Corona-Absagen: Chase Carey schreibt offenen Brief an Formel-1-Fans

Formel-1-Boss Chase Carey hat sich in einem offenen Brief an die Fans gewandt und sich bei allen betroffenen Zuschauern in Australien für die Absage des Grand Prix entschuldigt. "Wir glauben, dass es die richtigen und notwendigen Entscheidungen waren", schreibt er. Gleiches gelte auch für die weiteren Absagen, die die Königsklasse bislang getroffen hat.

Aktuell ist das Rennen in Zandvoort am 3. Mai der offizielle Saisonauftakt, doch mittlerweile geht man auch in den Niederlanden nicht mehr davon aus, dass der Termin zu halten ist. Wann die Formel 1 ihren Sport wieder aufnehmen kann, ist aktuell offen: "Wir können heute keine genaue Antwort geben", vertröstet Carey.

Die Formel-1-Saison 2020 soll laut seiner Aussage jedoch so früh wie möglich, wenn es sicher ist, starten. Bis dahin beratschlage man sich täglich mit Experten, um zu schauen, wie man in den kommenden Monaten verfahren kann.

Der Brief von Chase Carey im Wortlaut:

Liebe Formel-1-Fans,

wir wollten einige Gedanken und Perspektiven von vergangener Woche mitteilen, während wir uns weiter der Coronavirus-Pandemie annehmen.

Zuallererst genießt die Gesundheit und Sicherheit von Fans, Teams und der Organisation der Formel 1 sowie der breiteren Öffentlichkeit oberste Priorität.

Wir möchten uns bei den Fans entschuldigen, die von der Absage in Australien und den Verschiebungen der anderen Rennen betroffen sind. Diese Entscheidungen werden von der Formel 1, der FIA und unseren lokalen Promotern in ständig wechselnden und sich entwickelnden Umständen getroffen. Wir glauben aber, dass es die richtigen und notwendigen sind. Zudem wollen wir unsere Gedanken auch auf die ausweiten, die bereits betroffen sind - inklusive jene in unserer Formel-1-Familie.

Wir wissen, dass alle wissen wollen, wie es mit der Formel 1 2020 weitergeht. Wir können aufgrund der fluktuierenden Situation aber heute keine genauen Antworten geben. Trotzdem planen wir, mit der Meisterschaft 2020 fortzufahren, sobald es sicher dafür ist. Wir tauschen uns mit Experten und Offiziellen auf täglicher Basis aus und überlegen, wie wir in den kommenden Monaten verfahren werden.

Wir werden euch auf dem Laufenden halten und sobald wie möglich Details auf Formula1.com bereitstellen.

Wir sind dankbar für eure Unterstützung und euer Verständnis und wünschen euch und euren Familien alles Gute.

Herzlichst

Chase Carey

Mit Bildmaterial von Formula 1 (Twitter).