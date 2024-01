Cora Schumacher im Dschungelcamp: Wer ist Ralfs Ex-Frau eigentlich?

Wenn am 19. Januar 2024 die neue Staffel der RTL-Show "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" beginnt, besser bekannt als Dschungelcamp, dann wird mit Cora Schumacher auch die Ex-Frau des ehemaligen Formel-1-Piloten Ralf Schumacher mit dabei sein.

Cora Schumacher, geborene Brinkmann, war von 2001 bis 2015 mit Ralf Schumacher verheiratet, wobei die beiden bereits zuvor getrennt waren. Aus der Ehe ging der gemeinsame Sohn David hervor, der unter anderem bereits in der Formel 3 und der DTM an den Start ging.

Und auch Cora Schumacher selbst nahm früher an Autorennen teil. So sammelte sie 2004 und 2005 erste Erfahrungen in der Mini Challenge, einer Rennsportserie für den Mini in Deutschland. 2006 ging sie in einem weiteren Markenpokal an den Start, dem Seat Leon Supercopa.

Später startete sie unter anderem außerdem noch beim 24-Stunden-Rennen von Dubai, im Deutschen Tourenwagen-Cup und im GT4 Europacup. In Sachen TV-Präsenz ist ihr Auftritt im Dschungelcamp nicht das erste Format dieser Art, an dem sie teilnimmt.

Unter anderem war sie zuvor bereits bei "Promi Big Brother" zu sehen, wo sie 2018 den siebten Platz belegte. 2015 nahm sie an der Tanzshow "Let's Dance" teil, wo sie mit ihrem Partner und Profitänzer Erich Klann allerdings nur den vorletzten Rang einnahm.

2020 hatte sie mit "Coras House of Love" sogar eine eigene Dating-Show, darüber hinaus gab es weitere kleinere Auftritte in diversen Formaten. Für ihre Teilnahme am Dschungelcamp soll sie laut diversen Medien eine sechsstellige Gage bekommen.

Bereits 2015 erschienen Fotos von Cora Schumacher im "Playboy", heute ist sie unter anderem auf der Plattform "OnlyFans" aktiv. Im Januar wird sie übrigens nicht die erste prominente Person mit einem Motorsport-Hintergrund sein, die in den Dschungel geht.

2014 konnte der viermalige Superbike-Weltmeister Carl Fogarty die britische Variante der Show "I'm a Celebrity...Get Me Out of Here!" sogar gewinnen. In Deutschland läuft 2024 bereits die 17. Staffel der Show, die 2004 erstmals ausgestrahlt wurde und damit ihr 20-jähriges Jubiläum feiert.

Ex-Mann Ralf Schumacher wird dann übrigens auch vor dem Fernseher sitzen. Gegenüber RTL verrät er: "Ich habe schon vor, logischerweise, mir das anzusehen. Ist doch klar. Möchte ja selber sehen, was da passiert."

"Sie ist eine starke Frau. Sie wollte das immer mal machen", verrät er und kündigt an, dass sich einige über Cora "wundern" werden. Sohn David erklärt gegenüber Bild etwas pragmatischer: "Sie wird das Dschungelcamp schon irgendwie meistern und lebend zurückkommen."