Cosworth: Formel-1-Rückkehr trotz Ford-Comeback nicht auf dem Radar

Cosworth zieht trotz des Comebacks des ehemaligen Partners Ford mit Red Bull im Jahr 2026 keine Rückkehr in die Formel 1 in Betracht und sagt, dass dies "nicht im Fokus" stehe. Ford gab letzte Woche bekannt, dass das Unternehmen 2026 durch eine technische Partnerschaft mit Red Bull in die Formel 1 zurückkehren wird.

Die Vereinbarung sieht eine Zusammenarbeit mit der Antriebsabteilung des Energy-Drink-Giganten für die nächste Generation der Power-Units vor, die 2026 eingeführt werden soll und einen stärkeren Fokus auf den Elektroantrieb und nachhaltige Kraftstoffe haben wird.

Damit kehrt der Name Ford zum ersten Mal seit 2004 in die Formel 1 zurück, als das Unternehmen Eigentümer des Jaguar-Teams war - das später an Red Bull verkauft wurde - und die Cosworth-V10-Motoren in Ford umbenannte.

Cosworth kann auf eine lange und weitgehend erfolgreiche Geschichte in der Formel 1 zurückblicken und liegt in der Rangliste der Motorensiege auf Platz drei hinter Ferrari und Mercedes. Cosworth hat zehn Konstrukteurstitel gewonnen, wobei der DFV-Motor, der zwischen 1967 und 1983 in Zusammenarbeit mit Ford entwickelt wurde, seine Glanzzeit erlebte.

Cosworth: Warum die Formel 1 "kein Thema" ist

Obwohl die Änderungen des Reglements eine neue Welle des Interesses der Hersteller an der Formel 1 ausgelöst haben - sechs Parteien haben bereits für 2026 unterschrieben - hat Cosworth eine mögliche Rückkehr nicht in Betracht gezogen.

"Das war kein Thema", sagt Hal Reisinger, der CEO von Cosworth, gegenüber dem 'Motorsport Network'. "Wir sind sehr dankbar, dass wir in der Lage waren, eine beträchtliche Menge an Automobil-OEM-Geschäft zu verdienen. Das erfordert den Einsatz aller Ressourcen, wenn man es gut machen will, und ich glaube nicht daran, etwas weniger als exzellent zu machen."

"Das würde bedeuten, dass wir einen weiteren Teil unserer Organisation schaffen müssten, um die Formel 1 richtig bedienen zu können, was sich bis zu diesem Zeitpunkt in diesem Gespräch nicht als überzeugendes Geschäftsangebot darstellte, das ich in Betracht ziehen würde."

Cosworth: Tun alles, "um Einkommen zu generieren"

Cosworth war zuletzt durch die V8-Ära in die Formel 1 involviert, zunächst mit Williams im Jahr 2006, bevor man 2010 gleich vier Teams belieferte. Seit 2013 ist das Unternehmen jedoch nicht mehr in der Formel 1 vertreten. Damals arbeitete man ausschließlich mit Marussia zusammen, die jedoch zu Beginn der V6-Hybrid-Ära im Jahr 2014 auf Ferrari-Power umstiegen.

Reisinger stellt jedoch klar, dass Cosworth alles tut, "um Einkommen und Geld zu generieren, das wir in die Mitarbeiter und das Unternehmen stecken können. Ich bin dankbar, dass wir in mancher Hinsicht einzigartig sind, dass wir diese Situation haben", sagt er.

"Aber wenn es die Leidenschaft der Mitarbeiter fördern würde und ein lebensfähiger Teil des Unternehmens wäre, der weitere Investitionen ermöglicht, dann würden wir es in Betracht ziehen."

Cosworth in einer schlechten Verhandlungsposition

Reisinger sagt, das Unternehmen werde "regelmäßig konsultiert", wenn es um künftige Triebwerksbestimmungen gehe, aber es sei schwierig, einen angemessenen Beitrag zu leisten, wenn man nicht selbst ein bestehender Teilnehmer ist.

"Ich denke, dass nur diejenigen, die direkt involviert sind, einen wirklichen Beitrag leisten können", sagt er. "Und ich sage nicht, dass daran etwas falsch ist. Es ist ihr Motorsportprogramm, nicht unseres. Aber das ist definitiv die Realität."

"Wenn man also, meiner bescheidenen Meinung nach, nicht direkt beteiligt und involviert ist, dann werden sie sich mit uns beraten, hoffentlich, weil sie unsere Meinung respektieren und eine breitere Palette von Optionen in Betracht ziehen wollen. Aber in der Regel werden die Entscheidungen von denjenigen getroffen, die ein unmittelbares Interesse daran haben. Und das sind nicht wir."

Mit Bildmaterial von Jaguar Racing.