Concorde-Agreement ab 2026: 600 statt 200 Millionen Verwässerungsfonds?

Die Formel 1 diskutiert die Idee eines neuen Verwässerungsfonds in Höhe von 600 Millionen Dollar für neue Teams als Teil des nächsten Concorde-Agreements, das ab 2026 in Kraft treten soll. Die Gespräche zwischen den Teams und den kommerziellen Rechteinhabern der Formel 1 über die Rahmenbedingungen des neuen Abkommens haben bereits begonnen.

Das Concorde-Agreement umfasst alle wichtigen kommerziellen Aspekte der Formel 1, einschließlich der Preisgelder und, wie Motorsport.com, eine Schwesterplattform von Motorsport-Total.com im Motorsport Network, bereits letzte Woche enthüllte, auch eine Begrenzung der historischen Extra-Bonuszahlungen von Ferrari.

Quellen haben offengelegt, dass eine weitere Änderung, die derzeit geprüft wird, die Höhe des Verwässerungsfonds für neue Teams ist, natürlich vor dem Hintergrund, dass Andretti Global hartnäckig versucht, sich den gewünschten Einstieg in die Königsklasse zu erkämpfen.

Der Verwässerungsfonds ist eine zusätzliche Zahlung, die ein neuer Bewerber leisten muss, um in die Startaufstellung aufgenommen zu werden. Er trägt dazu bei, die Verluste auszugleichen, die den derzeitigen Wettbewerbern dadurch entstehen, dass sie ihre Einnahmen aus den kommerziellen Rechten mit einem zusätzlichen elften Team teilen müssen, anstatt sie unter den bestehenden zehn Teams aufzuteilen.

Im ersten Jahr keinen Anspruch auf Preisgeld

Im bisherigen Concorde-Agreement war vereinbart worden, dass der Verwässerungsfonds eine direkte Zahlung von 200 Millionen Dollar umfassen sollte. Dieser Betrag wurde jedoch zu einer Zeit festgelegt, als es der Formel 1 finanziell nicht so gut ging, und angesichts der heutigen kommerziellen Stärke der Königsklasse wurde er allgemein als nicht ausreichend angesehen, um mögliche Verluste der Teams auszugleichen.

Aus diesem Grund wird für das nächste Concorde-Agreement ein neues Format in Betracht gezogen: Motorsport.com hat erfahren, dass als Teil des Vorschlagsentwurfs, der den Teams als Ausgangspunkt für die Diskussion über das Concorde-Agreement zugesandt wurde, eine neue Idee für einen Verwässerungsfonds vorgeschlagen wurde.

Anstelle eines festen Betrags wurde eine Formel vorgeschlagen, die die derzeitigen Wettbewerber über einen bestimmten Zeitraum, wahrscheinlich fünf Jahre, entschädigen sollte. Der vorgeschlagene Betrag für ein Team, das 2026 beitreten möchte, würde zunächst 600 Millionen Dollar betragen und ab 2028 auf 700 Millionen Dollar ansteigen.

Dies beinhaltet die zusätzliche Bedingung, dass ein neues Team im ersten Jahr seiner Teilnahme an der Formel 1 keinen Anspruch auf Preisgelder hat. Das ist ein hoher Preis, der einen ambitionierten Neueinsteiger wie Andretti dazu veranlassen könnte, sich zu überlegen, ob er einen Neuanfang wagt oder eines der bestehenden Teams kauft.

Elftes Team: Übernahme besser als Neuanfang

Am Rande des Großen Preises von Monaco sagte Red-Bull-Teamchef Christian Horner, er begrüße die Idee, dass Andretti in die Formel 1 einsteigt, glaube aber, dass man darüber nachdenken sollte, lieber ein bestehendes Team zu übernehmen.

"Ich denke, Andretti hat ein großes Rennsport-Erbe", so Horner. "Mario [Andretti] ist eine Legende in diesem Sport. Und natürlich Cadillac, ein großer amerikanischer Autohersteller. Die Formel 1 hat gesagt, wenn sie 2028 mit einem eigenen Motor antreten würden, würden sie das natürlich in Betracht ziehen."

"Um das aktuelle Franchise und die Stabilität, die wir im Sport haben, zu schützen, ist der beste Weg zum Ziel offensichtlich die Übernahme eines der bestehenden Teams, so wie es Audi mit Sauber getan hat."

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.