst

Supercars
Supercars
12h Bathurst
"Einfach enttäuschend": Teammanager wütet nach AMG-Kollision in Bathurst

Isack Hadjar strotzt vor Selbstbewusstsein: Erster Sieg noch 2026!

Formel 1
Formel 1
1. Formel-1-Wintertest 2026 in Bahrain
Isack Hadjar strotzt vor Selbstbewusstsein: Erster Sieg noch 2026!

Romantik in Big Sur: Das Geheimnis hinter Albons Verlobung gelüftet

Formel 1
Formel 1
Romantik in Big Sur: Das Geheimnis hinter Albons Verlobung gelüftet

Wegen Lewis Hamilton: Ross Brawn warnte Jenson Button

Formel 1
Formel 1
Wegen Lewis Hamilton: Ross Brawn warnte Jenson Button

Knallhart-Abrechnung bei Haas: Ocon reagiert auf Teamchef-Kritik

Formel 1
Formel 1
Knallhart-Abrechnung bei Haas: Ocon reagiert auf Teamchef-Kritik

Thiim sieht Vorteil durch Aston-Martin-Wechsel: "Ganz neue Voraussetzungen"

DTM
DTM
Thiim sieht Vorteil durch Aston-Martin-Wechsel: "Ganz neue Voraussetzungen"

Vom Simulator in die Realität: Verstappens GT3-Projekt wird zur Doku

Formel 1
Formel 1
Vom Simulator in die Realität: Verstappens GT3-Projekt wird zur Doku
Formel 1

Colton Herta: Das erwartet Cadillac von ihm für den Formel-1-Aufstieg

Cadillac-Geschäftsführer Dan Towriss gibt einen Einblick in die Anforderungen an Colton Herta für den Formel-1-Aufstieg, und das umfasst nicht nur die Formel 2

Norman Fischer Ronald Vording
Veröffentlicht:
Colton Herta: Das erwartet Cadillac von ihm für den Formel-1-Aufstieg

Colton Herta wird von Cadillac in die Formel 2 gesteckt

Foto: Penske Entertainment

Was muss Colton Herta in der Formel 2 leisten, um eine Chance auf ein Cockpit in der Formel 1 zu haben? Lange wurde darüber spekuliert, ob der Amerikaner vielleicht schon 2026 beim Einstieg von Cadillac eines der Cockpits besetzen würde, doch das scheiterte unter anderem an den notwendigen Superlizenz-Punkten.

Stattdessen geht Herta 2026 das Risiko und wechselt aus seiner gewohnten Umgebung in der IndyCar-Serie nach Europa, um sich in der Formel 2 zu empfehlen.

Das Ziel ist klar: Die notwendigen Punkte sammeln, um die Superlizenz zu bekommen. Das dürfte allerdings kein Problem sein, denn Herta kann auch mit Einsätzen im Freien Training Zähler sammeln - und vier Trainings muss Cadillac per Reglement ohnehin an einen Fahrer mit maximal zwei Grands-Prix-Einsätzen abtreten.

Natürlich sollte Herta aber auch sportlich überzeugen, will er in die Formel 1 aufsteigen. Mit Hitech fährt er für ein starkes Team, das 2025 die Vizemeisterschaft einfahren konnte. Den ganz großen Druck bekommt er von oben aber nicht.

"Eigentlich erwarte ich von Colton eine Top-10-Platzierung in der Formel 2", sagt Geschäftsführer Dan Towriss und legt die Latte bewusst niedrig. "Das liegt daran, dass es vor allem darum geht, die Strecken und Reifen kennenzulernen und einfach um seine Entwicklung, um bereit für die Formel 1 zu sein."

Zudem will Cadillac seinen Zögling nicht nur nach seinen Ergebnissen in der Nachwuchsserie bewerten: "Es ist nicht nur entscheidend, was in der Formel 2 passiert", betont Towriss. Herta soll natürlich auch Einsätze im Freien Training bekommen und sich im Simulator des Teams beweisen.

