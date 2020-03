Corona-Maske, Greta & halb nackter Body: Lewis Hamiltons Instagram-Woche

Die Angst vor dem Coronavirus hat nun offenbar auch die Superstars der Formel 1 erfasst. Der sechsmalige Weltmeister Lewis Hamilton ist inzwischen in Melbourne angekommen, wo am Sonntag die neue Saison beginnt (Formel 1 2020 live im Ticker!). Doch der Flug nach Australien war diesmal kein gewöhnlicher.

Der 35-Jährige postete auf Instagram ein Foto, das ihn in der Luxusklasse auf einem Linienflug zeigt, mit Sweater-Kapuze über den Kopf gestülpt und Corona-Schutzmaske im Gesicht. Dazu schrieb er: "Einer hustet schon auf diesem Flug. Nein!!"

Das Posting wurde mit der Stories-Funktion von Instagram veröffentlicht und ist daher inzwischen nicht mehr abrufbar.

Dass Hamilton trotzdem wohlbehalten in Sydney angekommen ist, zeigt ein aktuelles Instagram-Video von seinem Besuch bei WIRES, einer Organisation, die sich dem Schutz von Wildtieren widmet.

Davor hat der Mercedes-Star am Sonntag anlässlich des Weltfrauentags ein Porträt von Greta Thunberg gepostet, der Symbolfigur der Klimaschutz-Protestbewegung "Fridays for Future". Er wolle "außergewöhnliche Frauen auf der ganzen Welt" feiern, schrieb Hamilton und lobte Greta: "Du und andere, ihr seid wahrlich inspirierend!"

Dass er auch banaler kann, hat er davor bewiesen. Einmal mit einem Posting, das vor allem an seine weiblichen Fans adressiert sein dürfte - in äußerst kurzen Workout-Shorts posierend, um den gestählten Körper zu zeigen.

Dazu ein philosophisch angehauchter Monolog, der so beginnt: "Jedes Jahr versuche ich, das Gleichgewicht zu finden zwischen dem fittesten Athleten, der ich sein kann, einem guten Geschäftsmann und einem, der auf allen Ebenen Leistung bringt. Das ist alles andere als einfach, aber ich gebe mein Bestes."

Er höre auf seinen Körper und "betanke" diesen "nach bestem Wissen". Dieses Jahr sei er fitter als je zuvor, unterstreicht Hamilton. Darüber sei er "sehr glücklich".

Und er teilt seinen Followern mit: "Kümmert euch um euren Körper und euren Geist und füttert beides mit den richtigen Zutaten. Gesundheit bedeutet Wohlstand!"

"Wenn du glaubst, du kannst nichts unternehmen, ist das die falsche Einstellung. Du kannst alles schaffen, was du dir vornimmst. Du musst nur eine positive Einstellung entwickeln. Das wird dir dabei helfen, diese Ziele zu erreichen, und du wirst dich besser fühlen."

Und für all jene, die sich nicht am Riemen reißen können und die stattdessen lieber Eis aus der Dose löffeln und Schnulzen hören, hat Hamilton auch noch ein Instagram-Angebot. Nämlich ein Video, bei dem er gemeinsam mit dem chinesischen Pianisten Lang Lang Klavier spielt - übrigens ganz ohne Corona-Maske.

Hamilton lobt seinen Klavierpartner als "bodenständigen Kerl" und verspricht, dass er sich für dieses Jahr vorgenommen hat, besser spielen zu lernen.

Muss er gar nicht. Seine Interpretation des Adele-Schnulzen-Hits "Someone Like You" klingt auch aus dem Stand heraus ganz ordentlich.

Gut, dass die Formel-1-Saison am Sonntag mit dem Grand Prix von Australien beginnt. Dann gibt's hoffentlich wieder harte Racing-News vom Ausnahmekönner aus Stevenage ...

Mit Bildmaterial von Lewis Hamilton (Instagram).