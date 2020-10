Coronavirus: Auch Lawrence Stroll positiv getestet

Der nächste Corona-Fall in der Familie: Nachdem Formel-1-Fahrer Lance Stroll am Mittwoch (21. Oktober) erstmals zugegeben hat, einen positiven Coronavirus-Test gehabt zu haben, hat Racing-Point-Teamchef Otmar Szafnauer nun erklärt: Auch Rennfahrer-Vater Lawrence Stroll sei positiv getestet worden.

Szafnauer stellt allerdings umgehend klar: Vater und Sohn seien sich nicht begegnet und hätten sich unabhängig voneinander mit dem Coronavirus infiziert. O-Ton: "Beide Tests waren positiv, obwohl sie nicht zusammen gewesen waren."

Überhaupt habe Stroll sen. schon seit geraumer Zeit keinen engen Kontakt mehr zum Formel-1-Projekt von Racing Point. "Lawrence hat nun schon ein paar Rennen ausgelassen. Das liegt daran, dass er große Verantwortung trägt bei Aston Martin und diverse Aufgaben hat. Dieses Jahr war er nicht bei vielen Rennen dabei", sagt Szafnauer.

Sowohl in Russland, wo sich Stroll jun. bereits unwohl gefühlt hatte, und in Deutschland, wo sich Stroll jun. mutmaßlich das Coronavirus einfing, sei Stroll sen. nicht vor Ort gewesen. "Er befand sich bei Aston Martin [in England]", meint Szafnauer. Und am Donnerstag vor dem Eifel-Grand-Prix seien Vater und Sohn unabhängig voneinander negativ getestet worden.

Lance Stroll ist der zweite Formel-1-Fahrer nach Sergio Perez, der positiv auf das Coronavirus getestet wurde. Inzwischen aber liegt ein negativer Befund vor: Stroll jun. kann beim Portugal-Grand-Prix in Portimao ganz normal fahren.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.