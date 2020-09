"Copygate" abgeschlossen: Auch Ferrari zieht Berufung zurück!

Heimlich, still und leise: So könnte man die Art und Weise beschreiben, wie Ferrari diese Pressemitteilung verschickt hat - nämlich unmittelbar nach der Zieldurchfahrt des Italien-Grand-Prix 2020 in Monza, nach einem Doppelausfall des Traditionsteams.

Dabei schreibt Ferrari gerade mit dieser Pressemitteilung Schlagzeilen: Sie bedeutet nämlich, dass "Copygate" um Racing Point endgültig abgeschlossen ist.

Ursprünglich hatten mehrerer Rennställe, darunter Ferrari, McLaren, Renault und Racing Point selbst angekündigt, gegen das Urteil der Sportkommissare zum Racing Point RP20 in Berufung gehen zu wollen. Nach und nach aber zog jedes Team seine Berufungsabsicht zurück, bis auf Ferrari. Das italienische Traditionsteam aber lenkte nun ebenfalls ein.

Wie Ferrari seine Entscheidung begründet

Begründung: "In den vergangenen Wochen hat die Zusammenarbeit zwischen FIA, Formel 1 und den Teams eine Reihe von Ergänzungen für das Technische und Sportliche Reglement der Saison 2021 bewirkt."

"Es wird klargestellt, welche Verantwortung jeder Teilnehmer beim Design seiner Komponenten trägt. Außerdem ist geregelt, welche Überwachungsinstanzen es gibt, um sicherzustellen, dass sowohl die Regeln an sich als auch deren Spirit vollkommen gewahrt werden."

"Ferrari möchte seinen Dank aussprechen, dass FIA und Formel 1 so rasch und erfolgreich einen so grundlegenden Faktor in der DNA dieser äußerst konkurrenzfähigen Sportart angegangen sind."

Damit ist der Fall offiziell abgeschlossen und Racing Point muss ob seines "rosa Mercedes" nichts weiter befürchten. Eine weitere Untersuchung durch das Berufungsgericht der FIA wird es nicht geben. Es bleibt somit bei der von den Sportkommissaren ausgesprochenen Geldstrafe inklusive Punktabzug für die Saison 2020. Das Urteil im Detail nachlesen!

