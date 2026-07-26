Comeback für McLaren? Lando Norris schwärmt nach Sieg von seinem Auto

Lando Norris erklärt nach seinem ersten Grand-Prix-Sieg der Saison, wie schnell sich sein MCL40 auf dem Hungaroring angefühlt hat. Dabei war das Fahrgefühl auf dem "Monaco ohne Leitplanken" für den amtierenden Weltmeister nicht immer angenehm.

"Manchmal war das Auto fürchterlich zu fahren", erklärt Norris nach dem Rennen. "Aber es war schnell. Und mir ist ein fürchterliches, aber schnelles Auto lieber, als alles andere!"

Dabei verlief der Start für den Champion nicht nach Plan. Zwar konnte sich Norris gegen Max Verstappen und die beiden Ferrari-Piloten verteidigen, doch gelang es Teamkollege Oscar Piastri, sich in Kurve 2 am 26-Jährigen vorbeizuschieben. Auch die ersten Boxenstopps änderten nichts an der virtuellen Doppelführung der Papaya-Piloten.

In den ersten beiden Stints betonte Norris am Funk regelmäßig, dass er deutlich schneller fahren könnte als sein Teamkollege. In Runde 29 verlor der Weltmeister Kurve 4 sogar kurz sein Auto, konnte der MCL40 aber wieder fangen und den Grand Prix fortsetzen. Trotz weiterer Diskussionen am Funk gab man Norris nicht die Möglichkeit, einen "Undercut" gegen seinen Teamkollegen zu starten.

"Ich wollte einfach das Rennen gewinnen", erklärt Norris nach dem Rennen. "Wir haben als Team bestimmte Regeln, und wir können [dem anderen Fahrer] nicht dadurch schaden, dass wir zu aggressiv sind."

"Aber", so Norris, "ich möchte gewinnen! Ich war viel, viel schneller als [Oscar]. Sagen wir, ich hatte heute eine deutlich bessere Chance, das Rennen zu gewinnen."

Zudem betont der Weltmeister, dass hinter den beiden McLarens noch der Red Bull von Verstappen lauerte. "Meine Pace wäre so gut gewesen", so der McLaren-Pilot, "dass ich ein ganzes Boxenstopp-Delta hätte herausholen und danach nochmal an die Box fahren können."

In Runde 34 entschloss man sich dazu, Piastri für seinen zweiten Stopp an die Box zu holen. Damit war der Weg für Norris frei und der Weltmeister konnte sich durch einen "Overcut" an seinem letztjährigen WM-Konkurrenten vorbeischieben. Dabei half Norris nicht zuletzt die Kollision zwischen Piastri und dem zu überrundenden Carlos Sainz.

Nach seinem Stopp führte Norris zwar im Duell mit Piastri, doch musste sich der Weltmeister noch gegen den zu diesem Zeitpunkt führenden Kimi Antonelli durchsetzen. Allerdings war auch das auf frischeren Reifen kein allzu großes Problem für den Weltmeister. Ein virtuelles Safety-Car aufgrund des Ausfalls von Piastri und ein dritter Boxenstopp konnten Norris ebenso nicht mehr aufhalten.

Mit dieser Pace hatte Norris vor dem Wochenende in Ungarn nicht gerechnet. Auch nach den Freien Trainings am Freitag hatte der Weltmeister eher die Ferraris an der Spitze des Feldes erwartet. Doch andere Windbedingungen haben dem Team am Samstag und am Sonntag laut Norris in die Karten gespielt.

"Ich habe mich zuletzt wirklich, wirklich stark gefühlt", erklärt der McLaren-Pilot nach dem Rennen. "Ich habe seit dem letzten Jahr an vielen Dingen gearbeitet. Ich fühle mich viel sicherer darin, wie ich Performance [aus einem Auto] holen kann, und ich habe viel mit den Ingenieuren zusammengearbeitet, um dieses Auto zu verstehen."

"Es ist sicherlich kein einfach zu verstehendes Auto", gesteht der Weltmeister. "Gerade, wenn man verstehen will, wie man es ständig am Limit bewegen kann."

Genau damit hat Teamkollege Piastri laut Teamchef Andrea Stella momentan große Probleme. Angesprochen auf den großen Unterschied zwischen Longrun-Performance der beiden McLarens erklärt Norris: "Das war vermutlich eine meiner besten Leistungen in diesem Auto."

"Der Fakt, dass ich auf dieser Art von Strecke mit Oscar mithalten kann, obwohl es hier unmöglich ist, hinterherzufahren. Ich lag für 40 Runden oder so innerhalb von acht Zehntelsekunden hinter ihm. Dass ich das machen konnte, gab mir [die Gewissheit], dass ich das Rennen so oder so gewinnen würde. Völlig egal, ob er früher oder später an die Box fährt als ich."

"Ich hatte heute", so Norris, "einen riesigen Pace-Vorteil. Aber ich weiß nicht, woran das lag. Die Autos sind identisch!"

Abschließend erklärt der McLaren-Pilot seine Leistung mit folgenden Worten: "Harte Arbeit. Harte Arbeit meiner Ingenieure und von mir, um mich als Fahrer und meinen Fahrstil zu verbessern. Das ist die Antwort."