"Wir werden uns also das Gesamtwerk ansehen, um seine Bereitschaft für die Formel 1 zu beurteilen", so Towriss.

Sollte sich Herta schon für 2027 empfehlen, dann müsste einer der aktuellen Stammfahrer, Sergio Perez oder Valtteri Bottas, weichen. Deren genaue Vertragslängen sind der Öffentlichkeit nicht bekannt.

Diese Story teilen oder speichern

Vorheriger Artikel Isack Hadjar strotzt vor Selbstbewusstsein: Erster Sieg noch 2026!
Mehr von
Norman Fischer

Zu gefährlich: Andrea Stella fordert Formel 1 zum sofortigen Handeln auf

Formel 1
Formel 1
Zu gefährlich: Andrea Stella fordert Formel 1 zum sofortigen Handeln auf

Bahrain-Freitag: Mercedes mit doppelter Bestzeit - aber wer ist Favorit?

Formel 1
Formel 1
2. Formel-1-Wintertest 2026 in Bahrain
Bahrain-Freitag: Mercedes mit doppelter Bestzeit - aber wer ist Favorit?

Max Verstappen warnt vor "Desaster" durch Energiemanagement

Formel 1
Formel 1
Max Verstappen warnt vor "Desaster" durch Energiemanagement
Mehr von
Colton Herta

Im Spiegel unsichtbar: Das steckt hinter dem Cadillac-LMDh-Heckflügel

24h Le Mans
24h Le Mans
24h Daytona
Im Spiegel unsichtbar: Das steckt hinter dem Cadillac-LMDh-Heckflügel

"Kannst aggressiv sein": Colton Herta mit IndyCar-Rat für Mick Schumacher

IndyCar
IndyCar
"Kannst aggressiv sein": Colton Herta mit IndyCar-Rat für Mick Schumacher

Cadillac: Superlizenz-Punkte für Herta "kein Freifahrtschein" für F1-Cockpit

Formel 1
Formel 1
Cadillac: Superlizenz-Punkte für Herta "kein Freifahrtschein" für F1-Cockpit
Mehr von
Cadillac

Aggressiver Plan: So will Cadillac in Melbourne überraschen

Formel 1
Formel 1
Aggressiver Plan: So will Cadillac in Melbourne überraschen

Cadillac-CEO deutet an: So teuer war der Werbespot beim Super Bowl 2026

Formel 1
Formel 1
Cadillac-CEO deutet an: So teuer war der Werbespot beim Super Bowl 2026

Teamchef Lowdon: Cadillac "fühlt sich jetzt wie richtiges Formel-1-Team an"

Formel 1
Formel 1
1. Formel-1-Wintertest 2026 in Bahrain
Teamchef Lowdon: Cadillac "fühlt sich jetzt wie richtiges Formel-1-Team an"

Aktuelle News

Colton Herta: Das erwartet Cadillac von ihm für den Formel-1-Aufstieg

Formel 1
F1 Formel 1
Colton Herta: Das erwartet Cadillac von ihm für den Formel-1-Aufstieg

"Einfach enttäuschend": Teammanager wütet nach AMG-Kollision in Bathurst

Supercars
V8SC Supercars
12h Bathurst
"Einfach enttäuschend": Teammanager wütet nach AMG-Kollision in Bathurst

Isack Hadjar strotzt vor Selbstbewusstsein: Erster Sieg noch 2026!

Formel 1
F1 Formel 1
1. Formel-1-Wintertest 2026 in Bahrain
Isack Hadjar strotzt vor Selbstbewusstsein: Erster Sieg noch 2026!

Romantik in Big Sur: Das Geheimnis hinter Albons Verlobung gelüftet

Formel 1
F1 Formel 1
Romantik in Big Sur: Das Geheimnis hinter Albons Verlobung gelüftet