Comeback im Monaco-Fahrerlager: Das sagt Max zu Jos Verstappens Rückkehr

Er ist wieder da: Jos Verstappen ist zurück im Formel-1-Paddock, erstmals seit dem öffentlichen Bekunden seines Ärgers über den Verbleib von Christian Horner als Teamchef beim Red-Bull-Team.

Doch die Abwesenheit des Weltmeister-Papas hatte zumindest offiziell weniger etwas mit den Spannungen um die Horner-Affäre zu tun, als mit seiner eigenen Rennfahrerkarriere, die auch im Alter von 52 Jahren noch nicht ruht.

"Er war ziemlich beschäftigt, weil er ja selbst Rallye fährt. Das erfordert viel Vorbereitung und daher ist es logisch, dass er nicht immer hier sein kann", erklärt Sohnemann Max am Freitag in Monaco in Bezug auf die Rückkehr seines Vaters.

Außerdem hat "Jos, the Boss", wie seine Fans den Niederländer liebevoll taufen, auch noch familiäre Verpflichtungen: "Wenn er sein Rallye-Racing betreibt, ist er ja auch von der Familie weg. Dadurch ist es wichtig, dass er auch Zeit mit der Kleinen zwischen den Rennen verbringt", sagt Verstappen Junior.

Verstappen kriegt Crash-Bilder von Papa Jos

Neben Max' erwachsener Schwester Victoria, die wie der Formel-1-Weltmeister ebenfalls aus der Ehe zur ehemaligen Kart-Rennfahrerin Sophie Kumpen stammt, hat Jos Verstappen aus einer anderen Beziehung noch eine zehnjährige Tochter namens Blue Jaye.

Ob Jos Verstappen Jackie Stewart hier auch gerade seine Rallye-Videos zeigt? Foto: Motorsport Images

Mit seinen Kindern steht der ehemalige Teamkollege von Michael Schumacher jedenfalls stets in regem Kontakt, selbst mit dem viel beschäftigen Max, wie der Red-Bull-Superstar verrät: "Mein Dad schickt mir immer das Livetiming, so kann ich ein Auge darauf behalten", sagt er in Bezug auf die Rallye-Ambitionen seines Vaters.

Verstappen lacht: "Oder ich kriege ein Bild, wenn die Dinge schiefgegangen sind und er sagt: 'Wir sind fertig'."

Tatsächlich lief es nach starkem Saisonstart in der belgischen Rallye-Meisterschaft zuletzt schlechter für Verstappen Senior, mit zwei Ausfällen hintereinander. "Aber das gehört eben auch dazu", sagt sein im Motorsport nicht minder erprobter Sohn Max.

