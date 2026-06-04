Comeback in Monaco: Adrian Newey an der Strecke erwartet
Laut Mike Krack dürfte Aston-Martin-Teamchef Adrian Newey beim Großen Preis von Monaco an der Strecke zu sehen sein
Adrian Newey soll in Monaco wieder im Paddock zu sehen sein
Foto: LAT Images
Adrian Newey dürfte beim Großen Preis von Monaco wieder im Formel-1-Paddock auftauchen. Seit dem Grand Prix von Australien hat man den Aston-Martin-Teamchef nicht an der Strecke gesehen.
Das Comeback des Chefs hat Chief Trackside Officer Mike Krack im Media Briefing vor dem Monaco-Wochenende angekündigt: "Ich denke, wir werden ihn an diesem Wochenende sehen", so seine Worte.
In der Daily Mail war über eine Lungenentzündung berichtet worden, nachdem zahlreiche Gerüchte über eine stressbedingte Krankheit durch die Welt gegeistert waren. "Die persönlichen Angelegenheiten unserer Teammitglieder kommentieren wir nicht", so lautete das Statement des Teams.
"[Das Comeback] ist sehr passend, denn er hat hier viel Erfahrung", erklärt Krack. "Er hat hier viele Rennen gewonnen, daher denke ich, dass er uns den einen oder anderen Hinweis geben kann, der uns weiterbringen wird. Wir freuen uns also darauf."
Der Umstand, dass Newey nicht bei jedem Formel-1-Grand-Prix vor Ort ist, stellt kein Novum dar. Schon in den letzten Jahren war der Ingenieur nur von Zeit zu Zeit an der Strecke zu sehen. Seit Ende 2025 ist Newey nicht nur Anteilseigner des Teams, sondern auch Teamchef.
Keine Updates in Monaco
Ein großes Technik-Update ist für Monaco bei Aston Martin nicht geplant. Frühestens im Sommer sollen Fernando Alonso und Lance Stroll mit neuen Teilen an den Start gehen. Stroll hatte in Kanada explizit den Großen Preis von Belgien als Zeitpunkt für das nächste Update genannt.
Dennoch betont Shintaro Orihara, Chefingenieur bei Honda, vor dem Monaco-Wochenende: "Wir haben auf dem Prüfstand an der Fahrbarkeit gearbeitet, um die Genauigkeit des Drehmoments zu verbessern."
Dennoch ist beim Grand Prix von Monaco keine Trendwende zu erwarten. In der Konstrukteurs-WM liegt Aston Martin derzeit ohne Punkte auf dem elften und letzten Platz.
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