Coronavirus: Erfolg für von Alonso unterstützte UNICEF-Initiative

Die UNICEF, das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen, hat mit einem Appell an die G7-Staaten (Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Japan, Kanada, USA), COVID-19-Impfstoffe an ärmere Länder zu spenden und eine faire und gerechte Impfstoffversorgung sicherzustellen, Erfolg gehabt.

Am Sonntag wurde am Ende des jüngsten G7-Gipfels in Cornwall bekannt gegeben, dass die sieben Länder insgesamt 870 Millionen Impfdosen spenden werden, davon die Hälfte noch im Laufe des Jahres 2021.

Davor hatte der zweimalige Formel-1-Weltmeister als einer von insgesamt 28 UNICEF-Botschaftern und Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens (darunter auch David Beckham, Katy Perry, P!nk und Claudia Schiffer) einen an die G7-Staaten gerichteten offenen Brief unterschrieben.

In dem Schreiben heißt es unter anderem: "Die Pandemie wird nicht überall vorbei sein, solange sie nicht wirklich überall vorbei ist, und das bedeutet, dass jedes Land Impfstoff erhalten muss, und zwar so schnell und gerecht wie möglich."

Die G7-Staaten, so das Schreiben, werden selbst bald genug Impfdosen zur Verfügung haben, um zwischen Juni und August mehr als 150 Millionen Dosen spenden zu können, ohne ihre eigenen Impfprogramme maßgeblich zu beeinträchtigen. Bis Jahresende könnte sogar eine Milliarde überschüssiger Dosen zur Verfügung stehen.

"Die Hoffnungen der Welt ruhen auf Ihren Schultern", wendet sich das Schreiben an die G7-Führer. "Gemeinsam müssen Sie dieser Herausforderung gewachsen sein. Lassen Sie uns gemeinsam eine gesündere, schönere und gerechtere Zukunft für jedes Kind und für jeden Menschen gestalten."

Alonso hatte bereits im März/April 2020, zu Beginn der Coronaviruspandemie, 4.000 Schutzanzüge und 300.000 Schutzmasken gespendet.

